”Emme näe tätä niin vakavana huomautuksena”, Kaarinan kaupungilta kommentoidaan.

Apulaisoikeuskansleri on antanut pyyhkeitä Kaarinan kaupungille kasvihuoneiden purkujätteiden siivoamista koskevassa asiassa. Oikeuskanslerille tehdyn kantelun mukaan kaarinalaisella entisellä kasvihuone­alueella on jätteitä, joista on valitettu kaupungin valvonta­viranomaisille jo vuodesta 2009.

Kantelun mukaan alueella on nähtävissä muun muassa lasia, muoveja, betonia ja käytöstä poistettuja öljysäiliöitä. Kaupunki on vaatinut kiinteistön­omistajilta alueen siistimistä 2010-luvun alkupuolelta lähtien, mutta siistiminen on edelleen kesken.

Kantelijan asuinrakennus sijaitsee kasvihuone­kiinteistöjen lähipiirissä.

Kantelijan mukaan hänen oikeutensa terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön ei toteudu, ja hän vaatii Kaarinan kaupunkia ryhtymään hallintopakko­keinoihin. Hallintopakolla, esimerkiksi uhkasakolla, viranomainen voi tehostaa määräystään sitä kohtaan, joka ei noudata lakia.

Tapaus on käynyt monella eri viranomaisella ja kantelija on tehnyt muun muassa tutkintapyynnön poliisille laittomista kaatopaikoista ja törkeästä ympäristön turmelemisesta. Poliisi kuitenkin totesi rikoksen vanhentuneen. Myös Ely-keskus päätti olla ryhtymättä pakkokeinoihin asiassa.

kaupungin antaman selvityksen mukaan alueella olleet kasvihuoneet on purettu vuonna 2008. Purkujätteitä ei siivottu pois alueelta asianmukaisesti.

Kantelija huomauttaa vastineessaan, että kohde on ollut kaupungin valvonnassa noin 12 vuotta, ja valtaosa jätteistä on vielä maassa.

Apulaisoikeuskansleri huomauttaa, että valvonta­viranomaisen tulee ensisijaisesti saada siistittyä alue useita vuosia maassa olleista purkujätteistä ja roskista neuvomalla. Yhden kehotuksen jälkeen tulisi kuitenkin ryhtyä pakkotoimenpiteisiin.

”Kaarinan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimenpiteet ovat asiassa saatujen selvitysten perusteella olleet selvästi riittämättömiä. Tilanteen roskaantuneilla kiinteistöillä on sallittu jatkua vuosikausia, noin 13 vuotta”, päätöksessä huomautetaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnittää kaupungin toimintaan vakavaa huomiota ja kehottaa sitä ryhtymään tarvittaessa hallintopakko­toimenpiteisiin.

Kaarinan kaupungin johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä kommentoi asiaa HS Turulle.

”Kiinnitämme jatkossa huomiota kehotusten määräaikoihin, mutta emme näe tätä niin vakavana huomautuksena”, Latokylä toteaa.

Vaikka kaupunki aloitti valvontatoimenpiteet yli 10 vuotta sitten, Latokylän mukaan pakko­toimenpiteisiin ei ole ryhdytty ”puutarhayrittäjän roolin” takia.

”Yrittäjän taloudelliset seikat, sanotaan vaikka niin, ovat selkeästi vaikuttaneet pitkään aikatauluun”, hän tarkentaa.

Latokylän mukaan jätteet, kuten puretusta kasvihuoneesta jääneet lasinsirut, eivät erotu enää ympäristöstä.

”90-prosenttisesti alue on jo siisti.”

Kaarinan kaupungin alueella on Latokylän mukaan tällä hetkellä kymmenkunta siistittävää kohdetta.

