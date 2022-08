Entistä sotalasta, turkulaista 81-vuotiasta Else-Maj Suolinnaa, ahdistaa Ukrainan hajotettujen perheiden kohtalo. Hänen yhden naisen mielenosoituksensa Venäjän konsulaatin edessä on kestänyt maanantaina tasan sata päivää.

81-vuotias Else-Maj Suolinna on seissyt yhden naisen mielenosoituksessaan Venäjän konsulaatin edessä Turussa jo sadan päivän aikana. Hän kirjoittaa katuliidulla asvalttiin iskulauseita, tässä lukee suomeksi: Lapsia.

TURKULAISELLA 81-vuotiaalla Else-Maj Suolinnalla tuli tänään maanantaina täyteen sata päivää aktivismia.

Suolinna on pitänyt yhden naisen mielenosoitustaan Venäjän Turun konsulaatin edessä elokuun 1. päivänä yhteensä sadan päivän ajan. Hän on käynyt maaliskuun jälkeen seisomassa satana arkipäivänä konsulaatin ulkopuolella, aina tunnin kerrallaan.

Suolinnan kahdessa kyltissä lukee englanniksi ja venäjäksi: Älkää tappako viattomia ihmisiä.

Suolinnan kylteissä lukee englanniksi ja venäjäksi sama viesti, jonka hän on itse valinnut. Kylteissä lukee: Älkää tappako viattomia ihmisiä.

KUN Suolinna maaliskuussa aloitti mielenosoituksensa, oli kylmää pakkasta ja lumisadetta. Kesäkuinen hellejakso helpottui puolestaan kaulaan kietaistun, kostean liinan avulla.

”En minä päättänyt, että aion seistä täällä sata päivää tai enemmän. Tämä vain lähti menemään näin. Osallistuin ensin kahteen isoon mielenosoitukseen Turun tuomiokirkon edessä, mutta siellä tuli tunne, että tämä kirkon edusta ei ole oikea paikka osoittaa mieltä.”

Sen Suolinna kuitenkin tiesi, että jotain hän haluaa tehdä. Etenkin lasten ja rikottujen perheiden kohtalo koskettaa häntä syvästi.

Siihen on syynsä.

3-VUOTIAS Else-Maj lähetettiin aikoinaan sota-aikana Ruotsiin sotalapseksi, pois sodan jaloista. Tyttö eli Ruotsissa kolme vuotta, kunnes palasi Suomeen kuusivuotiaana.

”Sinä aikana oma perhe unohtui jo ihan täysin. Se, että Ruotsissa oli äärimmäisen hyvät olot teki paluusta vieläkin vaikeamman.”

”Sotalapsuus repi elämääni. Siksi etenkin lapset Ukrainassa koskettavat minua nyt paljon, samoin perheiden hajoaminen. Kaikki se kotien tuhoaminen ja lasten kohtalot.”

VANHAT muistot ovat nyt palanneet mieleen, mutta Suolinna tietää jaksamisensa rajat, jotta ei sukeltaisi ahdistaviin muistoihin liian syvälle.

”Olen alusta asti ollut täällä vain arkipäivisin, pidän viikonloput vapaata. Välillä olen ollut pois myös arkisin, kun on ollut muita harrastuksia. Olen käynyt vierailuilla muun muassa Mänttä-Vilppulassa Serlachiuksen museolla ja Helsingissä.”

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta eli 159 päivää sitten. Sadan arkipäivän mielenosoitusrupeama on ollut tiivis jakso muutamasta poikkeamasta huolimattakin.

Lisäksi Suolinna säännöstelee Ukraina-uutisten seuraamistaan.

”Jotkut seuraavat ihan koko päivän. Kyllä minä sanon, että muutakin täytyy tehdä, muutoin ahdistuu ihan liikaa.”

MIELENOSOITUKSESSAAN Suolinna ei huutele iskulauseita eikä pidä suurempia performansseja. Lähinnä hän seisoo kyltit kädessään konsulaatin edustalla. Jos sade on huuhtonut katuliitujen tekstit asvaltilta, hän kirjoittaa ne siihen uusiksi.

Välillä hän saattaa soittaa pienestä kaiuttimestaan musiikkia. Silloin hiljaisella kadulla soi edesmenneen venäläisen laulaja-lauluntekijä Vladimir Vysotskyn laulu Totuus ja valhe.

”Sen on laulanut suomeksi muun muassa Arto Rintamäki. Laulun sanoissa valhe varastaa totuuden vaatteet ja lähtee maailmalle totuutena esiintyen. Alaston totuus yrittää vakuuttaa muille olevansa totuus, mutta ei häntä kukaan usko.”

Ohikulkijat tervehtivät ja kannustavat Suolinnaa toisinaan näyttämällä tälle peukkua.

MAANANTAINA, elokuun 1. päivänä puoliltapäivin Turussa paistaa kuuma ja kirkas aurinko. Ohi kulkeva mies näyttää Suolinnalle peukkua ja huikkaa, että tulisipa loppu tälle sodalle.

Suolinna hymyilee hieman. Hän toivookin, että ohikulkijat pysähtyisivät nykyistä enemmän joko juttelemaan tai vähintäänkin tervehtisivät.

”Sellaiset ihmiset, jotka asuvat täällä tai kulkevat tästä usein, ovat alkaneet tervehtiä kuin vanhaa ystävää. Kuumina päivinä minulta on kysytty, tarvitsenko juotavaa ja olen sitä myös saanut. Mutta olen jonkin verran pettynyt niihin suomalaisiin, jotka vain kulkevat ohi tervehtimättä ja katsomatta. Se, että kuulisin, että tätä pidetään tärkeänä, auttaisi minua myös jaksamaan.”

Juttelemaan pysähtyneet ihmiset ovat tähän mennessä pääosin kiitelleet Suolinnaa sinnikkyydestä. Osa vanhoista ihmisistä on muistellut omia sotakokemuksiaan. Kaksi venäläisellä aksentilla suomea puhuvaa on Suolinnan mukaan moittinut häntä valeuutisten levittämisestä. Joku on kysynyt, eikö Suolinna pelkää osoittaa mieltään konsulaatin edessä.

”En kyllä erikoisemmin pelkää. Jos jotain pelkää, niin mitään ei voi oikein tehdä.”

Venäjän konsulaatin edusta Turussa on Suolinnan mukaan paras paikka osoittaa mieltään. Siellä käy ihmisiä, joille hän haluaa viestinsä osoittaa.

NYT on sata päivää kasassa, paljonko vielä on edessä?

”En osaa sitä vielä sanoa. Ajattelin vielä jatkaa jonkin verran. Jossain vaiheessa sitten vähennän, ehkä yhteen tai kahteen kertaan viikossa, mutta se hetki ei ole vielä tullut. Kokonaan en aio tästä luopua lainkaan.”

Ja sitten on ajatus, joka auttaa häntä jaksamaan.

”Sytytän mieluummin pienen kynttilän kuin valitan pimeyttä. Näin on joku viisas sanonut ja yhdyn siihen täysin.”