Kuukausia kestäneen valitusprosessin jälkeen Konsta Kallio-Mannila sai opiskelupaikan Turun yliopistosta. Yllättävintä oli, että Helsingin hallinto-oikeudesta tuli päinvastainen päätös.

Konsta Kallio-Mannila haki viime vuoden keväällä yliopistoon haaveenaan psykologian maisterin tutkinto.

Hän oli suorittanut jo entuudestaan psykologian opintoja avoimessa yliopistossa.

”Tarkoitukseni oli hakea suoraan psykan maisterin tutkintoon Helsinkiin. Koska koe on sama kaikissa eri kandeissa [kandidaatin tutkinto], hain myös kandivaiheisiin. Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään”, Kallio-Mannila sanoo.

Kallio-Mannila siis teki yhden kokeen, jolla haki opiskelemaan eri yliopistoihin. Hän sanoo lukeneensa kokeeseen ahkerasti.

”En ole varmaan ikinä opiskellut yhtä paljon aiemmin.”

Noin kuukausi kokeen jälkeen tulivat tulokset.

”Tulos oli, että en päässyt sisään, mutta olin tasapisteissä maisterihakuun”, Kallio-Mannila sanoo.

Konsta Kallio-Mannila haki opiskelemaan psykologiaa keväällä 2021.

Kävi ilmi, että Kallio-Mannila oli hävinnyt tasapistevertailun matemaattisessa tehtävässä, joka oli tuntunut hänestä kokeen helpoimmalta. Hän alkoi ihmetellä tuloksia ja päätti tilata kokeen itselleen.

”Olinkin vastannut kaikkiin tehtävän kohtiin ihan oikein”, Kallio-Mannila sanoo.

Kyseisessä tehtävässä oli useita osatehtäviä, joihin vastattiin numeroilla. Lisäksi numerot piti merkitä optiselle eli koneluettavalle lomakkeelle rasti ruutuun -menetelmällä.

”Jos ensin vastataan vaikka 0,84, sitten rastitetaan optiselta vastauslomakkeelta numerot 0, 8 ja 4. Olin vastannut numeerisesti kaikkiin oikein, mutta ensimmäisestä osatehtävästä yksi numero oli jäänyt ruksittamatta”, Kallio-Mannila kertoo.

Siitä hän ei valittanut, koska tekninen virhe oli ”oma moka”.

Virhe oli kuitenkin suurempi kuin olisi voinut äkkiseltään ajatella. Tehtävänannossa nimittäin sanottiin, ettei myöhemmistä osatehtävistä saa täysiä pisteitä, mikäli aiempaan tehtävään on vastannut väärin.

”Mutta koska kaikki muut kohdat oli myös ruksitettu oikein, niin minun olisi pitänyt saada niistä pisteitä.”

Oli muitakin tehtäviä, joihin Kallio-Mannila oli mielestään vastannut oikein, mutta ei ollut saanut niistä pisteitä. Hän päätti tehdä oikaisuvaatimuksen ja ajatteli, että pääsisi tietysti sisään.

”Mielestäni se oli niin selkeää, siinä ei ollut mitään tulkinnanvaraista”, hän sanoo.

Hän tosin iloitsi liian aikaisin. Kaikki oikaisuvaatimukset hylättiin.

”Seuraava steppi [askel] oli tietenkin valittaa hallinto-oikeuteen”, Kallio-Mannila sanoo.

Hänen piti valittaa jokaisen yliopiston päätöksestä kyseisen alueen hallinto-oikeuteen, joten valituksia piti tehdä kolme: Helsingin, Turun sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeuksiin.

”Helsinkiin tein kaksi valitusta, koska sinne olin hakenut maisteriin ja kandiin”, Kallio-Mannila sanoo.

Prosessi kesti useita kuukausia. Turun hallinto-oikeus ratkaisi asian tämän vuoden maaliskuussa niin, että Kallio-Mannila sai opiskelupaikan.

Turun hallinto-oikeus totesi, että kokeiden tarkastamistapa ei olisi saanut vaikuttaa siihen, että oikeat vastaukset tulkittiin vääriksi. Hallinto-oikeus piti tätä kohtuuttomana. Oikeuden mukaan vastaukset olivat rasti ruutuun -tehtävän jatkokohdissa täysin oikein. Lisäksi Kallio-Mannila sai valituksen perusteella toisesta tehtävästä 2,7 pistettä lisää.

