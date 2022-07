Turussa on ollut useita puukkotapauksia parin viikon aikana – Onko kaduilla turvallista liikkua?

Poliisipäällikkö Risto Lammin mukaan Turku on edelleen varsin turvallinen paikka.

Turussa on runsaan kahden viikon sisällä tapahtunut kolme puukkoihin liittyvää rikosta, ja pahoinpitelyt ovat lisääntyneet yleisillä paikoilla. Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi kommentoi HS:lle, että Turku on silti varsin turvallinen kaupunki.

”Tässä on lyhyen ajan sisään tapahtunut useita vakavia väkivallantekoja, mutta jos katsomme tilastoja, vakavien väkivallantekojen määrä ei ole kasvussa”, hän kertoo.

Lammi kommentoi HS:lle kaupungin yleistä turvallisuustilannetta.

Hän kuitenkin lisää, että yleisillä paikoilla tapahtuvien pahoinpitelyiden määrä on nousussa. Poliisipäällikkö ei lähde arvelemaan kasvun syitä.

”Ei meillä ole yksiselitteistä vastausta.”

Lammi ei näe, että pahoinpitelyiden määrän kasvun yhdistävänä tekijänä olisivat katu- tai erityisesti nuorisojengit. Jengit aiheuttivat huolta kaupungissa aiemmin keväällä muun muassa Hansakorttelin ympäristössä.

Heinäkuun 11. päivänä 17-vuotiasta poikaa puukotettiin Aurajoen länsirannalla lähellä Teatterisiltaa. Uhri loukkaantui vakavasti. Tapon yrityksestä epäilty 15-vuotias vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Runosmäessä keskiviikkoiltana 20. heinäkuuta tapahtui puukotus, jota poliisi tutkii myös tapon yrityksenä. Uhri loukkaantui vakavasti, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi sai tekijän kiinni, eikä sivullisille aiheutunut vaaraa.

Lue lisää: Puukotus Turun Runosmäessä – Poliisi tutkii tapon yrityksenä

Lue lisää: Kaksi vangittu Turussa tapon yrityksistä – Toinen epäilty hädin tuskin 15-vuotias

Lauantaina 23. heinäkuuta 24-vuotias mies uhkaili ihmisiä puukolla Aurakadulla sijaitsevassa hampurilais­ravintolassa. Miestä epäillään törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä sekä laittomasta uhkauksesta.

Törkeä pahoinpitelyn yritys kohdistui ravintolassa olleeseen alaikäiseen poikaan. Laittoman uhkauksen osalta asianomistajia on poliisin mukaan yhteensä seitsemän, joista ainakin osa on alaikäisiä.

Lue lisää: Poliisi tutkii Turun lauantaista puukko­tapausta törkeänä pahoinpitelyn yrityksenä ja laittomana uhkauksena

Lisäksi 22-vuotiasta miestä epäillään tapon yrityksestä 8. heinäkuuta tapahtuneessa väkivallanteossa Auransillan kupeessa. Miespuolinen uhri loukkaantui vakavasti.

Poliisipäällikkö Lammi muistuttaa, että vaikka parin viikon sisällä on tapahtunut useita vakavia väkivallantekoja, se voi johtua vain tilastollisesta sattumasta.

”Mutta yleisillä paikoilla tapahtuvien pahoinpitelyjen määrä on kasvussa, ja siinä ei ole kyse sattumasta”, hän painottaa.

Poliisipäällikön mukaan Turussa on kuitenkin turvallista liikkua. Tarvittaessa poliisi pääsee Turussa kiireellisissä tehtävissä paikalle noin seitsemässä minuutissa, hän huomauttaa.

”Katuturvallisuus­indeksillä mitattuna Lounais-Suomen poliisilaitoksen alue on keskitason luokkaa Suomessa. Suurissa kaupungissa turvallisuusindeksi on heikompi, mutta silti Turku on varsin turvallinen paikka.”

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.