Sairaalan päivystyksessä on koettu historian raskain kesä: Potilaita makaa käytävillä ja hoitajat karsivat tarkasti, ketkä pääsevät sisälle

HS Turku kävi Tyksin päivystyksessä, jossa ylilääkäri Juha Peltonen sanoi päivystystoiminnan pyörivän veitsenterällä.

”TÄMÄ kesä on ollut raskain, mitä Tyksin päivystyksen historiassa on koskaan ollut”, huokaa Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) päivystyksen ylilääkäri Juha Peltonen.

Potilaita on maannut päivystyksen käytävillä enemmän kuin koskaan.

Vajaat kaksi viikkoa sitten perjantaina Tyksin päivystyksessä koettiin kaikkien aikojen kiireisin päivä. Tuolloin päivystyksen hoitoyksiköiden puolella oli samanaikaisesti 117 potilasta.

”Meillä on 70 vuodepaikkaa eli 47 potilasta joutui olemaan käytäväpaikoilla.”

HS on seurannut tänä kesänä useissa uutisjutuissaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden päivystyksen ruuhkia ja ennätyspitkiä jonotusaikoja.

Vastaavanlaisten ongelmien kanssa kamppaillaan myös muualla Suomessa.

Tyksin Juha Peltonen kertoo lukeneensa HS:n uutiset muiden sairaaloiden ruuhkista.

”Meillä on Turussa täsmälleen samat tunnelmat.”

KESKIVIIKKONA aamupäivällä Tyksin päivystyksessä ei maallikkosilmin näy erityistä ruuhkaa. Käytävillä odottelee muutama ihminen tuoleilla istuen.

Sairaanhoitajat Päivi Koivula, Elina Salonen ja Francisca Tamminen kiinnittävät päivystyksen hätätilahuoneeseen tuodun potilaan kehoon elektrodeja sydänfilmin ottamista varten.

Nyt akuuttihuoneessa ei ole muita potilaita, vaikka siellä voidaan hoitaa neljästä viiteen ihmistä. Päivää aiemmin hoidossa oli samaan kellonaikaan kolme potilasta, joten huoneen hiljaisuus on osin kiinni myös sattumasta.

Sairaanhoitajat Elina Salonen (vas.) ja Päivi Koivula työskentelevät päivystyksen hätätilahuoneessa, jossa on valmius antaa lähes tehohoidon tasolle yltävää hoitoa.

TYKSIN päivystyksen ruuhkat konkretisoituvatkin erityisesti jatkohoitopaikkoihin pääsyn odottelussa.

Päivystykseen tulevat potilaat jaetaan kahteen linjaan. Nopealle linjalle potilaat pääsääntöisesti kävelevät itse. Heidän vaivansa voivat olla esimerkiksi nyrjähdyksiä, haavoja, silmä- ja korvatulehduksia, vatsakipuja ja hengitystieinfektioita.

Toisen linjan potilaille tarvitaan vuodepaikka tai heidän hoitoonsa sisältyy enemmän laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia. Näitä potilaita vaivaavat esimerkiksi umpilisäkkeen tai sappirakon tulehdukset, aivoverenkiertohäiriöt, sydänkivut, hengenahdistukset tai vaativat murtumat.

Peltosen mukaan Tyksin päivystyksen nopea linja on vetänyt kesälläkin hyvin.

”Hyvässä tapauksessa ihminen on voinut päästä lääkäriin heti, toisinaan hänen on pitänyt odottaa neljäkin tuntia. Varauduimme kesään niin, että tiukensimme sisäänpääsyä, jotta nopea linja ei ruuhkautuisi. Se on toiminut hyvin, vaikka olemmekin joutuneet hälyttämään lisähenkilöitä.”

Keskiviikkona aamupäivällä Tyksin päivystyksen hoivayksikössä oli rauhallista. Ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, että välillä käytävillä on ollut paljon potilaita.

SEN sijaan raskas ruuhkaisuus on näkynyt Tyksin päivystyksen hoivayksiköiden puolella, jossa potilaat ovat Peltosen mukaan joutuneet odottamaan lääkäriä kuusi tuntia tai enemmän. Jatkohoitoon ohjattuja potilaita on jouduttu makuuttamaan useiden päivien, jopa viikon ajan, odottamassa jatkohoitoon pääsyä.

