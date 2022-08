Kaikki autot vietiin, kun ne olivat yöaikaan lukitsemattomina kotipihoillaan.

Lounais-Suomen poliisi kertoo ratkaisseensa Paraisia kesän aikana piinanneen rikossarjan.

Saaristokaupungissa varastettiin heinäkuussa enemmän autoja kuin normaalisti koko vuoden aikana. HS kirjoitti poikkeuksellisesta tilanteesta heinäkuussa.

Rikossarja selvisi käytännössä keskiviikon vastaisena yönä, kun varkaat jäivät kiinni melkein verekseltään. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että lähellä kaupungin keskustaa asuva mies oli tietämättään keskeyttänyt varkaiden puuhat ja ymmärsi hälyttää poliisit paikalle.

Mies oli herännyt yöllä koiransa haukuntaan ja huomannut, että hänen autoaan oli siirretty. Mies meni pihamaalle ja kuuli jonkun juoksevan metsään.

Paikalle kutsuttu poliisipartio havaitsi, että lähistöltä lähti auto. Auto löytyi myöhemmin lähialueelta ja osoittautui varastetuksi. Johtolankojen avulla poliisi otti myöhemmin kiinni nuoren miehen.

Kuulusteluissa mies on myöntänyt sekä keskiviikkoöiset varkaudet että aiemmat kuusi varkautta. Lisäksi mies on tunnustanut, että ainakin osassa teoista hänellä oli apuri. Poliisi on ottanut kiinni myös apuriksi epäillyn henkilön.

Yhteistä kaikille varkauksille oli, että kaikki autot löytyivät myöhemmin läheltä seutua, josta ne oli varastettu. Rikollisten työtä helpotti se, että kaikki autot olivat olleet lukitsemattomia.

