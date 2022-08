Asvaltin alta löytyi vanha kaivo, jonka olemassaolosta kukaan ei tiennyt. Vanhan kaivon iästä tai tarkoituksesta ei ole mitään käsitystä. Sortuma yllätti kunnossapitoyhtiön.

Turkulaiseen katuun ilmestyi ammottava aukko torstaina. Asvaltin sisäänsä niellyt kuoppa lähes katkaisi pyörätien Turun Pansiossa. Kuoppaa ihmeteltiin torstaina muun muassa Pansion Facebook-ryhmässä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Kuopasta Facebookiin raportoinut Pirjo Jähi kertoo, että halkaisijaltaan noin metrin levyinen kuoppa vaikutti syvältä ja sen pohjalla oli ”kamalan hajuista mönjää”. Sortuma sijaitsee Pernontien ja Laivateollisuudenkadun risteyksessä.

Jähi oli soittanut hätäkeskukseen torstaina. Iltapäivällä paikalle saapui kuitenkin Turun kaupungin kunnossapitoyhtiön Kuntecin työmiehiä, jotka aitasivat montun.

Kuntecin toimitusjohtaja Harri Kaunisto kertoo nyt, että tarkemmissa tutkimuksissa kuopan aiheuttajaksi paljastui vanha kaivo. Kuntec suoritti perjantaina paikalla kaivauksia, joissa maan alta löytyi kaivon rakenteita.

”Kaivo on joskus jätetty virheellisesti tienpohjan alle. Vanha puinen kaivonkansi on mädäntynyt ja se on sitten lossannut”, Kaunisto kertoo.

Hän sanoo, ettei tiedä miten vanha kaivo on kyseessä. Hän ei myöskään osannut arvioida, onko se aikoinaan kaivettu lika-, sade- vai kenties jopa talousvettä varten. Kauniston mukaan Kuntec ei tutkinut tarkemmin kaivon rakennetta.

”Kaivoimme kyllä aika syvälle”, hän sanoo.

Pirjo Jähi kertoo asuneensa Pansiossa yli 20 vuoden ajan, eikä muista nähneensä paikalla kaivoa koskaan. Hajun perusteella hän epäilee sitä viemärikaivoksi.

”Ainakin ihan viemärin haju sieltä tuli, yhhyh.”

Kauniston mukaan kaivo on todennäköisesti aiheuttanut maan vajoamista jo aiemmin. Asvalttia on samalta kohdalta paikattu ennenkin.

”Nyt on vaan tullut tällainen isompi lossaus.”

Kauniston mukaan Kuntec teki perjantaina Turun kaupungin kanssa suunnitelman kuopan korjaamiseksi. Kaivanto täytetään murskeella ja asvaltoidaan uudelleen.

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.