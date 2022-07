Liekari vietti vain yhden vapaapäivän, jolloin hän ei poistunut majapaikastaan. Muuten hän käveli vapaapäivinäkin parikymmentä kilometriä kiertäessään paikallisia nähtävyyksiä.

Taina LiekariN, 53, pitkä taival on loppusuoralla. Liekari on kävellyt viimeiset viisi kuukautta Espanjan Fuengirolasta kohti Suomen Turkua. HS haastatteli Liekaria jo matkan alkuvaiheessa helmikuussa. Liekari kertoi tuolloin, että idea kävelemisestä syntyi hetken mielijohteesta.

Liekarin puoliso Kari Tiihonen kysyi tammikuussa, pitäisikö heidän varata kesäksi lennot Suomeen. Pariskunta asuu Fuengirolassa, mutta viettää kesäisin vähintään kuukauden Suomessa.

Liekari totesi miehen lentouteluihin napakasti: lennä sinä, minä kävelen.

Alun perin matkan piti kestää neljä ja puoli tuhatta kilometriä ja päättyä Turkuun. Torstai-iltana Suomeen saapunut Liekari kertoo, että matkaa on taitettu nyt jo yli 4 600 kilometriä. Matka ei tosin päättynyt vaan jatkuu vielä vajaan viikon ja 200 kilometrin matkan verran Helsinkiin, jonne hän saapuu heinäkuun 28. päivä.

Perille päästyään Liekari on matkannut 165 päivää.

Liekari on aiemmin muun muassa pyöräillyt Espanjan ympäri ja kävellyt Lapissa 800 kilometrin vaelluksen.

Koska idea kävelymatkasta syntyi spontaanisti, Liekarilla oli vain kolme viikkoa aikaa valmistautua matkaan, joka alkoi 13. helmikuuta. Hän sai kuitenkin nopeasti taivuteltua mukaansa useita yhteistyökumppaneita.

”Aloin soittaa yrityksiä läpi. Lopulta sana oli levinnyt niin pitkälle, että yritykset soittivat minulle.”

Koko reissun budjetiksi hän arvioi 15 000 euroa.

Harrastajapohjalta vaellusoppaana toimiva Liekari on aiemmin muun muassa pyöräillyt Espanjan ympäri ja kävellyt Lapissa 800 kilometrin vaelluksen, mutta matka Suomeen oli ehdottomasti hänen rankin kokemuksensa.

Kävelyä on jäljellä enää pari sataa kilometriä nuorempaan pääkaupunkiin. Liekari toteaa empimättä, että kävelisi matkan uudestaan.

”Ehdottomasti. Moni on sanonut, että olen varmaan helpottunut, kun tämä on ohi. Ei lainkaan. Jokainen päivä on ollut minulle uusi seikkailu, jokainen aamu on ollut kuin jouluaatto. Mikä sen hienompaa.”

Liekarin mukaan matkalle osui vain neljä tylsää päivää, ”kun ei tapahtunut mitään erikoista”.

Helmikuussa Liekari arvioi, että matkalla kuluu viisi kenkäparia.

”Arvio meni vähän yli. Nyt jalassa on seitsemännet kenkäparit. Kaikki kengät on kävelty loppuun asti.”

Liekari kulki myös Tanskan läpi. Tosin Juutinrauman siltaa pitkin ei saa kävellä joten väli Tanskasta Ruotsiin piti taittaa lautalla. Kenkiä kului lopulta seitsemän paria.

Alkuperäisessä suunnitelmassa reitti kulki Espanjasta Ranskan kautta Saksaan, josta matka olisi jatkunut lautalla Ruotsiin. Lopulta reitti kulki kuitenkin myös Tanskan läpi. Myös viimeisen laivamatkan Turkuun Liekari olisi voinut korvata koukkaamalla Tornion kautta, mutta aika ei enää riittänyt.

”Haluan ehtiä tapamaan lapsia ja lapsenlapsia ennen kuin palaan Espanjaan. Toivottavasti joku muistaa pysäyttää minut Helsingissä”, Liekari vitsailee.

Espanja ja Ranska olivat Liekarin suosikkimaita reitin varrelta. Myös Saksa pääsi yllättämään Liekarin kauneudellaan. Sen sijaan Ruotsi jäi muiden maiden varjoon.

