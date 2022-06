71-vuotiaalla Anneli Kivijärvellä oli sama puhelinnumero lähes 50 vuotta, kunnes yhteys katkaistiin. Suomalaiskotien ikoninen laite löytyy enää harvalta.

Raisiolainen Anneli Kivijärvi sai syksyllä 2021 Dna:lta kirjeen, jossa teleoperaattori ilmoitti ”kehittävänsä palveluita” kaupungin alueella.

”Raisiossa on tullut nyt aika luopua lankapuhelimesta”, kirjeessä sanailtiin.

Kivijärven lankapuhelimen piuhat katkaistaisiin kirjeen mukaan helmikuun viimeisenä päivänä vuonna 2022. Kirjeessä luvattiin, että päivämäärän jälkeen lankapuhelimesta ei enää veloiteta kuukausimaksua, eihän puhelimella voinut enää soittaa.

Toisin kävi.

Puhelin mykistyi, mutta laskut kotipuhelinliittymästä tulivat edelleen kuukausittain. Nyt kaksi laskua on jo siirretty perittäväksi. HS Turku on nähnyt laskut ja perintäkirjeen.

Kivijärvi ei ole vihainen, vaan hämmästynyt.

”Olen ottanut jokaisen laskun jälkeen yhteyttä Dna:han. Huhtikuussa sieltä sanottiin, että he eivät tiedä mitään lankapuhelimista. Sitten menin Myllyn liikkeeseen ja ystävällinen poika sanoi, ettei heille kuulu tällaiset lankapuhelinasiat ollenkaan”, Kivijärvi päivittelee.

Toukokuussa Dna vetosi ICT-alan lakkoon, jonka takia Kivijärven tapausta ei voitu selvittää.

Lankapuhelimen kuukausimaksu, jota Dna edelleen laskuttaa, on 29 euroa.

Perintäkirjeessä lukee, että Dna on sulkenut Kivijärven lankapuhelinliittymän maksamattomien laskujen takia – siis saman liittymän, joka ei ole toiminut sen jälkeen kun yhtiö itse lakkautti lankapuhelinpalvelun helmikuun lopulla.

”Idioottimaista”, Kivijärvi tiivistää.

Dna:n mobiililiiketoimintajohtaja Cedric Kamtsan kertoo HS Turulle Kivijärven laskujen olevan yksittäistapaus. Hänen mukaansa yhtiöllä ei ole isompaa ongelmaa Raision alueen laskutuksessa. Yhtiö aikoo hyvittää laskut, Kamtsan sanoo.

Dna:lla on valtakunnallisesti vielä 25 000 lankapuhelinliittymää. Yhtiö aikoo luopua lankapuhelinpalveluista vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Se teknologia on vanhanaikaista. Kuparipohjaisia puhelinpalveluita on tarjottu Suomessa 160 vuotta”, Kamtsan taustoittaa.

”Hintataso mobiilipalveluissa on asiakkaalle huomattavasti halvempi.”

Moni pitää kuitenkin kalliimman lankapuhelinliittymän vanhasta tottumuksesta.

Dna tarjoaa lankapuhelimen tilalle niin sanottua kotiluuria, joka muistuttaa lankapuhelinta, mutta sisältää sim-kortin ja yhteyden mobiiliverkkoon.

Kivijärvi, 71, on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä tunnettu seksologi ja gynekologi, joka työskentelee naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä. Hän on toiminut Raision kunnallispolitiikassa 49 vuotta. Nykyään Kivijärvi on Raision kaupungin­valtuutettu sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja.

Lankapuhelin on ollut osa Kivijärven elämää siitä lähtien, kun perhe muutti Raisioon hänen ollessaan 5-vuotias.

Kivijärvi avioitui miehensä kanssa vuonna 1973. Tuore pari hankki välittömästi yhteisen lankapuhelimen. Vaihtoehtona oli joko ostaa Lännen Puhelimen puhelinosake tai vuokrata puhelin.

Pariskunta päätti ostaa puhelinosakkeen. Kivijärvi ei muista, mitä osake maksoi.

”Mutta ei se ole voinut olla paljon, olimmehan opiskelijoita. Vanhemmatkin ostivat aikanaan osakkeen, olen perinyt senkin.”

Vanhat Lännen Puhelimen osakkeet ovat sittemmin päätyneet Findalle. Yksi entinen Lännen Puhelimen osake vastaa 135:ttä Findan osaketta.

”Osakkeiden arvo on jo 6 000 euroa, mutta emme ole myyneet niitä, kuten suurin osa”, Kivijärvi paljastaa.

Kivijärvi latasi taistelustaan teleoperaattoria vastaan Facebook-päivityksen Raision asukkaiden ryhmään. Hän kysyi ryhmässä, löytyykö muita ”lankapuhelimen omistavia dinosauruksia”, mutta kukaan ei myöntänyt kuuluvansa tähän harvalukuiseen joukkoon.

Sama lankapuhelinnumero palveli Kivijärveä vuoteen 2022 saakka ja olisi palvellut pidempäänkin, ellei palvelua olisi lakkautettu.

”En olisi halunnut luopua. Kun on johonkin asiaan tottunut, niin ei ole tullut mieleen luopua.”

Dna tarjosi mahdollisuutta vaihtaa sim-kortilliseen kotiluuriin, mutta Kivijärvi ei edes harkinnut sitä.

”Se on ihan eri asia.”

Kivijärvi kuitenkin myöntää, että lankapuhelin sai elää hiljaista elämää.

”Ei siihen kukaan koskaan soittanut, paitsi lehtimyyjät ja meidän vanha 80-vuotias naapuri.”

Ilman puhelinyhteyttä Kivijärvi ei kuitenkaan jää, sillä 1990-luvulta lähtien hän on kantanut mukaan matkapuhelinta.

