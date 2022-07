Venäläis­diplomaatit saivat Turulta ilmaiseksi kirkon, mutta nyt sen käyttö on ohi

Turku on antanut Venäjän Turun-pääkonsulaatin käyttää Luostarinmäellä sijaitsevaa rakennusta ilmaiseksi. Nyt käyttöoikeus kuitenkin päättyy.

Venäjän Turun-pääkonsulaatin kirkkona käyttämä rakennus Luostarinmäellä pitäisi olla tyhjä tämän päivän loppuun mennessä.

Turku on irtisanonut rakennuksen käyttöoikeuden, ja syynä on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Näin kertoo Turun kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen.

Ilmakuva on otettu huhtikuun lopulla. Pääkonsulaatti näkyy edessä oikealla ja kirkkona käytetty rakennus sen vieressä vasemmalla.

Sen sijaan venäläisdiplomaatit voivat edelleen käyttää Kakskerran saaressa olevaa mökkiä. HS uutisoi mökistä ja kirkkorakennuksesta keväällä.

Turun kaupunki omistaa kirkkona käytetyn rakennuksen ja on antanut Venäjän Turun-pääkonsulaatin käyttää rakennusta korvauksetta. Mökkialueen maista Turun kaupunki puolestaan maksaa vuokraa alueen maanomistajille.

Mökkiin ja kirkkona käytettyyn rakennukseen liittyvät sopimukset eroavat toisistaan. Mökissä on kyse valtioiden välisestä sopimuksesta, Akkanen täsmentää.

”Kyseessä on aikoinaan ollut Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus siitä, että Turkuun ja Leningradiin [nykyinen Pietari] tulevat pääkonsulaatit ja kummassakin paikassa on oltava mahdollisuus henkilökunnan virkistymiseen. Sopimus pääkonsulaattien olemassaolosta on edelleen voimassa Suomen ja Venäjän välillä, ja siten myös sopimus virkistyspaikasta”, Akkanen kertoo.

Hän toteaa, että jos Suomen ja Venäjän valtioiden väliseen yhteistyöhön tulee muutoksia, niin Turku reagoi niiden mukaisesti. Tällä hetkellä mökki on Akkasen mukaan käytössä kuten ennenkin.

Kirkkorakennuksen kohdalla kyse on puolestaan Venäjän Turun-pääkonsulaatin ja Turun kaupungin välisestä asiasta, jolloin kaupunki on pystynyt irtisanomaan rakennuksen käyttöoikeuden.

”Kaupungilla ei myöskään ole syytä antaa rakennuksia käyttöön ilmaiseksi tai ilman vastiketta. Myös sen takia käyttöoikeus oli perusteltua lopettaa”, Akkanen sanoo.

Turun kaupungin tilapalveluiden ylläpitopäällikkö Soile Viiri kertoo, että Venäjän Turun-pääkonsulaatti luovuttaa rakennuksen takaisin siinä kunnossa kuin on sen aikoinaan käyttöönsä saanutkin. Avaimet pitäisi luovuttaa kaupungille 1. elokuuta.

Heinäkuussa rakennus vielä löytyi kaupungin järjestelmistä nimellä ”Venäjän konsulaatin kerhotila”. Viirin mukaan nimi muuttuu, kun pääkonsulaatin käyttöoikeus rakennukseen päättyy.

HS kävi torstaina Vartiovuorenpuistossa, josta kirkkona käytetyn rakennuksen voi nähdä. Rakennus on aitojen takana, joten aivan lähelle sitä ei pääse.

Punatiilisen rakennuksen ovi oli auki, ja sen pihalla oli useita ihmisiä. Kiiltävä sipulikupoli ei enää ole rakennuksen katolla.

Paikallisen asukkaan mukaan kirkkona käytetyltä rakennukselta on käyty hakemassa tavaraa peräkärryllä pari kertaa viikossa noin kuukauden ajan. Asukas kertoo huomanneensa sipulikupolin kadonneen heinäkuun alkuviikoilla, ulkoseinissä olleet ikonit olivat poissa jo kesäkuussa.

Rakennuksesta on kannettu ulos punaisia tiiliä, mikä on aiheuttanut asukkaissa hämmennystä, sillä kyseessä on suojeltu rakennus.

Turun kaupungin Soile Viiri on menossa katsomaan tilaa vasta ensi viikolla.

”Siellähän oli myös heidän omia rakennelmiaan. Tiilet voivat olla peräisin niistä”, Viiri sanoo.

Hän kertoo, että tilaan on rakennettu sisustusta, mutta tehdyt muutokset ovat sellaisia, että tila pystytään palauttamaan samanlaiseksi kuin se oli aiemmin. Viirin mukaan rakenteisiin ei ole tehty muutoksia.

Rakennus sijaitsee Luostarinmäen historiallisella alueella.

”Se on muinaismuistoalue. Suojelumääräys koskee myös rakennuksia, koko Luostarinmäen aluetta”, Viiri kertoo.

