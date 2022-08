Ilmatieteen laitoksen mukaan alkuviikolla Etelä-Suomeen saapuu korkeapaineen rintama ja tuo lämpöä mukanaan. Sinilevien määrä on vähentynyt, mutta paikallinen tilanne voi muuttua nopeastikin.

SINILEVIEN määrä merialueella jatkaa vähentymistään.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuorein levätilannekatsaus on monille luonnonvesissä viihtyville uimareille tervetullutta luettavaa, sillä tämän kesän runsaat sinilevämäärät Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla ovat estäneet monet uintireissut.

Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten pääkaupunkiseudun 28:sta uimarannasta kahdeltakymmeneltä löytyi sinilevää. Sitä on ollut runsaasti myös Turun saaristossa.

Sinilevää on jonkin verran edelleen sekä Turun saariston että pääkaupunkiseudun uimarannoilla. Sen määrä on Syken mukaan lisääntynyt viime viikosta kuitenkin vain kuudella rannikon havaintopisteellä, kun muilla pisteillä se on vähentynyt tai pysynyt samana.

Tieto saa kysymään, onko nyt viimein oikea aika suunnata uimaan merenrannalle?

SINILEVÄ on kinkkinen bakteeri. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkija Hanna Piepponen sanoo, että siitä ei voi antaa täsmäennustetta lyhyellekään aikavälille.

”Sinilevä on niin sääriippuvainen. Tänä kesänä sinilevätilanne on ollut hyvin vaihtelevainen. Niin Helsingissä kuin Turun saaristossakin saman lahden eri puolilla voi olla ollut täysin erilainen sinilevätilanne.”

Vastarannan sinilevä voi näin ollen löytyä omalta suosikkirannalta jo seuraavana päivänä ja olla taas teillä tietymättömillä päivää myöhemmin.

Samaa, oikukasta sinileväkesää päivittelee myös Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ympäristöasiantuntija Suvi Kiviluoto.

”Vaihtelu on ollut jyrkempää ja nopeampaa kuin aiempina vuosina. Monet vakiohavainnoitsijamme ovat soittaneet ja ihmetelleet, miten sinilevistä pitäisi raportoida, kun maanantaina levää on voinut olla runsaasti, tiistaina ei yhtään ja keskiviikkona taas vähäsen”.

Kiviluodon mukaan sinilevien vaihtelevaisuus selittyy veden lämpötilan, veden virtausten ja vedenpinnan nousujen ja laskujen nopeilla vaihteluilla.

”Mitään poikkeavaa tilastopiikkiä tässä ei ole, nämä ovat normaaleja sääilmiöitä. Ajallisesti vaihtelua kuitenkin on ollut enemmän, kesäkuun helteiden vuoksi sinilevät ilmestyivät tänä vuonna normaalia aiemmin.”

Asiantuntija kehottaa kurkkaamaan laiturilta veteen ennen uimista.

ASIANTUNTIJAT korostavatkin, että juuri nyt on erityisen tärkeää tutkia tilanne etukäteen ennen uimaan pulahtamistaan.

"Tilanne muuttuu nyt niin nopeasti. Korostaisin erityisesti sen tärkeyttä, että jokainen katsoisi itse laiturin reunan yli ennen kuin menee uimaan. Silmämääräisellä arviolla pysyy aika hyvin turvassa”, Kiviluoto painottaa.

Aina ei ole pakko raahautua rannalle asti vain toteamaan, että uimaan ei kannata mennä. Netistä löytyvät palvelut auttavat päättämään jo kotoa käsin, mille rannalle on turvallista suunnata.

Koko maan sinilevähavaintoja voi tarkastella kuntien nettisivujen lisäksi myös Vesi.fi ja Itämeri.fi -palveluista sekä kännykkään ladattavan Meriopas-sovelluksen avulla. Ne yhdistävät kaikista avoimista lähteistä olevat levätiedot omien palvelujensa alle.

Lisäksi esimerkiksi Järvi-Meriwiki näyttää koko maasta sinilevien asiantuntija- ja kansalaishavainnot, mutta ei pääkaupunkiseudun kuntien omia havaintoja. Sen sijaan pääkaupunkiseudun uimarantojen sinilevätilanteen näkee parhaiten ulkoliikuntakartalta.

UIMISEN kannalta kinkkinen juttu on, että mikäli Suomessa vallitsee lämmin ja aurinkoinen rantakeli, se lisää sinileväkukintojen määrää. Mikäli sää muuttuu tuuliseksi ja viileän sateiseksi, sinilevät sekoittuvat vesimassaan ja kaikkoavat yhtä aikaa rannalla viihtyjien kanssa.

Juuri tällä hetkellä uimarin on mahdollista löytää melko vähällä vaivalla ranta, jossa uiminen onnistuu levättömässä vedessä. Sinileväkukinnot röyhähtävät kuitenkin täyteen kukkaan, mikäli sää tyyntyy ja lämpenee kovin.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin kertoo, että ihan lähipäiville ei hellettä ainakaan ole luvassa.

”Torstaina ja perjantaina lämpötilat kohoavat vielä hellelukemiin, etenkin itäosassa maata voi olla perjantaina 27–28 asteen lämpöjäkin. Sen sijaan lännestä lähestyy perjantaina runsaiden sateiden rintama, joka siirtyy lauantaina idemmäksi.”

Ainakin teoriassa siis Uudenmaan ja Etelä-Karjalan välimaastossa olisi perjantaina mitä täydellisin kesäuimakeli: lämpötila kiipeää yleisesti helteen puolelle ja rannalta voi löytyä sinilevätöntä vettä.

Meriveden pintalämpötila on esimerkiksi Suomenlahdella tällä hetkellä 18–20 astetta.

Lännestä lähestyvä voimakas ukkos- ja kuurosaderintama saapuu kuitenkin Itä-Suomeenkin jo lauantaina ja vie sieltä lämmön mennessään.

VIIKONLOPUKSI luvatut tuulet sekoittavat vettä ja siellä mahdollisesti olevaa sinilevää niin, että sitä on vaikeaa havainnoida silmämääräisesti.

Ympäristöasiantuntija Suvi Kiviluoto muistuttaa, että uinnin jälkeen iho on varmuudeksi hyvä huuhtoa aina huolellisesti.

"Vähäinenkin sinilevämäärä on voinut olla vesimassaan sekoittuneena ja on turhaa ottaa riskiä, että sinilevää jäisi iholle ärsyttämään.”

Uimaan mielivät voivat nauttia kesäisistä keleistä rannoilla myös ensi viikolla. Kymmenen vuorokauden ennuste lupaa Solinin mukaan viikonlopun kovan kuurorintaman jälkimainingeissa taas kesäisen lämpimiä ilmoja.

”Yli 20 asteen lämpötiloihin päästään kyllä, ei siis ole kylmää luvassa. Sieltä on korkeapaineen selänne tulossa alkuviikostaan etelään. Ei ole tavatonta, vaikka siellä vielä voisi olla hellettäkin. Nythän on vasta elokuun alku”, Solin rohkaisee.