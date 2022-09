”Turku on Suomen...” – Mistä ala­tyylinen hokema sai alkunsa?

Kaupungin matkailutoimistolla on käytössä Kiss my Turku -mainoslause, mutta se kiistää lauseen viittaavan englanninkieliseen kiss my ass -lausahdukseen. HS Turku kysyi eri alojen asiantuntijoilta, mistä alatyylinen Turku-herja on voinut saada alkunsa.

Turkua ja turkulaisia haukutaan monilla tavoilla. Usein esiintyvä herja on ”Turku on Suomen persreikä”. HS Turku kysyi, miksi kaupunkia parjataan näin ja mistä herja voi olla lähtöisin.

”Pakko tunnustaa, että en kauheasti pysty auttamaan”, sanoo Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi.

Hän ei ole ainoa. Kukaan HS:n tavoittamista lukuisista tutkijoista ja asiantuntijoista ei tunnu tietävän, milloin herja on lähtenyt kiertämään ja miksi. Apua ei löydy myöskään Kotimaisten kielten keskuksesta tai Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Sananparsi on kuitenkin monelle haastateltavalle tuttu, ja hyviä arvauksia löytyy.

Osa haastateltavista arvelee herjan olevan vuosisatojen takaista perua, osa arvelee sen nousseen esille 1900-luvun puolivaiheilla tai lopulla. Välillä Turkua on haukuttu vain takapuoleksi, välillä suoraan persreiäksi.

Salmi toteaa, että historiallisesti anaalihuumorin tarkoitus on ollut alentaa kohdettaan.

”Keskiajalla Canterburyn tarinoissa kirkonmiestä nolattiin kirjoittamalla takapuolen suutelemisesta ja noitien kerrottiin sinetöivän sopimuksen paholaisen kanssa suutelemalla tämän takapuolta”, Salmi kertoo.

Turulla oli vuosisatojen ajan asema Suomen merkittävimpänä kaupunkina. Asiantuntijan mukaan heitot siitä, että Turku pitäisi palauttaa pääkaupungiksi, aiheuttavat närää ja Turku-haukkuja.

Turun yliopiston kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila järkeilee, että Turun haukkumisen taustalla on kaksi syytä. Ensimmäinen on kateus Turun vuosisataisesta asemasta Suomen suurimpana ja merkittävimpänä kaupunkina, jonka kautta uudet ilmiöt virtasivat Tukholmasta Suomeen siihen saakka, kunnes lentomatkustaminen yleistyi.

Toinen syy on turkulainen huumorintaju, johon kuuluu Ruoppilan mukaan kaikenlaisen höpsön sanominen vakavalla naamalla.

Hän veikkaa, että huumorilehti Pahkasialla voisi olla myös tekemistä asian kanssa.

HS Turku tarkisti asian lehden perustaja ja päätoimittaja Markku Paretskoilta. Hän ei muista varmaksi, että lehdessä olisi Turusta näin kirjoitettu. Jos kuitenkin on, ei kyseessä Paretskoin mukaan ole lehden toimituksen keksimä asia, vaan vanhempaa perua oleva ilmaus.

” ”Kun Helsingin murteella 1950-luvulla puhuttiin perslävestä, tarkoitettiin syrjässä olevaa paikkaa.”

Turkulaisten kaskujen tuntija, Turun yliopiston poliittisen historian professori emeritus Timo Soikkanen nostaa esille tunnetun Turun haukkujan, kreivin ja jalkaväenkenraalin Gustaf Mauritz Armfeltin (1757–1814). Armfelt ei Soikkasen tietämyksen mukaan varsinaisesti haukkunut Turkua persreiäksi, mutta mollaukset olivat muutoin saman tyylisiä ja värikkäitä.

”Hän erikoistui haukkumaan Turkua, jossa oli hyvin voimakas kauppaporvaristo. Armfelt itse oli aatelinen ja porvaristovastainen”, Soikkanen sanoo.

Hän kertoo Armfeltin kuvailleen Turkua esimerkiksi ”suomalaisen tyytymättömyyden ja kateuden pesäpaikaksi”, ”koirankoloksi” ja ”Suomen liikavarpaaksi”. Haukkuja saivat myös ”kehnot katukiveykset” ja ”maailman kehnoin kansalaishenki”. Turkulaiset puolestaan olivat ”inhottavaa roskaväkeä”.

