Kauppamiehen yökerholla on maksamattomia laskuja reippaasti yli puolen miljoonan edestä.

Turkulaisen kiinteistöyrittäjän ja kaupunginvaltuutetun Jethro Rostedtin (liik) yökerhoyritys on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen keskiviikkona. Hakemuksessa toimitusjohtaja Rostedt ilmoittaa ykskantaan, että ”yrityksellä on velkaa, mutta ei tuloja, olemme maksukyvyttömiä”.

Konkurssihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Rostedt kommentoi ratkaisua lyhyesti Helsingin Sanomille torstaina.

”Ei siinä sen ihmeellisempää. Se on nyt finito, slut ja kaputt.”

Rostedtin mukaan yökerhon turmioksi koitui lopulta koronapandemia, jonka myötä ravintolat joutuivat olemaan kiinni pitkiä aikoja.

Yökerho Studio sijaitsi arvokiinteistössä Turun keskustassa Linnankadulla. Se avasi ovensa helmikuussa 2019.

HS kertoi Rostedtin Green Farm -yrityksen vuokrarästeistä huhtikuussa. Tuolloin yökerhon vuokranantaja karhusi yli 400 000 euron saatavia oikeusteitse. Käräjäoikeus antoi näistä velkomustuomion heinäkuun alussa. Rostedt kertoi Studio-yökerhon toiminnan loppumisesta kesäkuussa.

”On se kumma, kun ihmiset eivät pääse juopottelemaan, niin eivät he rahaakaan tuo”, Rostedt summaa nyt.

Käräjäoikeuteen jätetty konkurssihakemus paljastaa, että yökerhon varmistettujen, maksamattomien laskujen pino on paisunut jo 640 000 euroon. Varhaisin rästiin jäänyt maksu on joulukuulta 2020.

Velkojien joukossa on vuokranantajan ohella muun muassa työeläkevakuutusyhtiö ja alkoholitukku. Kaikkiaan velkojia on yli 40.

Rostedt on aiemmin väläytellyt mahdollisuutta avata yökerho uudelleen uudessa paikassa. Torstaina hän sanoi, ettei ainakaan toistaiseksi uutta kerrottavaa ole.

”Noo, niistä [suunnitelmista] kerrotaan sitten ihan eri forumilla. Se ei ole Hesarin juttuja. Tiedotamme sitten kyllä jos sellaista aihetta tulee.”

Rostedt on tunnettu tv-kasvo, liikemies ja poliitikko. Hänet on Turun kaupunginvaltuuston lisäksi valittu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon. Viime aikoina Rostedt on ollut otsikoissa erilaisten talousvaikeuksiensa vuoksi. Hänellä on ulosotossa miljoonien eurojen velat.

