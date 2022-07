Fakta Naantalin asuntomessut

Asuntomessut järjestetään Naantalissa Luonnonmaan saarella 15.7.–14.8.2022. Samalla saarella sijaitsee tasavallan presidentin kesäasunto Kultaranta.

Messualueen nimi on Lounatuuli. Se on kooltaan noin 20 hehtaaria ja sijaitsee Matalahden rannalla, jonne rakentuu myös venesatama ja rantapuisto. Satamassa on asuntomessujen aikaan esillä veneitä.

Rantapuistosta löytyy aurinkovoimala. Älymuuntamo puolestaan vastaa sähkönvarastointitarpeisiin.

Asuntomessuilla on kaikkiaan 36 eri vierailukohdetta. Joukossa on muun muassa omakotitaloja, rivitaloasuntoja ja loma-asuntoja. Omistusasumisen lisäksi alueella on vuokra-asuntoja.

Teemoja ovat tänä vuonna luonnon kunnioitus, aurinkoenergian edelläkävijyys, koti saaressa kaupungin kyljessä ja onnellisuus.

Rakentamisessa on huomioitu ympäröivä saaristoluonto. Kalliota ja puita on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon. Tätä on edistetty esimerkiksi alueen rakentamistapaohjeen avulla. Useampi Naantalin messutaloista on perustettu osittain pylväiden päälle.

Messualueen kiinteistöillä ei ole omia jätekeräysastioita, vaan alueella on kaksi suurta yhteiskeräyspistettä.

Lähde: Asuntomessut