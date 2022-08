”Mie suojaan, kuvaa sie”, itäsuomalaisen kuuloinen mies sanoo veikeästi hymyillen ja asettuu suojaksi kameran ja riehuvan yleisön väliin.

HS:n kuvaaja Ville-Veikko Kaakinen on keskellä metallifestivaali Knotfestin yleisömassaa Turun Artukaisissa tapahtuman avajaispäivänä perjantaina. Tavoitteena on selvittää, millaista on olla metallikulttuurin ytimessä mosh pitissä.

Mosh pit eli pitti on etenkin metalliyhtyeiden keikkojen aikana yleisössä syntyvä, yleensä ringin muotoinen tila, jossa ihmiset juoksevat, törmäilevät ja tanssivat. Ulkopuolisen silmiin pittaaminen muistuttaa vähän isoa joukkotappelua. Metallifanit kuitenkin painottavat, että satuttaminen ei kuulu pittiin.

Ruotsalaisyhtye Arch Enemyn keikalla tunnelma on alkuillasta vielä aistiva.

Muutama juhlija tekee tilaa lavan edustalle ja aloittaa pitin. Kahden kaveruksen välille syntyy kärhämää, mutta on mahdotonta tietää, onko kyse vain leikistä. Järjestyksenvalvojat kuitenkin saattavat toisen osapuolen pois. Muuten aggressiivisuudesta ei ole tietoakaan.

Yksi pittaajista kaatuu maahan, mutta hänet autetaan välittömästi ylös. Se on perinteisen pitin tärkein sääntö: jos joku kaatuu, tämän ympärille muodostetaan suojaava ihmismuuri, kaatuja nostetaan ylös ja varmistetaan kunto.

Myöhemmin festivaalin pienemmällä lavalla esiintyvän helsinkiläisen rap metal -yhtye Lähiöbotoxin keikalla meno yltyy selvästi. Samaa aikaan on käynnissä kaksi pittiä: toinen anniskelun ja toinen ikärajattomien puolella.

Lähes pitin keskelle ajautunut HS:n kuvaaja Kaakinen on pulassa:

Melko pian ymmärrän, ettei pitin keskelle ole oikein asiaa järjestelmäkameran kanssa. Tästä minua varoittelee pitin reunalla viihtyvä festarikävijäkin. Eräs kanssajuhlija tulee kohdalleni ja havaitsee vaikeuteni kuvata ihmismassan rynniessä kohti kuin vauhko eläinlauma. Mies astuu suojaksi minun ja pitin välille.

Ilta pimenee ja alkoholi virtaa. Se näkyy myös piteissä: enemmän porukkaa ja enemmän vauhtia. Yhdysvaltalaisyhtye Lamb of Godin keikalla pittiin osallistuu jo satoja ihmisiä. Parempi seurata vierestä.

Järjestyksenvalvoja haki Arch Enemyn mosh pitin keskeltä väkivaltaisesti käyttäytyneen henkilön.

Mosh pitissä vauhtia ei puutu.

Paidan riisuminen on osa mosh pit -rituaalia.

Roope Hellstén nautti Arch Enemyn keikasta.

Roope Hellstén ei selvinnyt mosh pitistä ilman ruhjeita.

Knotfestin perjantai-illassa hiveltiin hellelukemia, mutta se ei metallifaneja pysäyttänyt.

Myös varsinainen moshaaminen eli hiusten raju heiluttaminen musiikin tahtiin on olennainen osa mosh pittiä.

Mosh pitin keskellä kukaan ei ole turvassa.

Lähiöbotoxin keikalla nähtiin alkuillan vauhdikkain mosh pit.

Mosh pit muodostui heti Lamb of Godin keikan alussa.

Pirunsarvikäsimerkki on edelleen muodissa.

Kun yksi kaatuu, muut auttavat ylös.

