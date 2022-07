Main ContentPlaceholder

Kuvat näyttävät massiiviset leväpyörteet Suomenlahdella – HS kerää lukijoiden kesä­kokemuksia Saaristo­mereltä

Saaristomerellä tilanne on vielä rauhallinen. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila on huolissaan Saaristomeren tilasta. Alue on mennyt viimeisten vuosikymmenien aikana rehevämpään suuntaan.

Pintalevää näkyy runsaasti satelliittikuvassa Itämeren pääaltaalla ja läntisellä Suomenlahdella vajaat kaksi viikkoa sitten. Turun seudun saaristossa sen sijaan on tehty tällä viikolla vain kolme runsasta sinilevähavaintoa.