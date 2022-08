Kahden vuoden aikana Turun kaupunki ja Väylävirasto remontoivat yhteistuumin Turun ratapihaa. Kupittaan ja päärautatieaseman välille rakennetaan kaksoisraide. Tässä vaiheessa on jo selvää, että hanke ei pysy budjetissaan.

Elokuisena perjantaiaamuna Risto Korpinen on nousemassa viimeistä kertaa työmatkajunaan Turun päärautatieasemalla. Hän kertoo muuttavansa töiden vuoksi Helsinkiin.

Ensi maanantaista lähtien kukaan muukaan ei nouse Helsingin-junaan Turun päärautatieasemalla, ainakaan kahteen vuoteen. Turussa alkaa ratapihan suurremontti, jonka aikana Turun keskustan ja Kupittaan välinen ratayhteys on suljettuna. Samalla katkeaa myös Helsingin-junan yhteys Turun satamaan.

Vielä maanantaina ratatöiden takia matka Turusta Saloon taitetaan linja-autolla, mutta tiistaista alkaen Helsingin-junat lähtevät ja pysähtyvät Kupittaan asemalla.

Järjestely on herättänyt huolta etenkin työmatkalaisissa. Myös Korpinen kertoo pohtineensa asiaa. Hänelle pääasialliset syyt lähteä Turusta olivat työpaikan siirtyminen pääkaupunkiseudun sisällä ja puolison työtilanne. Mutta oma osansa oli myös tulevalla ratapihan remontilla.

”Ei se nyt iso tekijä ollut, mutta vaikutti kuitenkin päätökseen”, hän tunnustaa.

”Olen tähän saakka asunut Puolalanpuistossa, josta on seitsemän minuutin kävelymatka asemalle. Jatkossa pitäisi kulkea toiselle puolelle kaupunkia. Ja kaksi vuotta on kuitenkin aika pitkä aika.”

”Kupittaa on uusi Turku”, lukee VR:n mainoslakanassa, joka on ripustettu Turun päärautatieasemalle mainostamaan kahden vuoden ratapiharemonttia.

Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Janika Takatalo (kok) pendelöi Turun ja Helsingin välillä aktiivisesti.

Takatalo perheineen muutti hiljattain Turun päärautatieaseman lähelle. Yksi syy asuinpaikan valinnalle oli lyhyt matka rautatieasemalle, sillä perheen aikuiset käyttävät junayhteyttä Helsinkiin säännöllisesti.

”Jatkossa aamuisin pitäisi lähteä Kupittaalle, joten varmaan tulee valittua bussi tai muu vaihtoehto kuin juna”, Takatalo pohtii.

Takatalo on huolissaan siitä, lisääkö yhteyden katkaiseminen yksityisautoilua. Lisäksi se voi vaikuttaa Turun houkuttelevuuteen asuinpaikkana.

”Moni opiskelija haluaisi jäädä Turkuun, vaikka alan työpaikat olisivat pääkaupunkiseudulla. Tämä voi kuitenkin katkaista kamelin selän, jos matkasta Helsinkiin tulee vieläkin hankalampi.”

Takatalo kertoo tuntevansa ihmisiä, jotka miettivät, voiko Turkuun jäädä asumaan heikkojen yhteyksien takia.

”Pahimmillaan menetetään Helsingissä työskenteleviä veronmaksajia, jotka ovat usein myös hyvätuloisia.”

VR järjestää Kupittaan asemalta satamaan linja-autokuljetuksen, johon pääsee suoraan junalipulla. VR:n bussi ei kuitenkaan kierrä keskustan tai päärautatieaseman kautta, vaan ajaa suorinta reittiä pitkin satamaan.

Takatalon mukaan Föli on varautunut lisäämään Kupittaan ja päärautatieaseman välillä kulkevien bussilinjojen 32 ja 42 vuoroväliä.

