Kävimme Ahvenanmaalla etsimässä Suomen harvinaisinta käärmelajia, joka elää uhanalaisena kuivissa kangasmetsissä.

Tilaajille

Kangaskäärme voi puolustautuessaan purra ihmistä, mutta purema on myrkytön. Sen sijaan käärme tappaa saaliinsa kuristamalla.

Harva tietää, että Suomessa luikertelee kyyn ja rantakäärmeen lisäksi kolmaskin käärmelaji. Se ei kuitenkaan ole liskoihin kuuluva vaskitsa, vaikka vanha kansa on sitä joskus virheellisesti vaskikäärmeeksikin kutsunut.

Suomen kolmas käärmelaji on kangaskäärme. Se elää Suomessa vain Ahvenanmaalla, eivätkä monet ahvenanmaalaisetkaan ole koskaan nähneet sitä. Oikeastaan vain hyvin harva on, sillä käärme on taitava piilottelemaan.