Uudet kaupunkipyörät ovat myöhästyneet kahdesti. Projektikoordinaattori ei usko, että varsinaisille pyörille tehdään ilkivaltaa, jotta hauskasti nimetyt varapyörät saadaan kaduille.

Benito, Hildegaard ja Tytti. Tällaisia nimiä Turun uudet kaupunkipyörät ovat saaneet.

Ihmiset saivat ehdottaa nimiä 700 pyörälle, joita Turussa kutsutaan Föli-fillareiksi eli fölläreiksi. Föli on Turun seudun joukkoliikennejärjestelmä.

Föllärit ovat olleet pahasti myöhässä.

Pyörien piti tulla käyttöön kesän kynnyksellä, mutta toimitus viivästyi. Uudeksi saapumisajaksi kerrottiin kesäkuun loppu. Sekään ei onnistunut. Uusin tieto on, että pyörät saadaan käyttöön heinäkuun aikana.

”Kiinaan iski koronasulku ja tehtaat laitettiin kiinni. Kaikki oli valmiina laivattavaksi, mutta mikään ei liikkunut. Euroopan-tehtaalla puolestaan kävi pieni maalausvirhe, minkä takia pyörät myöhästyivät lisää”, kertoo Turun kaupungin liikkumispalveluiden projektikoordinaattori Jere Sipponen.

Kaupunki saa pyörät toimittavalta tanskalaiselta Donkey Republicilta korvauksia, mutta Sipponen ei kerro euromäärää. Hän vetoaa salassapitoon.

Donkey Republic oli ainoa yritys, joka jätti kaupungin kilpailutuksessa tarjouksen fölläreistä.

Sipposen mukaan osa pyöristä saadaan varmasti kaduille tällä viikolla.

”Pyöriä saadaan käyttöön perjantaina juuri sopivasti Ruisrockin alkuun. Pyöriä on tosin vain reilu sata, mutta niitä tulee lisää viikonlopun aikana”, Sipponen kertoo.

Kaikkien fölläreiden pitäisi olla käytössä parin viikon sisällä.

Turun kaupungin liikkumispalveluiden projektikoordinaattori Jere Sipposen mukaan kaikkien 700 föllärin olisi tarkoitus olla käytössä kahden viikon sisällä.

700 pyörän nimilistalta löytyy suurimmaksi osaksi tavallisia etunimiä. Nimeäminen on Donkey Republicin tapa yksilöidä pyörät.

”Olen kuullut, että asiakaspalveluun on kivempi soittaa, että ’minulla on pieniä ongelmia Petrin kanssa’ kuin pyörän numero 126”, Sipponen kertoo.

Nimivalinnoista päätettiin ehdotusten perusteella Turun liikkumispalveluiden tiimissä.

”Turku on monikulttuurinen, joten joukossa on muitakin kuin suomalaisia nimiä”, Sipponen sanoo.

Alta voit tarkistaa, löytyykö juuri sinulle nimikkofölläriä.

Varapyörien lista on vauhdikkaampi. 70 nimen joukosta löytyvät esimerkiksi piispanmunkkia kunnioittava Piispis, Britannian taannoisesta laivannimeämiskohusta ammentavat McPyöränaama ja McBikeFace sekä perin turkulainen Pallivaha.

Listalle on päässyt myös Heideken – vanha synnytyslaitos, jossa syntyminen oli pitkään aidon turkulaisen merkki. Kullannuppukin on päässyt varalistalle. Turun tunnetuin Kullannuppu on suomenhevonen, joka on ollut tapana lenkkeillä ratsastajansa kanssa Turun keskustassa.

”Loppupuolella rupesimme hieman hulluttelemaan reservipyörien nimillä. Sieltä löytyy myös julkkiksia ja kaupunginosia”, Sipponen sanoo.

Hän ei näe riskiä, että tylsemmin nimettyihin pyöriin kohdistetaan ilkivaltaa, jotta hauskemmin nimetyt pyörät saadaan kaduille. Tarvittaessa varapyöriä voidaan ottaa käyttöön varsinaisten tilalle, jos kaupunki saa ihmisiltä toiveita asiasta.

HS:lle toimitetun varapyörien nimilistan näet alla.

Uudet föllärit ovat tavallisia keltaoransseja polkupyöriä, joissa on kolme vaihdetta ja käsijarrut. Sähköpyöriä ne eivät ole, koska sellaiset olisivat Sipposen mukaan tulleet liian kalliiksi.

Valitun järjestelmän kustannukset ovat reilut 89 000 euroa kuukaudessa. Kaupunki ja Donkey Republic ovat tehneet sopimuksen neljästä vuodesta. Sopimukseen kuuluu myös mahdollisuus neljään lisävuoteen, joista päätetään myöhemmin.

Normaalisti föllärikausi alkaa huhtikuun alussa ja päättyy lokakuun loppuun.

Turussa on ollut kaupunkipyöriä ennenkin. Vanha sopimus puolalaisen Nextbiken kanssa päättyi viime vuonna. Kaupunki ei ollut tyytyväinen yrityksen toimittamaan järjestelmään. Ongelmia oli esimerkiksi pyörien käyttöönotossa.

”Uusien pyörien pitäisi olla kevyempiä ja ne toimivat sovelluksella, mikä helpottaa käyttöönottoa. Aiempiin pyöriin piti aina syöttää tietoja tai leimata korttia ja painaa nappuloita”, Sipponen sanoo.

Nämä föllärit kuvattiin torstaina Turun satamassa. Projektikoordinaattori Jere Sipposen mukaan tavoitteena on, että pyörät saadaan perjantaina käyttöön kello 12. Sovelluksen voi ladata jo nyt.

Föllärit ovat käytössä vain Turussa, vaikka Föli-joukkoliikennejärjestelmä kattaa myös Liedon, Ruskon, Naantalin, Kaarinan ja Raision.

Rajaus Turkuun johtuu Sipposen mukaan siitä, että muut kunnat eivät ole halunneet lähteä mukaan.

Joitakin kaupallisia poikkeuksia löytyy. Esimerkiksi raisiolainen kauppakeskus Mylly on halunnut aseman alueelleen, Sipponen kertoo.

Fölläreitä ei voi jättää mihin tahansa toisin kuin sähköpotkulautoja. Sipposen mukaan kaupunki tiedostaa sähköpotkulautojen villin pysäköinnin tuomat ongelmat ja haluaa välttää niitä fölläreiden kanssa.

”Pyörä on isompi kuin sähköpotkulauta. Kun sellainen on poikittain kävelytiellä, ei kukaan pääse ohi.”

Keskustassa pyöräasemilla on telineitä. Muualla suurin osa asemista on virtuaalisia. Kaikkiaan asemia on yli sata.

”Asemat näkyvät sovelluksessa ja sovellus kertoo, kun pyörä on sellaisella alueella, mihin sen voi jättää”, Sipponen sanoo.

Väärään paikkaan jätetyistä pyöristä peritään siirtomaksu.

Asemien paikkoja on valittu suosion ja ihmisten toiveiden perustella. Huomiota on kiinnitetty myös liikenteen solmukohtiin.

Aivan kaikkialle asemaa ei voi laittaa. Sipposen mukaan kadun leveys vaikuttaa asiaan. Esimerkiksi Ursininkadun ja Puutarhakadun kulmaan olisi hänen mielestään hyvä laittaa asema, mutta tilaa ei ole.

