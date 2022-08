Naantalin asuntomessuilla pyydystettiin perjantaina kyynpoikasia ennen messujen avautumista yleisölle.

Hätäkeskus vastaanotti perjantaina puhelinsoiton, jossa kerrottiin kyykäärmenaaraan jääneen auton alle Naantalin asuntomessualueella. Tien yli luikerrelleen ja messureitillä yliajetuksi tulleen naaraan vatsasta oli purkautunut pieniä, eläviä kyynpoikasia alueelle.

Kyykäärmeet synnyttävät poikasensa yleensä elokuussa.

Asuntomessujen operatiivinen johtaja ja Naantalin asuntomessujen turvallisuuspäällikkö Heikki Vuorenpää sai tiedon asiasta perjantaina aamuyhdeksän jälkeen, kun messujen turvallisuusasioihin liittyvä soittoketju tavoitti hänet.

”Pelastuslaitos tuli nopeasti paikalle isolla autolla ja hoiti homman tyylikkäästi kuuden palomiehen voimin.”

Vuorenpää painottaa, että turvallisuussyistä käärmeet oli poistettava.

”Yksi näytteilleasettaja oli saanut kaksi poikasista laatikkoon, kaksi oli luikerrellut piiloon digitaalisen näyttötaulun alle, josta palomiehet ne noukkivat. Kaikki saatiin talteen.”

Pelastuslaitos kuljetti kyynpoikaset kauemmas turvalliselle alueelle ennen kuin messuportit avautuivat yleisölle.

Kantavana ollut kyynaaras jäi auton alle Naantalin asuntomessuilla perjantaina. Kuvan käärme ei liity tapaukseen.

Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup sanoo, että oli oikein poistaa kyynpoikaset messualueelta.

”Jos alueella on pieniä koiria ja lapsia, niin ymmärrän kyllä, että kyyt halutaan siirtää alueelta pois.”

Juup kertoo, että kyynaaras synnyttää eläviä ja maailmaan valmiita poikasia, eikä hoivaa niitä mitenkään.

”Alueella ei siis ole mitään pesää, jonka luota kyitä ei olisi saanut viedä pois. Tällaisissa tapauksissa ne kuuluu viedä vähintään kahden kilometrin päähän, jos haluaa pitää ne pois alueelta.”

Hän poistaa itse vuosittain noin 20–30 kyytä ihmisten pihapiiristä. Kun soitto tulee, hän lähtee matkaan – mutta vain siinä tapauksessa, että käärme on rento.

”Jos käärme on kääröllä tai kiepillä, se on huomannut ihmisen ja on varuillaan. Silloin se on poistunut paikalta jo ennen kuin minä ehdin paikalle. Mutta kun käärme esimerkiksi aamupäivällä asettuu nauttimaan auringosta ja levittäytyy ihan littanaksi, silloin se pysyy paikallaan pitkän ajan, jos sitä ei häiritä.”

Käärmeen voi siirtää pois pihapiiristä itsekin. Parhaiten se tapahtuu Juupin mukaan pehmeällä, pitkävartisella harjalla ja kannellisella ämpärillä, jos neliskulmaista astiaa ei ole.

On täysin mahdollista, että Naantalin asuntomessualueella on sijainnut myös käärmeiden talvipesä, joka nyt on jäänyt rakennustouhujen jalkoihin.

”Se tarkoittaa sitä, että syksyn tullen käärmeitä voi alueella näkyä enemmänkin. Ne yrittävät hakeutua talvipesään, jota ei enää ole. Me pystymme tarpeen tullen kyllä pelastamaan näitäkin käärmeitä alueelta pois.”

Ihmisten on Juupin mukaan tärkeää myös muistaa, että käärmeet olivat paikalla ennen ihmisiä.

”Näin tapahtuu usein, kun ihminen valtaa uusia alueita luonnosta. Käärmeet eivät ole siellä ihmisten kiusaksi vaan se on ollut niiden paikka ja nyt ne ovat ihan ihmeissään. Ihmiset ajattelevat usein, että mitä ne käärmeet tänne änkeävät mutta kyllä se nyt on niin, että ihmiset ne aina änkeävät.”

