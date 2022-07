Kahden kaveruksen kaappaama funikulaarisivu keräsi torstaina niin paljon kävijöitä, että koko sivusto meni nurin. Kehittämispäällikön mukaan huussikuvia näyttötauluille tuonut moka sai alkunsa kiireestä.

Miten meemit päätyivät Turun funikulaarin infotauluihin?

HS uutisoi eilen torstaina, että funikulaarin asemilla pyöri kuva miehestä ulkohuussissa sekä erilaisia meemejä.

Sisältö näyttöihin on tullut turunfunikulaari.fi-sivustolta.

Turun kaupungin it-kehittämispäällikkö Hanna Ilanti kertoo, ettei kyseistä sivustoa ole tehty Turun kaupungin toimesta, vaan sen on rekisteröinyt ulkopuolinen yritys. Hänen mukaansa rekisteröinti on jäänyt uusimatta, jolloin domain on vapautunut ja kuka tahansa on voinut varata sen.

HS:n tietojen mukaan sivuston varasivat kaksi kaverusta.

”Sitä sivua emme enää saa, mutta teemme toisen sivun turku.fi:n alle, mihin funikulaarin näytöt ohjataan”, Ilanti sanoo.

Turun kaupunki katkaisi eilen virrat näytöistä, joten meemejä ei näkynyt funikulaarilla enää illalla.

Meemien täyttämä sivusto on kuitenkin lyhyessä ajassa saavuttanut suuren suosion. Toinen varaajista kertoo, että sivustolla oli ollut eilen torstaina yli 100 000 kävijää, minkä vuoksi sivusto kaatui.

Perjantaina se oli jälleen pystyssä.

Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila kertoi perjantaina HS:lle, että kaupunki ei ole tekemässä kiusanteosta rikosilmoitusta, koska Malilan mukaan mitään rikosta ei ole tapahtunut.

Ilannin mukaan näyttöihin laitetaan kesän ajaksi pyörimään Turun kaupungin laatima Powerpoint-esitys ja jatkosta tehdään oma projekti syksyllä.

Ilanti kertoo, että kun funikulaaria rakennettiin, Fölillä oli pilottihanke, johon funikulaarin näytöt tulivat yhtenä osana. Ilannin mukaan hanke ei kuitenkaan valmistunut ajoissa, eikä näyttöjen haluttu olevan pimeänäkään.

”Kun pilotti ei valmistunut, infotelevisioihin tilattiin äkkiä vähän sisältöä toiselta yritykseltä. Se on ollut nopea väliaikainen ratkaisu, mitä ei ole ehkä muistettu purkaa”, hän sanoo.

Kyseessä on Ilannin mukaan hyvin pieni yritys.

Tällaiset asiat kuuluisi hoitaa Ilannin mukaan Turun kaupungin it-palveluiden kautta.

”Olemme aika iso organisaatio ja teemme kaikennäköistä kehittämistä monen eri yrityksen kanssa. Pyrimme infoamaan yhä enenevissä määrin, että domain-asiat hoidettaisiin aina it:n kautta, eikä niitä lähdettäisi hoitamaan itse”, hän toteaa.

It-palvelujohtaja Joni Ilmanen Turun kaupungilta kertoo, että kaupungin ylläpidossa on kymmeniä domaineja.

”Ne uusiutuvat meillä automaattisesti", hän sanoo.