”Karttaohjelmani ei tuntenut kaikkia Ruotsin polkuja. Ruotsissa on myös pitkät välimatkat. Voi olla 50 kilometrin matka, jonka varrella ei ole mitään muuta kuin metsää.”

”Ruotsin virallisista vaellusreiteistä ei ole myöskään pidetty huolta. Jouduin useasti kääntymään takaisin, kun polut olivat kulkukelvottomia.”

Espanja ja Ranska olivat Liekarin suosikkimaita reitin varrelta. Kuva Huéscarista Espanjasta alkumatkalta.

Ranskassa myrsky pakotti Liekarin palaamaan hotellille, mutta muuten sää suosi koko matkan ajan. Sadepäiviä matkan varrelle osui vain ”yhden käden sormilla laskettava määrä”. Liekari vietti vain yhden vapaapäivän, jolloin hän ei poistunut majapaikastaan. Muuten hän käveli vapaapäivinäkin parikymmentä kilometriä kiertäessään paikallisia nähtävyyksiä.

Suosikkikohteekseen Liekari mainitsee Ranskan etelärannikon pikkukylät. Myös matkan varrelle osuneet isot kaupungit kuten Lyon ihastuttivat häntä.

Liekari haluaa nostaa erikseen esille perheen, joka majoitti hänet kodissaan ranskalaisessa pikkukylässä.

”Minulla ei ollut yöpaikkaa ja ilta alkoi hämärtyä. Pysäytin nuoren naisen ja kysyin häneltä majapaikkaa. Hän soitti kotiin, josta äiti vastasi, että tuo minut tänne. Nainen virkaasi yön aikana minulle onnenamuletin, joka roikkuu edelleen rinkassani.”

Hotelli, hostelli, majatalo, maatila, leirintäalue – Liekari yöpyi monenlaisissa paikoissa. Myös matkan varrella asuneet Liekarille tuntemattomat suomalaiset majoittivat häntä.

”He bongasivat minut sosiaalisesta mediasta ja otti yhteyttä.”

Liekarin matkaa on päässyt seuraamaan Facebookissa.

Päivätavoitteeksi Liekari asetti 40 kilometrin matkan. Kävelyvauhti jäi hieman yli viiteen kilometriin tunnissa.

”Kävelen tarkoituksella niin hitaasti, muuten jalat menisivät hapoille. Alussa oli rakkoja, mutta ensimmäisen 150 kilometrin jälkeen niitä ei enää tullut.”

Välillä Liekari vaelsi koko päivän syömättä, kun kartassa näkyneet kaupat ja ravintolat olivatkin kiinni.

”Minulla oli mukanani ateriankorvikejauheita, mutta eivät ne paljon täyttäneet. Ravintoterapeutit ovat ihmetelleet, miten minä jaksoin”, Liekari naurahtaa ja toteaa, että positiivisella asenteella pääsee pitkälle.

Liekari onnistui välttämään vaaratilanteet matkan varrella. Tosin Espanjassa Liekari joutui turvautumaan puhelimeensa, kun aggressiivisesti käyttäytynyt mies lähestyi häntä illalla. Tilanne ratkesi kuitenkin nopeasti.

”Se oli ainut pelottava tilanne reissun aikana. Eurooppa on turvallinen paikka, kun käyttää maalaisjärkeä eikä lähde iltaisin syrjäkyliin hengailemaan.”

Villieläinten varalta Liekarilla oli mukanaan pippurisumute, jota hän ei joutunut käyttämään.

Liekari tapaa Turussa 88-vuotiaan isänsä ennen kuin matka jatkuu Helsinkiin.

Kun Liekarilta kysyy, mistä hän on kotoisin, vastaus on ”ei mistään”.

”Olen asunut niin monessa paikassa”, Liekari toteaa, mutta paljastaa käyneensä koulut Turussa.

Turussa hän tapaa nyt myös 88-vuotiaan isänsä, joka on sairaalahoidossa. Liekarin sisko on käynyt näyttämässä kuvia isälle, jotta tämä on pysynyt perillä matkan kulusta.

”Isällä ei ole enää hirveästi elämäniloa, mutta tästä matkasta on tullut hänelle asia, jota odottaa.”

Isän tapaamisen jälkeen jäljellä on vielä viimeinen puristus. Helsinkiin Liekari aikoo kävellä pikkuteitä pitkin ”etelän kautta”.

”Helsingintie olisi lyhyempi, mutta paljon tylsempi”, Liekari huomauttaa.