” Hallinto-oikeus piti tulkintaa kohtuuttomana.

Kesäkuun alussa Helsingin hallinto-oikeudesta saapui täysin päinvastainen päätös. Kallio-Mannila siis sai täsmälleen samasta asiasta kaksi täysin erilaista ratkaisua.

”Se olikin ehkä kaikkein yllättävintä, että Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kaikki vaatimukset.”

Lysti tulee myös maksamaan Kallio-Mannilalle: hän kertoo saaneensa Helsingin hallinto-oikeudesta 260 euron laskun.

”Nyt kun voitin Turun, niin siitä en maksa mitään.”

Hämeenlinnaan Kallio-Mannila ilmoitti, että valitusta ei tarvitse käsitellä, sillä hän sai jo opiskelupaikan. Hänen mukaansa Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ei ilmeisesti tule hänelle maksettavaa.

Kallio-Mannila olisi voinut joutua maksamaan useita satoja euroja oikeudenkäyntimaksuja, jos hänen vaatimuksensa olisi hylätty kaikissa hallinto-oikeuksissa.

Kallio-Mannila on sitä mieltä, että kaikki oli vaivan arvoista, vaikka prosessiin menikin melkein vuosi. Tänä vuonna hänen ei tarvinnut lukea pääsykokeeseen ollenkaan eikä tehdä koetta.

Tavallaan hän ymmärtää yliopiston päätöstä hylätä oikaisuvaatimus.

”Siinä olisi aika iso ongelma, että mitä tehdään, jos vaikka pääsee 20 tai 30 uutta tyyppiä sisään, kun aloituspaikkoja on 50 per yliopisto. Eiväthän he tietenkään voi ottaa pois niitä paikkoja, jotka he ovat jo antaneet.”

Kallio-Mannila ei kuitenkaan hyväksy asiaa. Hän ihmettelee, miksei virheistä kanneta vastuuta.

”He voivat olla vain että hups, me mokattiin, kokeilkaa ensi vuonna uudestaan.”

Hän toteaa, ettei kaikilla ole mahdollisuutta lähteä valitusprosessiin.

”Olen sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että on vakituinen duuni ja kummisetäni on lakimies. Hän auttoi vähän valituksen tekemisessä. Vaikkei hän hirveästi pystynyt ottamaan siihen sisältöön kantaa, mutta kuitenkin. Minulla oli turvallinen asema lähteä tuohon prosessiin.”

Psykologiaa on vaikea päästä opiskelemaan.

”Luulen, että ne hakijat, jotka pääsevät edes lähelle ja ovat siinä 200:n parhaan joukossa, ovat jo kaikki olleet tosi hyviä ja se on ollut tosi pienestä kiinni, pääseekö vai ei. Kun siihen tulee edes pienikin virhe, niin sillä on iso merkitys”, Kallio-Mannila sanoo.

”Turun päätöksellä sain reilut 16 lisäpistettä. Mielestäni sain 90 pistettä alun perin, niin se on aika iso osuus jo. Se ei ole mikään yksi, kaksi pistettä, vaan todella paljon.”

Hän veikkaa, ettei moni valittaneista ole vain jaksanut lähteä viemään asiaa oikeuteen.

”Ei ole rahaa, aikaa tai resursseja, mikä on mielestäni epäreilua. He, ketkä ovat sellaisessa asemassa, että eivät uskalla lähteä tähän prosessiin, eivät voita tässä mitään. Vaikka heillä olisi ollut täsmälleen samat virheet.”

Kallio-Mannila ei ole hirveän pettynyt joutuessaan Helsingin sijaan Turkuun.

”Tietenkin vähän, kun kuitenkin asuu Helsingissä ja kaikki elämä on täällä. Mutta onhan Turku lähellä ja on se kiva kaupunki. Enkä muutenkaan joudu sinne vakituisesti muuttamaan. Riittää, että siellä käy silloin tällöin.”

Helsingin Sanomat on nähnyt hallinto-oikeuden päätökset ja tarkistanut myös Kallio-Mannilan kertoman päätöksistä.