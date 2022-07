Korona-aikana Kakola spa:n työmaa suljettiin lähes vuodeksi. Pian pitäisi olla valmista.

Turun Kakolanmäen kallioon on louhittu seitsemän ja puoli metriä syvä monttu, johon tulee altaita, saunoja ja lumisuihkuja.

Maanalaisen kylpylaitoksen piti valmistua vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa, mutta rakennustyöt ovat yhä kesken. HS soitti ja kysyi, milloin kylpylä aukeaa.

”Tämä on spa, ei kylpylä”, sanoo paikan omistavan Kakola-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Olli Ojala.

Hän lupaa, että Kakola spa aukeaa tänä vuonna, mutta tarkkaa avajaispäivää hänellä ei ole antaa.

”Sehän tässä on suuri ongelma. Meillä on 98 prosenttia tarvikkeista jo Suomen rajojen sisällä, mutta osaavista laatoittajista on huutava pula. Tarkoitus on kuitenkin avata tänä vuonna. Meidän on pakko. En osaa sanoa, meneekö lähelle joulua vai saadaanko ovet auki marraskuussa.”

Viivästysten taustalla on koronaviruspandemia. Työmaa suljettiin lähes vuodeksi, koska Ojalan mukaan ei ollut mitään järkeä avata spa:ta keskellä rajoituksia. Se ei olisi ollut taloudellisesti kannattavaa.

Kakola spa:n mainoksissa avautumisvuotta on jouduttu siirtämään eteenpäin. Tänä vuonna pitäisi kuitenkin vihdoin tulla valmista.

Ojala pitää kylpylöitä hieman vanhana juttuna ja lapsiperheille suunnattuina. Tämän takia hän korostaa toistuvasti, ettei Kakola spa ole kylpylä. Näin siitä huolimatta, että englannin kielen spa-sana kääntyy suomeksi kylpyläksi.

”Meille tulee ikäraja. Sitä ei ole vielä tarkkaan päätetty, mutta 20 ja jotain. Tämä on tarkoitettu aikuisten hyvinvointiin.”

Poikkeuksia tehdään ryhmien ja Kakola-hotellin asiakkaiden kohdalla. Tällöin aikuiset saavat ottaa lapsia mukaan tiettyinä päivinä ja kellonaikoina.

”Lasten on kuitenkin noudatettava aikuisille tarkoitettuja käyttäytymisohjeita. Spa:n on tarkoitus olla rauhallinen ja rentouttava”, Ojala sanoo.

Poreammeetkin on jätetty pois, koska ne pitävät liian kovaa mekkalaa. Asiakkaiden käyttöön tulevalla 1 600 neliömetrin alueella on mineraaliallas, suola-allas sekä kylmä- ja kuuma-altaat. Saunoja tulee viisi, mutta vain kolme on kaikkien käytettävissä. Kyse on sekasaunoista, joissa vieraat istuvat lauteilla uimapuvuissa.

Suihkumaailmasta löytyy Ojalan mukaan tiettävästi Suomen ainoa lumisuihku.

”Sieltä tulee lunta. Ei rakeita tai muuta, vaan lunta.”

Koko spa on anniskelualuetta. Virvokkeita saa Ojalan mukaan nauttia saunoissakin. Mineraalialtaan päähän tulee drinkkibaari, joka tarjoilee juomia altaaseen.

Kaikki maksaminen tapahtuu rannekkeilla.

Kiinteistöneuvos Olli Ojalan mukaan spa tarjoaa luksusta ja hemmottelua aikuisille. Ruoat ja juomatarjoilut hoitaa Kakolanruusu-ravintola.

Asiakkaita mahtuu kerralla runsaat 200.

”Ajatuksena on, että perushinnalla spa:ssa saa viettää kolme tuntia. Perushintaan kuuluu altaiden, suihkumaailman ja kolmen saunan käyttö”, Ojala kertoo.

Peruslipun hinta vaihtelee eri päivinä ja kellonaikoina. Ojala arvioi hinnan olevan jotain 30 ja 40 euron väliltä.

Spa:n rakentamisen tarkkaa hintalappua Ojala ei halua paljastaa.

”Aika monta miljoonaa. On se kallis, järkyttävän kallis.”

Kakolanmäki on ollut viime vuosina suuressa mullistuksessa. Mäellä toimi aikoinaan vankiloita, joihin on nyt rakennettu hotelli ja asuinhuoneistoja. Mäeltä löytyy myös leipomo, panimo ja muita yrityksiä. Funikulaari kuljettaa ihmisiä mäelle ja sieltä alas.

Kakolan muutoksen on toteuttanut Ojalan luotsaama Kakola-yhtiöt, joka osti vanhan vankila-alueen ja saneerasi sen. Kyse on perheyrityksestä, jossa ovat mukana Ojalan vaimo ja lapset.

”Hotellikiinteistö kuuluu konserniimme samoin kuin spa ja kaikki liiketilat Kakolanmäellä. Asunnot on pääsääntöisesti myyty”, Ojala kertoo.

Hän kuvailee mäen muutoksen olleen järjetön projekti, mutta lopputulokseen hän on tyytyväinen.

”Tämä on ollut meidän perheemme hullutus.”

Sisätiloihin tavoitellaan Saaristomeren tunnelmaa.

