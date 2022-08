Turun päärautatieasemalla lojuu vanha polkupyöränrämä, joka erottuu muista romupyöristä vain sillä, että sen kylkeen on laminoitu skannattava QR-koodi. Tähän pyörään liittyy kuitenkin riemastuttava tarina, joka alkaa Liettuasta ja päättyy raisiolaisen louhoksen kautta turkulaiseen hostelliin.

Eräänä kesäkuisena päivänä kaksi pariskuntaa istuu iltaa Liettuan Vilnassa. Margarita Baltakiene ja Kestutis Baltakys ovat muuttaneet Suomeen valmistelemaan väitöskirjojaan. Kesälomallaan he ovat kuitenkin palanneet tapaamaan ystäviään kotimaahansa.

Illallisella he kertovat ystävilleen hulvattomasta ideastaan, jota ovat valmistelleet jo jonkin aikaa. He aikovat viedä suomalaisen ystävänsä pyörämatkalle Suomen kuuluisaan saaristoon. Hauskaa ideassa on se, että heidän ystävänsä ei perusta luonnosta sen paremmin kuin pyöräilystäkään.

Margarita ja Kestutis ovat jo ostaneet ystävälleen riippumaton syntymäpäivälahjaksi. Paljon enempää varusteita ei ole tarkoituskaan hankkia.

Ystäväpariskunta Jurgita Maciulaitiene ja Kestutis Maciulaitis innostuvat ideasta. Ex tempore -pyörämatka Suomessa kuulostaa nelikymppisten it-ammattilaisten korviin seikkailulta. He päättävät saman tien lähteä mukaan.

”15 minuutissa olimme jo varanneet lentoliput Suomeen”, Jurgita Maciulaitiene muistelee tilannetta jälkeenpäin kotonaan Vilnassa.

HS tavoitti Jurgitan pikaviestipalvelun kautta elokuun alussa.

Ryhmäkuvassa Jurgita Maciulaitiene (vas.), Margarita Baltakiene, Lassi Pohjoisvirta ja Kestutis Maciulaitis. Kuvan ottaa etualalla Kestutis Baltakys.

Lennot on varattu heinäkuun lopulle. Retki on sovittu alkavaksi Turusta ja ystävysten on määrä kiertää Saariston rengastie neljässä päivässä ennen kuin Jurgitan ja Kestutiksen on palattava takaisin Liettuaan. Ystävykset hahmottelevat kartalta kiinnostavia paikkoja, mutta sopivat, ettei seikkailua pilata suunnittelemalla.

Polkupyörät olisi kuitenkin hyvä olla.

Margarita ja Kestutis Baltakys sekä heidän suomalainen ystävänsä Lassi Pohjoisvirta asuvat Tampereen seudulla. He tuovat menopelinsä junalla Turkuun. Jurgita ja Kestutis eivät kuitenkaan saa omia retkipyöriään lentokoneeseen.

Pahaksi onneksi kaikki pyörävuokraamotkin Turussa näyttävät myyvän heinäkuulle pelkkää ei-oota.

”Uskon, että olisimme löytäneet vuokrapyörät paikan päällä, mutta emme halunneet ottaa sitä riskiä”, Jurgita selittää.

Hänen puolisonsa alkaa etsiä sopivia pyöriä Tori.fi-sivustolta. Sieltä löytyy mies, joka kauppaa käytettyjä pyöriä Turussa. Tämä ei osaa englantia, mutta tapaaminen saadaan sovittua.

Turusta ostetut pyörät valmisteltuina matkaan.

Heinäkuisena perjantaina Jurgita ja Kestutis saapuvat Turkuun.

”Kahden bussimatkan, lennon, kahden junamatkan jälkeen ja patikoituamme kaksi kilometriä helteessä löysimme pyöriä myyvän miehen talolle jonnekin metsänreunaan”, Jurgita muistelee.

Miehellä on pihallaan paljon myytäviä ja erikuntoisia pyöriä. Pariskunta valitsee niistä vanhimmat – ja halvimmat. Mummomallin munamankeleissa ei ole lukkoja ja toisen jalkakin on poikki. Mutta ne maksavat vain 50 euroa kappaleelta.

”Mies sanoi, ettei voi taata, että ne kestäisivät koko matkan...”, Jurgita kertoo.

Viisihenkinen seurue kokoontuu Turun linnalle, josta matka alkaa alkuillasta.

”En voi kylliksi painottaa, miten vähän valmistauduimme etukäteen”, Jurgita tähdentää.

Summittain suunniteltu aikataulu lentää romukoppaan heti ensimmäisenä päivänä. Viisikko suuntaa Turusta Paraisille, mutta lähtö on viivästynyt ja he ehtivät polkea vähemmän kuin ovat suunnitelleet. Lisäksi sääennuste varoittaa ukkosmyrskystä, joten leiriytymisen kanssa tulee kiire.

