Ilmaisten bileiden toivotaan houkuttelevan uusia ihmisiä vaihtoehtomusiikin pariin. Maksuttoman sisäänpääsyn mahdollistavat apurahat.

Vaihtoehtomusiikki- ja monitaidefestivaali Ilmiöön pääsee tänä vuonna sisään ilmaiseksi. Lippuja ei myydä lainkaan.

Festivaalin järjestäjiin kuuluvat vastaava tuottaja Miikka Mäkipaakkanen ja ohjelmatuottaja Antti Yli-Halla toivovat ilmaisten bileiden houkuttelevan uusia ihmisiä vaihtoehtomusiikin pariin. Molemmat ovat paljasjalkaisia turkulaisia.

”Tuomme uusia artisteja ihmisten tietoon, ja kaivamme undergroundin syvästä savesta jengiä meille keikalle. Se ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo, että esiintyjä on suurelle yleisölle tuntematon. Haluamme vain löytää loistavaa musiikkia”, Yli-Halla sanoo.

Hän painottaa, että mukana on myös vaihtoehtoisemman musiikin kentällä jo paikkansa vakiinnuttaneita artisteja.

Ilmiön ilmaisen sisäänpääsyn toivotaan houkuttelevan myös uusia ihmisiä vaihtoehtomusiikin pariin.

Turun vanhankaupungin kortteleiden suojaan pystytettävällä festivaalilla on tarjolla yli 50 musiikkiesitystä sekä muun muassa veistostaidetta, sidontaperformanssi, liikkuvaa nukketeatteria, aluetaiteilijoiden tekemää taidetta sekä inklusiivinen queerfeministinen strippiklubi.

Festivaalialueelle mahtuu kerralla noin tuhat ihmistä.

”Sisääntuloihin saattaa tulla jonoja, mutta uskomme, että yleisössä syntyy hyvää vaihtuvuutta”, sanoo Mäkipaakkanen.

Jonottamaan voi joutua vielä alueen sisälläkin, sillä tapahtumapaikka on jaettu kolmeen piha-alueeseen ja yhteen kellariin, joista jokaisella on oma enimmäishenkilömääränsä.

”Jos kävijä haluaa nähdä tietyn esiintyjän, kannattaa tulla paikalle muutamaa tuntia ennen keikkaa. Kannustamme ajattelemaan, että festareilla ei tarvitse viettää koko päivää ja riekkua yömyöhään. Voi myös katsoa muutaman keikan ja jatkaa matkaa”, sanoo Yli-Halla.

Kaksipäiväinen festivaali on avoinna täysi-ikäisille. Poikkeuksena on lauantai-iltapäivä kello 14–18, jolloin alueelle pääsevät täysi-ikäisten lisäksi alle 13-vuotiaat lapset aikuisen seurassa. Mäkipaakkasen mukaan lauantain rajaus johtuu siitä, että heidän olisi liki mahdotonta tarkastaa kaikkien alueelle kello 18 jälkeen jäävien 13–17-vuotiaiden papereita, mutta alle 13-vuotiaat Mäkipaakkasen mukaan tunnistetaan aikuisista.

Ilmaisen sisäänpääsyn mahdollistavat Yli-Hallan ja Mäkipaakkasen mukaan apurahat, joita festivaalin takana oleva voittoa tavoittelematon Umlaut-osuuskunta on saanut.

Kyse on kymmenistä tuhansista euroista. Umlaut on saanut llmiön järjestämiseen Taiteen edistämiskeskukselta 25 000 euroa, Elävän musiikin säätiöltä 2 000 euroa ja Musiikin edistämissäätiöltä 1 500 euroa. Turun kaupungilta Umlaut on saanut tänä vuonna avustusta 26 000 euroa.

”Avustukset ovat hieman paremmat kuin aiempina vuosina, mutta ne voisivat olla vielä paremmatkin. Budjetti on laskettu niin, että saamme maksettu esiintyjille ja työntekijöille”, Yli-Halla kertoo.

Festivaalin muita tulonlähteitä ovat anniskelutuotot, myyntipaikat ja yritysyhteistyöt.

Tapahtuman maksuttomuuteen vaikuttaa Mäkipaakkasen mukaan myös korona.

”Me tapahtuma-alan toimijat ja yleisö olemme olleet viime vuodet pulassa koronan takia. Tekeminen on ollut epävarmaa. Viime kädessä voi tulla uusia rajoituksia, mitkä vetävät maton pois jalkojen alta. Tuntui turvalliselta tehdä sen kokoinen korttelijuhla, mihin rahkeemme riittävät.”

Yli-Halla täsmentää, että lippujen myyminen on järjestäjälle riski.

”Se on valtavaa riskinottoa, kun arvioidaan, paljonko lippuja myydään ja paljonko artisteille maksetaan. Toki tähän ilmaisuuteenkin liittyy riski, mutta se on pienempi, kun nyt jo tiedämme, että lipputuloja ei tule.”

Yli-Hallan mukaan esiintyjille on voitu maksaa vähintään yhtä suuret palkkiot kuin aiemminkin. Ulkomaisia esiintyjiä tosin on tänä vuonna vain yksi, virolainen folk-duo Ringhold.

”Monet festariliput ovat nykyään todella kalliita. Osittain senkin takia haluamme tarjota ihmisille ilmaisen juhlan, koska se on mahdollista”, Yli-Halla sanoo.

Viime vuonna Ilmiö järjestettiin pienimuotoisesti Turun vanhassakaupungissa. Vuonna 2020 festivaali jäi koronan takia kokonaan pitämättä. Sitä ennen Ilmiötä järjestettiin vuosien ajan Uittamon lähiössä.

Korona-aika on koetellut myös Ilmiö-festivaalia. Vuonna 2020 Ilmiötä ei järjestetty koronatilanteen takia lainkaan. Tänä vuonna festivaali on kaksipäiväinen. Kerralla alueelle mahtuu noin tuhat ihmistä.

Fakta Ilmiö Festivaali järjestetään 22.–23. heinäkuuta Turussa. Paikkana toimivat Turun vanhankaupungin korttelit. Erikseen on mainittu Rettigin vanhan tupakkatehtaan sisäpiha ja Brinkkalan sisäpiha. Sisäänpääsy on vapaa koko festivaalin ajan kaikille yli 18-vuotiaille. Lauantaina kello 14–18 alueelle pääsevät myös alle 13-vuotiaat lapset aikuisen seurassa. Festivaalialueelle ei saa tuoda omia juomia. Mukana saa olla tyhjä puolen litran muovipullo. Festivaalialueella on vesipisteitä. Festivaalialue ei ole täysin esteetön. Lähde: Ilmiö 2022

