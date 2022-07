Turun keskustan festivaaleilla saa soittaa musiikkia myöhempään kuin Helsingissä.

Laulaja Sanni esiintyi Down by the laituri -festivaalilla vuonna 2021. Festivaalilla on lupa soittaa musiikkia perjantaina ja lauantaina aamukahteen saakka.

”Kaupungissa ei voi olla. Se on ihan sietämätöntä”, kertoo Turun keskustassa joenrannalla asuva Irmeli Pohjola.

”Taloyhtiö vaatii hiljaisuutta yhdeltätoista, mutta yritä siinä nukkua, kun kahteen saakka on hillitön meteli.”

Turussa on juhlittu tänä kesänä useilla festivaaleilla, joista osa on järjestetty aivan kaupungin ytimessä. Tällä hetkellä Tuomiokirkon ympäristössä raikaa torstaista lauantaihin kaupunkifestivaali Down by the laituri (DBTL). Siellä saa esittää musiikkia torstaina puoleenyöhön sekä perjantaina ja lauantaina aamukahteen.

Pohjola, 76, asuu festivaalialueen läheisyydessä. Hän kertoo viisastuneensa ensimmäisestä Tuomiokirkkotorilla järjestetystä DBTL:stä ja on nyt jo toisen kerran evakossa kodistaan festivaalin ajan.

Pohjolan mielestä Turussa pitäisi noudattaa Helsingin kaupungin tapaan tiukempaa linjaa festivaalien aikataulujen suhteen. Hän on kirjoittanut asiasta myös mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin.

DBTL:n päälava sijaitsee Tuomiokirkkotorin reunalla.

HS Turkuun yhteydessä ollut lähialueen asukas huomautti, että DBTL rikkoi viime vuonna melupäätöstään.

Melupäätöksestä selviää, että Turun kaupunki myönsi festivaalille vuonna 2021 luvan soittaa musiikkia iltakymmeneen asti 70 desibelin voimakkuudella. Iltakymmenestä puoleenyöhön musiikki sai kuulua 65 desibelin voimakkuudella ja puolestayöstä aamukahteen 60 desibelin voimakkuudella.

Lisäksi festivaalin edellytettiin kiinnittävän erityistä huomiota bassoääniin, joiden tason tuli pitää kohtuullisena etenkin iltakymmenen jälkeen.

Ulkopuolisen tekemän mittauksen mukaan festivaali ylitti melurajat viime vuonna 1–3 desibelillä etenkin puolenyön jälkeen sekä perjantaina että lauantaina. JVG:n esityksen aikana bassoäänten todettiin olleen ”korostetun voimakkaita”.

Melurajojen ylittäminen ja bassoäänien voimakkuus huomioitiin vuoden 2022 melupäätöksessä, mutta kaupunki päätyi antamaan festivaalille saman luvan musiikin soittamiselle kuin vuonna 2021.

ympäristöinsinööri Renja Rasimus Turun kaupungilta kertoo, että DBTL:n kanssa keskusteltiin melurajojen ylittämisestä ja festivaali on tehnyt muutoksia äänentoistoonsa.

Rasimuksen mukaan kolmen desibelin ylitys melurajoista on huomattava.

”Melun osalta käytetään logaritmista asteikkoa, joten ylitys on iso.”

HS Turkuun yhteydessä ollut lukija ihmetteli lisäksi sitä, miksi kaupunki on antanut DBTL:lle luvan soittaa musiikkia kovempaa kuin Ilmiö- ja Indie-iltamat-festivaalit, jotka järjestettiin myös Vanhankaupungin alueella. Festivaalit saivat soittaa musiikkia iltakymmeneen 65 desibelin voimakkuudella ja sen jälkeen 60 desibelin voimakkuudella.

Syyksi matalammille rajoille Rasimus antaa festivaalien kokoeron.

”Ne festivaalit olivat pienempiä tapahtumia kuin DBTL.”

Rasimuksen mukaan DBTL:stä on tullut palautetta lähinnä alueen asukkailta ja asukasyhdistyksiltä.

Melun lisäksi DBTL:ää on kritisoitu siitä, että se järjestetään historiallisessa ympäristössä.

Helsingin kaupunki on suhtautunut festivaalien soittoaikoihin tiukemmin kuin Turku. Sen melupäätöksistä selviää, että suurimman osan festivaaleista tulee lopettaa musiikin soittaminen viimeistään puolenyön aikaan. Poikkeuksen tekee Suvilahdessa pidettävä Flow-festivaali, jossa musiikki saa soida kahtena yönä yhteen asti.

Helsingin kaupunki kuitenkin sallii tänä vuonna entistä enemmän yöllisiä tapahtumia. Linjausten mukaisesti konsertit voivat päättyä iltakymmenen jälkeen Kansalaistorilla, Töölönlahden puistossa, Suvilahdessa, Olympia­stadionilla, Kaisaniemessä ja Malmin entisellä lentokentällä.

Näillä alueilla yksittäisellä tapahtumalla voi olla tänä vuonna enintään kolme iltakymmenen jälkeen päättyvää tapahtuma­päivää seitsemän vuorokauden aikana. Kolmannen tapahtumapäivän on päätyttävä viimeistään yhdeltätoista.

Melurajoja on käsitelty myös oikeussalissa. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi vuonna 2020 Flow-festivaalia ja sen kahta johtohenkilöä vastaan nostetun syytteen melurajojen rikkomisesta vuosina 2017 ja 2018.

Melurajan ylitykset olivat syyttäjän mukaan ajoittain yli kolme desibeliä. Käräjäoikeuden mukaan ei voitu sanoa varmasti, oliko melurajan ylitystä tapahtunut asuinrakennuksen julkisivulla.

Turun tapahtumajohtaja Antti Kirkkola kertoo, että kaupungilla ei ole Helsingin tapaan yleistä linjausta festivaalien soittoajoista.

”Kaupungin ylimmän johdon linjaus on se, että arvioimme ne tapahtumakohtaisesti.”

Kirkkolan mukaan kaupunki pyrkii hajauttamaan festivaaleja eri paikkoihin, jotta haitat eivät kohdistuisi vain yhdelle alueelle.

Palautetta festivaaleista tulee tapahtumajohtajankin mukaan vähän.

”Ihmiset suhtautuvat niihin pääosin positiivisesti. Festivaalit vetävät kaupunkiin satoja tuhansia ihmisiä ja tuovat euroja”, Kirkkola huomauttaa.