Koko matkan ajan Jurgita nukkui yönsä yksisarvishaalarissa. Se vie yllättävän paljon tilaa matkatavaroiden joukossa, mutta on sen arvoinen, hän kehuu.

Ryhmä ripustaa riippumattonsa tien vierelle metsään. He nukkuvat taivasalla koko matkan ajan. Ukkosmyrskyä ei tule, mutta yön aikana sataa vähän.

Viisikolla on käytössään vain neljä hyttysverkkoa. Jurgita kertoo, että ensimmäisen yön jälkeen oli selvää, että puuttuva verkko on hankittava hetimmiten.

Seuraavat kolme päivää liettualaiset auttavat suomalaista ystäväänsä tutustumaan kotimaansa luontoon ja saaristoon. He ovat yksimielisiä siitä, että kesäinen Turun saaristo on huikean kaunis. Tosin Jurgitan mukaan Suomessa näyttää aika lailla samanlaiselta kuin Liettuassa.

”Oikeastaan ainoa ero on kivissä. Suomessa on paljon suuria kiviä. Liettuassa ei ole”, hän selittää.

”Ja täytyy myöntää, että alitajuisesti tähyilin koko ajan metsänreunaan ja odotin, että siellä näkyisi pieniä muumihahmoja vilkuttamassa.”

Viisikko taittaa matkaa noin 50 kilometrin päivätahtia. Tottumattoman Lassin pakarat ovat kovilla.

”Täytyy myöntää, että hanuri oli kipeänä ensimmäiset päivät”, hän muistelee jälkeenpäin puhelimitse.

”Kun aamulla nousi satulan päälle, niin kyllä tuntui.”

Aurinko jätti jälkensä pyöräilijöihin.

Jurgitan mukaan reitin varrella olevien liikkeiden aukioloajat yllättivät matkalaiset. Hän sanoo, että monet ruokakaupat sulkivat ovensa jo alkuillasta.

”Esimerkiksi kerran lautta saapui rantaan 20 vaille kuusi ja meidän piti ehtiä seitsemän kilometrin päähän kauppaan, joka menisi kiinni kuudelta. Olimme kaupan ovella lopulta kaksi minuuttia ennen sulkemisaikaa!”

Matkan pahin pettymys liittyi ravintolaan, josta ryhmä oli lukenut etukäteen.

”Olimme haaveilleet puolet matkasta siitä, miten menisimme sinne ja mitä söisimme”, Jurgita kertoo.

Kun ryhmä viimein pääsi ravintolan luo, se olikin suljettu yksityistilaisuuden vuoksi. Katkarapupurilaiset jäivät saamatta.

”Jouduimme palaamaan leiriin voileipiemme ja marjojen pariin”, Jurgita harmittelee.

Viimeisenä päivänä retkikunta eksyi ja joutui kantamaan pyöriään raisiolaisella louhoksella.

Neljäntenä matkapäivänä viisikko pääsee takaisin mantereelle. Saariston rengastien suosituimmat reitit johtavat Naantaliin ja siitä edelleen Turkuun.

Liettualais-suomalainen pyöräkunta kuitenkin huomaa olevansa keskellä Raisiota, avolouhoksessa.

”Eksyimme hieman reitiltä”, selittää Lassi jälkeenpäin.

Viimeisenä ponnistuksenaan ryhmä päätyy kantamaan pyöränsä kivisen louhikon läpi, koska koko päivän on satanut ja he haluavat päästä suojaan mahdollisimman nopeasti. Viimeiseksi yöksi he ovat varanneet hostellihuoneet Turusta. Jurgitan mukaan hän ja Kestutis eivät olisi kehdanneet mennä lentokoneeseen käymättä ensin suihkussa.

”Lopulta pääsimme hostelliin läpimärkinä. Kengistä kupli vettä kävellessämme”, Jurgita kuvaa.

Pyöräilijöiden reitti tallentui puhelinsovellukseen.

Ennen lähtöä pariskunnan täytyy vielä päättää, mitä tehdä uskollisille pyöränrämilleen, jotka vastoin kaikkia odotuksia olivat palvelleet moitteetta koko 250 kilometrin matkan.

”Kestutis yritti myydä niitä Facebookin Marketplacessa, mutta ne eivät menneet kaupaksi. Niinpä päätimme jättää ne Turkuun, jotta niistä olisi iloa muillekin”, Jurgita selittää.

Ryhmä kiinnittää pyöriin kyltit, joissa lukee, että niitä saa lainata vapaaehtoista maksua vastaan. QR-koodi vie Mobile Pay -tilille, jossa maksun voi suorittaa.

Jurgita ja Ketsutis jättävät pyörät Turun rautatieasemalle, mutta eivät tiedä onko niitä käytetty. Yhtään vapaaehtoista maksua ei toistaiseksi ole tullut.

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.