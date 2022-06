Autoihin syntyneet vauriot luvataan korvata. Virheen tarkkaa syytä selvitetään.

Oletko tankannut dieseliä kyseisellä asemalla maanantaina 20.6. kello 9–15? Ota yhteyttä toimitukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hs.turku@hs.fi ja kerro, miten autollesi tai ajosuunnitelmillesi kävi.

Turussa sijaitsevalla Koulukadun Abc:llä tapahtui maanantaina autoilijoita piinaava virhe. Dieselsäiliöön sekoittui suuri määrä bensiiniä.

Dieselin ja bensiinin sekoitusta ehdittiin myydä dieselautoilijoille maanantaina 20. kesäkuuta noin kuuden tunnin ajan ja noin 2 000 litran edestä ennen kuin virhe huomattiin ja mittarit suljettiin.

Sekoitusta pystyi tankkaamaan kello 9 ja 15 välisenä aikana.

”Näin ei pitäisi tapahtua. On olemassa tarkat protokollat, joiden pitäisi estää tällainen. Nyt ovat kuitenkin kaikki planeetat olleet väärässä järjestyksessä”, sanoo Turun Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Rami Kalliomäki puhelimessa tiistaina.

Hän vastaa Turun Osuuskaupan liikennekaupasta ja esimerkiksi mittarikenttien toiminnasta.

Kalliomäen uralla vastaavaa mokaa ei ole tullut aiemmin vastaan.

”Onneksi ei. Tällainen on erittäin harvinaista.”

Hänen mukaansa virheen huomasi säiliöön bensaa tiputtanut kuljetusyritys. Heti tiedon tultua mittarikenttä suljettiin, Kalliomäki kertoo.

Virheen tarkkaa syytä selvitetään edelleen. Se tiedetään, että virhe on tapahtunut, kun maan alla olevaa säiliötä on täytetty.

”Pääsääntöisesti tällaisissa tilanteissa puhutaan aina inhimillisestä virheestä”, Kalliomäki sanoo.

Säiliöstä on tullut sekoitusta kaikille aseman dieselmittareille.

Kalliomäen mukaan sekoitusta ehdittiin tankata 60–70 autoon. Nyt autoilijoita yritetään tavoittaa, mutta se on Kalliomäen mukaan vaikeaa.

”Teemme kaikkemme tavoittaaksemme asiakkaat. Tietoja kortilla maksaneista on kuitenkin nykyasetusten takia vaikea saada. Käteisellä maksaneiden tavoittaminen on vieläkin vaikeampaa.”

Koulukadun Abc:n Facebook-sivuilla julkaistua ilmoitusta tapahtuneesta on jaettu ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Tästä Kalliomäki on kiitollinen.

Sekoituksesta autoihin syntyneet vauriot korvataan, Kalliomäki lupaa.

”Asiakkaille ei tästä kustannuksia koidu.”

Kalliomäen mukaan korvauksen hoitaa kuljetusyritys, mutta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suoraan häneen sähköpostilla osoitteeseen rami.kalliomaki@sok.fi tai soittamalla numeroon 010 7645769.

”Kaikki autot, joihin on tankattu dieseliä kyseisellä asemalla ja kyseisellä aikavälillä kannattaa ehdottomasti tarkistuttaa. Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä huoltoon, että kannattaako autolla edes ajaa sinne. Oman automerkin huolto tietää parhaiten, miten toimia”, Kalliomäki sanoo.

Hänen puhelimensa on jo soinut tiuhaan.

”Tähän mennessä kaikki ovat suhtautuneet hienosti, mutta totta kai se on iso huoli, kun auto rikkoutuu. Ja nyt on vielä juhannusviikko edessä ja monilla on varmasti matkasuunnitelmia.”

Aiheesta uutisoi ensin Turun Sanomat.