Pahimmillaan jatkohoitopaikkoja on Tyksin päivystyksessä odottanut noin kolmisenkymmentä potilasta samanaikaisesti. Aiempina kesinä määrä ei ole juuri noussut yli kymmenen.

Tässä piilee Peltosen mukaan Tyksin alueen ongelman ydin.

”Varsinais-Suomen alueella perusterveydenhuollon vuodepaikoista on vähennetty kolmasosa muutaman viime vuoden aikana. Aiemmin paikkoja oli 900, nyt enää 600. Jatkohoitopaikkoja ei ole tarpeeksi."

Tyksin päivystyksen ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, että vanhusväestön pitkäaikaispaikkoja ei ole riittävästi, ei myöskään perusterveydenhuollon vuodepaikkoja. Väestön vanhetessa niiden tarve on koko ajan kasvava. Nyt pula näkyy suoraan Tyksin päivystyksessä.

Moni potilas kokee Peltosen mukaan olonsa turvattomaksi, koska hoitajat ovat niin kiireisiä. Hän painottaa, että iäkkäiden potilaiden kuntoutuksen tulisi lähteä liikkeelle heti.

”Täällä se ei onnistu. Päivystys on tarkoitettu äkillisten vaivojen nopeaan hoitoon, ei jatkohoitopaikaksi.”

Poikkeustilanteen vuoksi Tyks on joutunut järjestämään päivystykseen myös ruokailun ja lääkkeidenjaon, joita päivystyksessä ei koskaan aiemmin ole ollut.

TYKSIN päivystyksen osastonhoitaja Mira Inkinen ja vs. osastonhoitaja Tiina Heino kertovat, että yleensä osastonhoitajat eivät tee kliinistä työtä lainkaan.

”Nyt meidän on ollut pakko jäädä tekemään pitkää päivää. Esimerkiksi tämän aamun aloitimme ruokaa jakamalla”, Heino sanoo.

Tyksin päivystyksen osastonhoitaja Mira Inkinen (vas.) ja vs. osastonhoitaja Tiina Heino toivovat hoitoalalle parempaa palkkausta, jotta alalle saataisiin enemmän tulijoita.

Tilanne on sama lääkärityövoimankin kanssa.

”Meidän normaali lääkärimääräkään ei riitä hoitamaan tätä potilasmäärää. Joka päivä meiltä lähtee ruuhkanpurkuviestejä. Olen itsekin tehnyt tänä kesänä poikkeuksellisen paljon kliinistä työtä, paljon enemmän kuin hallinnollista työtä.”

Ruuhkanpurkuviesteillä haetaan lääkäreitä tekemään lisätöitä.

SUOMEN sairaaloiden päivystyskaaoksen taustalla on monin paikoin ollut koko maata vaivaava pula hoitajista.

Myös Heino ja Inkinen toivovat hoitoalalle parempaa palkkausta, jotta tulijoita saataisiin enemmän. He joutuvat arvioimaan entistä tarkemmin, ketkä potilaat otetaan päivystykseen sisälle ja ketkä lähetetään terveyskeskukseen.

”Toivon ihmisten ymmärtävän, että vaikka joudumme karsimaan, ketkä nyt pääsevät päivystykseen sisälle, se ei ole ilkeilyä eikä kiusantekoa. Meidän on pakko tehdä tällaisia ratkaisuja, jotta selviämme näillä resursseilla.”

MITÄ pitäisi tehdä, jotta tilanne helpottaisi?

”Täytyy ymmärtää, että päivystys ei ole ihmisten välivarasto. Tilanne on täysin kestämätön. Jotain päätöksiä on tehtävä sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla, jotta pitkäaikaispaikkoja ja vuodeosastoja saadaan enemmän käyttöön”, Peltonen painottaa.

Peltosen mukaan sairaanhoitopiirin tai sairaalan tasolla ei ole paljoa, mitä voisi tehdä.

”Potilaita otetaan jo nyt ylipaikoille. Ongelma ei ole osastoissa vaan siinä, että potilaat eivät pääse eteenpäin jatkohoitoon.”

Tilanne vaikuttaa olevan sama muuallakin Suomessa.

”Aika veitsenterällä mennään, että toiminta tällä hetkellä pyörii”, Peltonen kuvailee.

Tyksin päivystyksen ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, että Tyksin päivystyksessä on ollut historian raskain kesä.

