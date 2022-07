Miestä epäillään tapon yrityksestä tapauksessa, jossa ravintolan asiakkaita uhkailtiin puukolla Turun Aurakadulla.

Poliisi otti lauantai-iltana Turun keskustassa kiinni miehen, joka oli uhkaillut Aurakadulla sijaitsevan ravintolan asiakkaita puukolla, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi sai tehtävän kello 21.25. Poliisin mukaan ravintolasta juoksi useita ihmisiä hätääntyneenä ulos. Heidän perässään juoksi mies puukko kädessä.

Poliisi oli varautunut voimakeinoihin ja käskytti aseella uhaten miestä luopumaan puukosta. Epäilty luopui puukosta, ja hänet otettiin kiinni ilman fyysistä vastarintaa.

Miestä epäillään tapon yrityksestä, sillä ensitietojen mukaan hän oli yrittänyt lyödä puukolla ainakin yhtä ihmistä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.

Poliisi on aloittanut tapauksessa esitutkinnan. Esitutkinnassa on useita asianomistajia, joista osa on alaikäisiä. Epäilty on pidätetty, ja puukko on takavarikoitu epäillyn rikoksen tekovälineenä.

Tapaus on Turussa kahden viikon sisällä jo kolmas, jossa epäillään tapon yritystä ja tekovälineenä epäillään olleen puukko.

Heinäkuun 11. päivänä 17-vuotiasta poikaa puukotettiin Aurajoen länsirannalla lähellä Teatterisiltaa. Uhri loukkaantui vakavasti, mutta ei poliisin mukaan ollut hengenvaarassa. 15-vuotias epäilty vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Turun Runosmäessä keskiviikkoiltana 20. heinäkuuta tapahtui myös puukotus, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä. Uhri loukkaantui vakavasti, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi sai tekijän kiinni, eikä sivullisille aiheutunut vaaraa.