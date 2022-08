Perjantaina alkava Knotfest testaa, voisiko Artukaisten kenttä toimia tulevien suurtapahtumien pitopaikkana. Turun kesän superviikonloppu on käsillä.

Turussa järjestetään viikonlopun aikana peräti kolme festivaalia samaan aikaan. Turkuhallin edustalla pauhaa Knotfest, Kupittaanpuistossa tanssittaa Aura Fest ja Mannerheiminpuistossa janoa sammuttaa Suuret Oluet – Pienet Panimot.

Perjantaina ja lauantaina järjestettävälle Knotfestille odotetaan yhteensä 45 000 kävijää. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Slipknot, Nightwish, Lamb of God sekä Bring Me the Horizon.

Knotfest on yhdysvaltalaisen metallijätin Slipknotin organisoima raskaan musiikin festivaali, joka on kiertänyt ympäri maailman suurkaupunkeja. Tänä vuonna festivaali nähdään Turun lisäksi Pohjois-Amerikassa, Saksassa, Chilessä ja Brasiliassa.

Alun perin Slipknotin piti esiintyä Turussa omassa konsertissaan vuonna 2021. Pandemia perui konsertin, joka paisui lopulta festivaaliksi.

”Slipknotin organisaatio oli sen verran tyytyväinen sen hetkiseen lipunmyyntiin ja ehdottivat, että Pohjoismaiden ensimmäinen Knotfest voitaisiin järjestää Turussa. Se, että saamme tällaisen tunnetun alan merkkitapahtuman Turkuun, on lottovoitto”, Knotfestin paikallisista järjestelyistä vastaavan Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen herkuttelee.

Vaikka Slipknot on vain yksi festivaalin lukuisista esiintyjistä, yhtye näkyy vahvasti tapahtuma-alueella. Sepponen kertoo, että paikan päällä voi tutustua muun muassa Slipknot-museoon ja ostaa yhtyeen omaa viskiä.

Sepponen on tyytyväinen tapahtuman lipunmyyntiin.

”Odotamme perjantaina yli 15 000 kävijää. Lauantaille lippuja on myyty lähes 30 000, joka on alueen enimmäismäärä näillä järjestelyillä.”

Festivaalin tapahtumapaikka Artukaisten kenttä tunnetaan paremmin sen käyttötarkoituksesta Turkuhallin parkkipaikkana. Alueella ei ole ennen järjestetty festivaalia, mutta Sepposen mukaan se on kuin tehty suurtapahtumien käyttöön.

”Vanhan kiitotien kautta saamme ihmiset yhdestä portista sisään, ja liikennejärjestelyt toimivat. Tämä on kaikkea muuta kuin parkkipaikka tulevana viikonloppuna.”

Turkuhallilla on myös oma seisake, joka on palvellut menneinä vuosina esimerkiksi Jokerien kannattajajunia. Metallijunaa ei kuitenkaan viikonloppuna nähdä, mutta VR ajaa päärautatieasemalta ylimääräiset vuorot Helsinkiin aamukahdelta sunnuntaina ja maanantaina.

Slipknotin konsertti piti järjestää ensin Turun satamassa, jonne mainostettiin valmistuvan uusi suurkonserttialue. Sepposen mukaan alueen koko ei olisi riittänyt festivaalikäyttöön, joten paikka piti vaihtaa Artukaisiin.

Sepponen ei suostu paljastamaan tarkkaa paikkaa satamasta, mutta puheista voi päätellä, että alue olisi sijoittunut Länsisataman ja Turun Vapaavaraston suuntaan.

”Sen verran voi sanoa, että eivät ne bändit olisi ruotsinlaivan katolta soittaneet.”

Turusta on puuttunut jo pitkään suurkonserteille sopiva alue, Sepponen huomauttaa. Tuleva viikonloppu näyttää, voiko Artukaisten kentästä tulla pysyvä konserttialue.

Sepponen uskoo, että Turussa on kysyntää suurkonserteille ja -festivaaleille.

”Ainakin metalli-genren suhteen. Olemme hyvällä paikalla Euroopasta katsottuna. Turku on luontainen paikka saapua Tukholmasta.”

Siinä missä Artukaisissa pauhaa metalli, Kupittaanpuistossa juhlitaan samoina päivinä urbaanin musiikin tahdissa. Aura Festin promoottori ja toimitusjohtaja Tommi Mäki kertoo, että päällekkäisyydestä huolimatta festivaali yltää ennätysyleisöönsä ja kerää yhteensä yli 15 000 kävijää.

Promoottorit eivät ole huolissaan siitä, että festivaalit syövät toistensa kävijöitä. Sen sijaan Turun majoituskapasiteetti on näyttänyt punaista jo pidemmän aikaa. Kolmen festivaalin lisäksi viikonloppuna järjestetään joitain yritystapahtumia.

”Jos viikonloppua voi sanoa superviikonlopuksi, niin majoituksen osalta tämä on se”, Sepponen kuvailee.

Aura Fest on kokonaan K18-festivaali.

Aura Fest onnistui kuin ihmeen kaupalla välttämään pandemian aiheuttamat rajoitukset, eikä festivaalia jouduttu perumaan edellisen kahden vuoden aikana. Mäki uskoo, että se on yksi syy festivaalin suosioon.

Festivaali ei ole kärsinyt myöskään siitä, että se järjestetään nyt toista kertaa ainoastaan täysi-ikäisille. Mäen mukaan kyse ei ole alaikäisten syrjinnästä, vaan siitä että viimeisinä vuosina festivaalin kävijöistä täysi-ikäisiä oli yli 90 prosenttia.

”Kävijäkunta kasvoi täysi-ikäiseksi. Nyt voimme poistaa esimerkiksi kaikki anniskelukarsinat alueelta.”

Knotfest raikaa Artukaisissa kaukana Turun keskustasta, mutta Aura Fest järjestetään keskustan läheisyydessä Kupittaanpuistossa.

Heinäkuun lopussa järjestetyn Down by the laituri -kaupunkifestivaalin äänet häiritsivät lähialueen asukkaita.

Lue lisää: Irmeli Pohjola, 76, lähti evakkoon kodistaan DBTL-festivaalin takia: ”Ihan sietämätöntä”

Mäki kertoo, että alueen asukkaita on tiedotettu festivaalista ja melutasoja seurataan tarkasti.

”Vähennämme häiriötä myös lisäämällä roskiksia ja wc-tiloja alueen ulkopuolelle. Keikat päättyvät puoli kaksi.”

Viikonlopun pienin festivaali järjestetään Mannerheiminpuistossa, jossa maistellaan oluita Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtumassa. Tapahtuma alkoi torstaina ja päättyy lauantaina. Tapahtuman johtaja Pekka Kääriäisen mukaan tapahtuma on alkanut hyvin ja yhteensä kävijöitä odotetaan jopa kuusi tuhatta.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.