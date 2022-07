Taiteilija perusteli Turun tuomiokirkon ristin puuttumista tasa-arvolla ja sillä, että tapahtuma on ”kaikille vapaa”. Down By The Laituri -festivaali alkaa torstaina.

Tarkkasilmäiset ovat huomanneet turkulaisen kaupunkifestivaalin Down By The Laiturin (DBTL) mainoksessa erikoisen yksityiskohdan. Tuomiokirkkotorilla järjestettävän tapahtuman mainoksessa koreilee Suomen kansallispyhätöksikin kutsuttu Turun tuomiokirkko, mutta ilman ikonisen kellotornin päällä kohoavaa ristiä.

Voit katsoa mainoksen alta.

Tuomiokirkon risti näkyy kauas.

Tapahtumapäällikkö Henri Kulmala festivaalia järjestävästä United Festivalsista kertoo, että mainoksen piirrokset ovat taiteilija Johanna Oraksen käsialaa. Kulmala kertoo, että paikallisessa seurakunnassa ihmeteltiin ristin puuttumista jo talvella, kun mainos ilmestyi ensimmäisen kerran.

”Se on taiteilijan näkemys festivaalialueesta. Oras ajatteli, että kun nykyään maailma on tasa-arvoinen ja olemme kaikille vapaa tapahtuma, niin ristin voi jättää pois”, Kulmala avaa.

Oras vahvistaa asian HS:lle. Kulmala itse ei edes huomannut ristin puuttumista mainoksesta ennen huomautusta.

”Minun puolestani sillä ristillä ei ole väliä. Mutta nykyään tasa-arvokeskustelu on pinnalla ja somessa otetaan mielellään kantaa. Jos kirkossa olisi risti, kysyttäisiin, eivätkö muut uskontokunnat ole tervetulleita”, hän arvelee.

Kulmalan mukaan tuomiokirkko valikoitui mainokseen, koska se toimii festivaalialueen maamerkkinä.

”Tuomiokirkosta jokainen ymmärtää varmasti, että olemme Suomen Turussa.”

DBTL järjestetään tuomiokirkon ympäristössä kolmatta kertaa. Aiempina vuosina festivaalin yhteydessä on järjestetty kirkkokonsertteja, mutta tänä vuonna konsertit jouduttiin perumaan vähäisen kysynnän takia. Ristin puuttuminen mainoksesta ei Kulmalan mukaan liity kirkkokonserttien perumiseen.

DBTL järjestettiin vuonna 2021 keskellä kiihtynyttä koronavirustilannetta. Vuonna 2020 festivaali peruttiin koronaviruspandemian takia kokonaan.

Kulmala harmittelee sitä, kuinka isot festivaalit ovat antaneet väärän kuvan ihmisten kiinnostuksesta tapahtumia kohtaan tänä kesänä. Pienten festivaalien on hänen mukaansa vaikeaa saada lippuja kaupaksi.

”Suurilla festivaaleilla on ollut kymmeniä tuhansia lippuja käyttämättä kahden vuoden ajan. Meillä on samat ongelmat kuin kahtena viime kesänä”, Kulmala sanoo.

”Emme ole lähelläkään sellaista kesää, jota toivoimme.”

”Normaalioloissa” vuonna 2019 järjestetty DBTL keräsi kolmen päivän aikana 25 000 kävijää. Kulmala arvioi, että kävijämäärä jää tänä vuonna 15 000–20 000:een. Vielä talvella tavoite oli jopa 30 000 kävijässä.

”Ihmiset käyttävät tällä hetkellä niukasti rahaa, ja se on ymmärrettävää. Toivottavasti ensi kesä olisi taas normaali.”

DBTL kiinnitti festivaalia edeltävällä viikolla vielä yhden uuden artistin, kun Ramses II:n ilmoitettiin esiintyvän festivaalin päätöspäivänä lauantaina.

Jättihitistä Villieläin tunnettu Ramses II joutui keskeyttämään aiemmin heinäkuussa keikkansa Ruisrockissa turvallisuussyistä, kun minirantalavalla järjestetylle keikalle kerääntyi liikaa yleisöä.

Kulmalan mukaan väentungoksesta ei ole huolta DBTL:ssä, vaikka artisti ei esiinny päälavalla.

”Pienempi lava on samalla yleisöalueella kuin päälava. Ihmisten tarvitsee vain kääntää päänsä, jotta he näkevät toiselle lavalle.”

DBTL kerää tänä vuonna Tuomiokirkon ympäristöön arviolta jopa 20 000 kävijää.

United Festivals nousi otsikoihin lauantaina, kun yhtiön toisen festivaalin Uudenkaupungin Karjurockin pääesiintyjä Status Quo perui keikkansa viime hetkellä. Brittiyhtye saapui festivaalille rekka-autoineen, mutta ilmoitti vain muutamaa tuntia ennen esiintymistään poistuvansa paikalta.

Status Quo syytti Karjurockia jälkeenpäin muun muassa siitä, että festivaali ei ollut noudattanut yhtyeen raideria eli luetteloa esiintymisen vaatimuksista. Kulmala kuvailee yhtyeen toimintaa törkeäksi.

”Meidän käsityksemme mukaan siinä oli jotain muuta taustalla kuin se, oliko takahuone oikeanlainen. Ulkomaisissa artisteissa on ongelmana nykyään se, että he vaativat kaikki rahat etukäteen. Sen jälkeen on helppo sanoa, että oli vääränlaista ruokaa, lähdetään pois. Meillä on edessä kivinen tie juristien avulla vaatia rahoja takaisin”, Kulmala katsoo.

Ulkomaisia esiintyjiä DBTL:ssä ovat saksalainen The Baseballs, ruotsalainen Thundermother sekä yhdysvaltalaiset Earth, Wind & Fire Experience ja Village People.

Kulmala ei usko, että DBTL:ssä tulee samanlaisia ongelmia ulkomaalaisyhtyeiden kanssa.

Down by the laituri, to–la 28.–30.7. Tuomiokirkkotori, Turku.