Junalipulla ei ole kuitenkaan asiaa Fölin busseihin. Takatalo kertoo, että keskusteluja käytiin yhteislipusta, jossa VR olisi ostanut Föliltä mahdollisuuden lisätä bussilippu junalipun yhteyteen. Asia jäi kuitenkin vain puheiden tasolle kustannusten ja teknisten haasteiden takia.

Itse asiassa Kupittaalla ei voi puhua varsinaisesta asemasta. Lippuautomaattia lukuun ottamatta varsinaisia asematoimintoja siellä ei ole ollut vuosiin. Risto Korpinen sanookin pohtineensa esimerkiksi sitä, miten junan odottaminen sujuu talvipakkasilla. Sisätilat kun ovat hyvin rajalliset.

”Ehkä tulee myös vaikeuksia löytää parkkipaikkoja”, hän ennustaa.

Samaa on pohtinut moni kanssamatkustaja. Aamuisella asemalaiturilla huolta herättää etenkin se, mihin ruuhkaiseksi tiedetyllä Kupittaalla saa oman auton. Huhujen mukaan osa työmatkalaisista on pohtinut jopa ajavansa autollaan Saloon, jossa juna-aseman yhteydessä on runsaasti parkkitilaa.

VR:n palvelupäällikkö Markku Sammal kertoo, että suunnitelmissa ei ole lisätä Kupittaan aseman palveluita. Autoliikenne on Sammalen mukaan tarkoitus ohjata pois aseman edustalta. Saattoliikenteen jättöpaikka on Joukahaisenkadulla. Pysäköinti löytyy puolestaan Itäharjun teollisuusalueelta Teollisuuskadulta.

Sammalen mukaan yhtiössä ei uskota, että ratayhteyden katkaisemisella on suuri vaikutus matkustusmääriin.

Turun päärautatieasema jää pois käytöstä kahdeksi vuodeksi.

Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelän mukaan ratayhteyden jatkaminen päärautatieasemalle olisi aiheuttanut myöhästymisiä junaliikenteelle.

”Ja junat kulkisivat työmaan vieressä. Se ei ole työ- tai junaturvallisuuden kannalta toivottavaa”, Mäkelä lisää.

Mäkelä kertoo, että katkaisemalla liikenne Kupittaalle saadaan viiden miljoonan euron säästöt.

Katkaisulla pidetään myös huoli siitä, että hanke pysyy aikataulussa. Mäkelän mukaan koko hankkeen osalta pitää tehdä ”hokkuspokkustemppuja”, jotta alkuperäisessä aikataulussa pysytään.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että kaksoisraide on valmis ja junaliikenne kulkee taas päärautatieasemalle ”noin kahden vuoden kuluttua”.

”Varmasti ennen vuoden 2024 loppua.”

Ratapihan remontti liittyy sekä Turun tunnin junan valmisteluihin että Turun ratapihan viereen suunniteltuun uuteen elämyskeskukseen. Päärautatieaseman ja Kupittaan välille rakennetaan kaksoisraide.

Tunnin junan tarpeellisuudesta on kiistelty viime aikoina HS:n mielipidekirjoituksissa.

Turku–Kupittaa-ratahankkeen budjetti on muhkeat 67,5 miljoonaa euroa. Eniten rahaa kuluu uusiin rautatiesiltoihin, joita rakennetaan ainakin neljä. Muun muassa Aurajoen ylittävä nykyinen ratasilta puretaan ja rakennetaan uusiksi.

Mäkelä myöntää, että hankkeen kustannusarvio on nousevien hintojen takia suurempi kuin tämänhetkinen budjetti, mutta päätöstä budjetin kasvattamisesta ei ole tehty.

Vaikka liikenteen katkaiseminen Kupittaalle on herättänyt keskustelua, Mäkelän mukaan asiasta on tullut myös positiivista palautetta.

”Ihmiset ymmärtävät sen, että jos halutaan hyvä lopputulos, se vaatii uhrauksia junaliikenteen käyttäjiltä.”

