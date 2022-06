Yhtiön mediatiedotteen mukaan tuotteiden poisheittäminen on XXL:n toimintaohjeen viimeinen vaihtoehto. Sen mukaan käyttö-, mutta ei myyntikelpoisia tuotteita lahjoitetaan SPR:n Kontti-myymälöihin.

Urheilukauppaketju XXL:n Turun Skanssin-myymälän edustalta löytyi tiistaina roskalava, johon oli HS Turun haastatteleman silminnäkijän mukaan heitetty palautustuotteita.

Lue lisää: Urheilukauppa XXL:n roskalavalta löytyi tuhansien eurojen edestä käyttö­kelpoisia tuotteita, jotka oli viilletty rikki veitsellä

XXL:n Suomen toimitusjohtaja Pasi Lämpsä välitti torstaina sähköpostitse mediatiedotteen, jossa yhtiö kommentoi tapahtunutta.

Tiedotteen mukaan myymälän vieressä ollut jätelava on sisältänyt pääasiassa vanhoja, hävitettäviä tavaratalokalusteita.

”Jätelavalle on ko. kalusteiden lisäksi suunnistellusti laitettu muovinen, rikki oleva kajakki, jota ei ole pystytty hävittämään oman tavanomaisen jätehuoltomme puitteissa. Virheellisen kommunikaation vuoksi jätelavalle on päätynyt myös n. 20 kappaletta käyttökelvottomaksi luokiteltuja reklamaatiotuotteita, jotka normaalisti hävitetään oman tavanomaisen jätehuoltomme puitteissa”, tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiö kommentoi myös omaa menettelytapaansa tuotepalautuksissa.

”Pyrimme aina ensisijaisesti uudelleenmyymään tuotteen, jos palautettu tuote on myyntikelpoinen. Jos tuote on käyttö- muttei myyntikelpoinen, meillä on yhteistyösopimus tuotteiden lahjoittamisesta Kontti-nimiselle secondhand-myymälöiden ketjulle, joka on osa Suomen Punaista Ristiä. Kontti-yhteistyömme on ollut voimassa vuodesta 2019 lähtien.”

Jos tuote on rikki, yhtiö pyrkii tiedotteen mukaan mahdollisuuksien mukaan korjaamaan tuotteen käyttö- tai myyntikelpoiseksi.

”Tuotteiden poisheittäminen on toimintaohjeemme viimeinen vaihtoehto. Tuhoamme tuotteet, jos viallisen tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen tai tavarantoimittaja­sopimuksemme niin vaatii.”

HS:n haastatteleman silminnäkijän mukaan Skanssin henkilökunta oli todennut, että lavalle heitetyistä tuotteista oli saatu valmistajilta korvaukset ja valmistajat vaativat, että tuotteita ei saa välittää eteenpäin.

”Päätökset tuotteiden poisheittämisestä ja/tai tuhoamisesta tehdään olemassa olevien toimintaohjeiden raameissa: aika ajoin virhearvioita voi joka tapauksessa tapahtua”, tiedote jatkuu.

XXL kertoo kerranneensa Skanssin tapahtumien takia koko henkilökunnan kanssa ketjun ohjeistuksen tuotepalautusten osalta.

Yhtiö myös kertoo yleisesti lahjoittavansa tuotteita ja rahaa hyväntekeväisyyteen, muun muassa Ukrainaan.

Ketjun sivuilla XXL mainitsee olevansa Euroopan vihrein urheiluketju.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.