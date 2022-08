Suomen ensimmäinen rockkonsertti 60 vuotta sitten päättyi ”älyttömään hulluuteen” – Nyt surkeassa kunnossa oleva merkkirakennus on kaupan erikoisella ehdolla

Tarjouskilpailun voittaja saa oikeuden ostaa huonokuntoisen kiinteistön. Kaupungissa on pitkään jännitetty, mitä historiallisesti merkittäviin rakennuksiin keksitään rakentaa. Tällä kertaa rahakkain tarjous ei välttämättä voita, vaan ostajalta vaaditaan myös kekseliäisyyttä.

Turussa on pitkään pohdittu, millaiseen käyttöön historiallinen konserttitalo lopulta päätyy. Nyt siitä on viisi ehdotusta, mutta ne ovat vielä salaisia.

Turku on saanut viisi tarjousta Aninkaistenmäellä sijaitsevan konserttitalon sisältävästä kiinteistökokonaisuudesta. Aluetta koskeva tontinluovutuskilpailu päättyi viime viikolla. Sattumalta kaupunki on luvannut juuri viidelle parhaalle työlle 20 000 euron osallistumispalkkion.

”Tänään olemme avanneet kilpailutyöt ja katsoneet niitä päällisin puolin”, kertoi Turun va. tonttipäällikkö Essi Korpela maanantaina iltapäivällä.

Korpelan ensivaikutelma ehdotuksista on toiveita herättävä.

”Joukossa on useampi todella lupaava työ.”

Hän ei kuitenkaan paljasta, mitä ostajaehdokkaat haluavat tehdä historialliselle ja suojeltavalle konserttitalolle. Kilpailutyöt ovat salaisia siihen asti, että kaupunkiympäristölautakunta valitsee niistä voittajan syksyn aikana.

Konserttitalon tontinluovutuskilpailu liittyy Turun monimutkaiseen kiinteistöpalapeliin, josta ei ole puuttunut käänteitä. Eikä niistä todennäköisesti tule pulaa jatkossakaan.

Nykyisen konserttitalon kohtalo jäi avoimeksi, kun Turku viime vuonna päätti rakentaa uuden musiikkitalon Aurajoen rantaan. Aiemmin oli pohdittu myös vanhan konserttitalon remonttia. Vuonna 1952 valmistunut talo on Suomen ensimmäinen konserttikäyttöön rakennettu sali. Siellä järjestettiin myös Suomen ensimmäinen rock-konsertti vuonna 1956.

Nykyisen konserttitalon vieressä toimii myös ammatti-instituutti. Se myydään konserttitalon mukana. Ammattikoululaisille on jo aiemmin päätetty rakentaa uusi kampus lähelle Kupittaata.

Kampusta on kaavailtu betonikannelle, joka on määrä rakentaa rautatien ylle yhdistämään Kupittaan ja Itäharjun aluetta. Tämän hankkeen aikataulu on kuitenkin epävarma.

Musiikkitalon on suunniteltu valmistuvan vuonna 2026 ja ammatti-instituutin vuonna 2027. Aninkaisten tilojen tuleva ostaja joutuu siis todennäköisesti odottamaan vielä useita vuosia, että nykyiset käyttäjät siirtyvät muualle.

Omat huolensa aiheuttaa etenkin vanhan konserttitalon historiallinen arvo. Alun perin Turku suunnitteli, että rakennus suojellaan lähes kokonaan. Nopeasti kävi ilmi, että sellaisenaan talolle olisi vaikea löytää ostajaa. Viime keväänä Turku päätti, että tulevan kaavamuutoksen yhteydessä vain ulkopuoli suojellaan.

Rakennushistoriallisessa selvityksessä konserttitalon aula, lämpiö ja itse konserttisali oli katsottu suojelun arvoisiksi. Kuntoarvion perusteella rakennus vaatii perusteellisen remontin.

Tonttipäällikkö Korpela kertoo, että kaavamuutoksen kimppuun käydään ensi vuodesta alkaen ja sitä työstetään yhdessä kilpailun voittajan kanssa.

Tontinluovutuskilpailun voittaja saa käytännössä luvan ostaa maat ja rakennukset kaupungilta. Paras tarjous ei välttämättä voita.

Korpelan mukaan voittajan valinnassa hinnan painoarvo on 45 prosenttia. Loput kokonaispisteistä ratkaisee kilpailutyön arkkitehtuuri.

Turku on aiemmin laskenut, että kiinteistökaupasta voisi kilahtaa kaupungin kassaan 12–20 miljoonaa euroa.

