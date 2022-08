Turun opetusjohtaja Timo Jalosen mukaan vanhempien aggressiiviset yhteydenotot ovat lisääntyneet.

Kouluissa joudutaan kestämään yhä enemmän huoltajien uhkailuja. Aiheen nosti esille Turun normaalikoulun perusopetuksen rehtori Satu Kekki tiistaina Twitterissä. Syyslukukausi alkoi Turussa keskiviikkona.

”Työvuosi alussa ja nyt jo uhkailtu lakimiehellä ja tutkintapyynnöllä. Mitähän muuta mukavaa vuosi tuo tullessaan. Alkaa valitettavasti olemaan aika normia nykyään”, Kekki twiittasi.

HS Turku tavoitti Kekin, joka kertoi ettei kerta ollut ensimmäinen. Oppilaiden huoltajat uhkailevat rehtoreita juristeilla, tutkintapyynnöillä, valituksilla aluehallintovirastoon sekä yhteydenotoilla mediaan.

”Jos asiat eivät hoidu vanhempien toiveiden mukaisesti, otetaan käyttöön tällainen Amerikan malli. Tämä on yleistynyt viime vuosien aikana. Vaikka asiat olisi hoidettu oikealla tavalla, huoltaja ei vain kerta kaikkiaan hyväksy sitä”, Kekki kuvailee.

Kekki kertoo keskustelleensa aiheesta muiden rehtorien kanssa.

”Valitettavasti siitä ei enää ylläty, jos vanhemmat vetävät esiin uhkailukortin.”

Kekki kommentoi aihetta yleisesti, mutta kertoo twiitin tapauksessa olleen kyse oppilaspaikkaan liittyvästä asiasta. Oppilaspaikka­päätösten lisäksi huoltajia kismittävät erityisesti arvosteluun liittyvät asiat, hän paljastaa.

Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen tunnistaa vanhempien uhkailun yleistymisen.

”Rehtorien palautteen perusteella niiden määrä on kasvussa, mutta ei räjähdysmäisesti. Vuosien varrella on uhkailtu aluehallintovirastolla, juristeilla ja jopa pyhällä sodalla, kaikenlaista on tullut vastaan.”

Myös Jalonen itse saa huoltajien palautetta ”ihan kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina”.

”Tulee niitä pormestarillekin”, hän lisää.

Jalosen mukaan suurin osa hänelle tulevista viesteistä on kuitenkin tyyliltään asiallisia, vaikka niissä vaadittaisiin puuttumista koulun toimintaan.

”Pieni joukko on niitä, joissa caps lock on jäänyt päälle ja on käytetty punaista fonttia.”

Jalosen mukaan oppilaiden huoltajat ottavat yhteyttä jopa pormestariin, jos koulun päätökset eivät miellytä.

Asiat eivät jää aina vain uhkailun tasolle. Kekin mukaan huoltajien valitukset aluehallinto­virastolle sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle ovat yleistyneet.

”Kaikki tapaukset, joissa olen ollut mukana, ovat olleet turhia. Nyppii, että rehtorintyöstä kuluu iso osa turhien valitusten vastaamiseen. Yleensä kun valitus tulee rehtorille, tietää toimineensa oikein, mutta joutuu silti kirjoittamaan sivutolkulla vastauksia.”

Kekki arvelee, että taustalla on yhteiskunnallinen muutos ja yksilön oikeuksien korostuminen.

”Yleinen ilmapiiri maailmassa on se, että jos asiat eivät mene niin kuin haluaa, niin omaa etua ajetaan todella pitkälle.”

” ”Kaikki päätökset eivät ole aina miellyttäviä, se vain pitää ymmärtää.”

Suurimmassa osassa tapauksista on Jalosen mukaan kyse siitä, että oppilas kertoo kotona väritettyä tarinaa omaksi edukseen.

”Sillä saadaan tilanne näyttämään oikeusmurhalta. Kun asiaa selvitetään, palaa aselepo ja opettaja ja huoltaja ymmärtävät hyvinkin äkkiä toisiaan. Sitten on tapauksia, joissa välit tulehtuvat todella pahasti.”

Jalosen mukaan tilanteet päätyvät kuitenkin hyvin harvoin juristille tai poliisille saakka. Hän haluaa korostaa, että valtaosa huoltajista arvostaa koulua ja siellä työskenteleviä ihmisiä.

Ongelmatilanteessa tulisi pyrkiä esittämään asia opettajalle tai rehtorille rakentavalla tavalla, Jalonen muistuttaa.

”Ja nykyään kun käytetään paljon Wilmaa, kannattaa miettiä myös mitä sinne kirjoittaa.”

Turun Normaalikoulu sijaitsee Varissuolla.

Aiempina vuosikymmeninä rehtorit ja opettajat olivat kiistattomia auktoriteetteja, joiden sanaa pidettiin lakina myös kotona. Sitä aikaa Kekki ei kuitenkaan kaipaa.

”Pidän sitä ihan hyvänä, että kyseenalaistamattomia auktoriteettia ei enää ole.”

Kekki kuitenkin toivoo, että huoltajat pystyisivät keskustelemaan kasvokkain asioista ja luottaisivat koulun henkilöstöön.

”Kaikki päätökset eivät ole aina miellyttäviä, se vain pitää ymmärtää.”

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.