Myöhemmin Turun herjaamiseen on Soikkasen mukaan liittynyt myös kaupunkien välinen vastakkainasettelu. Hän nostaa esille Turun kilvoittelun niin Viipurin, Helsingin kuin Tampereenkin kanssa.

”Tähän vastakkainasetteluun Turun parjaaminen ja peräaukkoajattelu perustuu.”

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian apulaisprofessori ja Turku-tietäjä Panu Savolainen tuumaa, että herja voi juontaa juurensa Suomen autonomian ajan alkuun.

”Kun siirryttiin Venäjän vallan alle, Turku saattoi olla joidenkin mielestä persläpi, kun haluttiin markkinoida uutta pääkaupunkia Helsinkiä. Turkuun yhdistettiin myös ruotsimyönteisyyden uhka.”

Sananlaskuihin erikoistunut Turun yliopiston folkloristiikan dosentti Liisa Granbom-Herranen taas pohtii, että Turku on Suomen peräaukko -herja voisi liittyä siihen, että Turun sijainti on syrjässä esimerkiksi Helsinkiin nähden.

”Kun Helsingin murteella 1950-luvulla puhuttiin perslävestä, tarkoitettiin syrjässä olevaa paikkaa.”

Hän muistuttaa, että ennen vanhaan tavallisia olivat ”köllipuheet”, joissa mollattiin naapurikylää. Turun parjaaminen voi olla peruja tästä perinteestä.

”Löytyyköhän tästä koskaan oikeaa totuutta? Onko sillä merkitystäkään?” Granbom-Herranen pohtii.

Oman arvauksensa herjan taustoista suostuu kertomaan työsyistä osittain porilaistunut turkulainen, Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Rami Mähkä.

” ”Turun huono maine voi perustua sille, että Ruotsin vallan aikana Turku oli vuosisatoja se paikka, missä ’kusipäät’ asuivat.”

Hänelle Turku on rakkain kaupunki maailmassa. Kaikkine vikoineen.

Mähkä on tutkinut memeettisyyttä, eli kulttuurissa leviäviä toisteisia tekoja ja puheita. Esimerkiksi hokemat, kuten ”Turku on Suomen persreikä” tai ”Kuka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”, ovat memeettisiä. Ihmiset toistavat niitä, ja ne siirtyvät sukupolvilta toisille. Mähkä uskookin Turkua parjaavan lauseen olevan hyvin vanhaa perua.

”Turun huono maine voi perustua sille, että Ruotsin vallan aikana Turku oli vuosisatoja se paikka, missä ’kusipäät’ asuivat. He olivat herroja ja kruunun välimiehiä. Maaseudulla talonpojat pitivät yllä kartanoa, mutta sen omistaja asuikin Turussa. Jotenkin se ajatus jäi päälle senkin jälkeen, kun pääkaupunki siirtyi Helsinkiin.”

Helsinkiäkin parjataan ja siihen liitetään poliittista herravihaa, mutta Mähkän mukaan Turussa vihaa saa osakseen kaupunki kokonaisuudessaan. Hänen mielestään turkulaisten ei tarvitse olla siitä moksiskaan.

”Se lause ei perustu rationaaliseen argumentointiin. Ihminen voi haukkua Turkua persreiäksi, vaikka ei olisi koskaan käynyt siellä. Kyse on nimenomaan hokemasta.”

Mähkän mukaan herjan käytössä lienee lopulta kyse kateudesta ja vallankäytöstä.

”Ihminen saa hetkeksi vallan tunteen, oli hän sitten kotoisin Turkua suuremmasta tai pienemmän kaupungista. Vitsin kertoja asettaa itsensä vitsin kohteen yläpuolelle, mutta ei välttämättä keksi, miksi oma kotipaikka on parempi kuin Turku. Riittää, että se ei ole Turku. Suomessa on jostain syystä kollektiivinen minitodellisuus, jossa Turun haukkuminen on vakiintunut käytäntö.”

” ”Suomessa on jostain syystä kollektiivinen minitodellisuus, jossa Turun haukkuminen on vakiintunut käytäntö.”

Sitä Mähkä ei ymmärrä, miksi osa ihmisistä perustelee Turun peräaukkoisuutta maantieteellisellä sijainnilla Suomi-neidon alaosassa.

”En osaa hahmottaa Suomea sillä tavalla neitona. On kuitenkin freudilaisittain mielenkiintoista, että jos Suomea ajatellaan neitona, että sen peräaukkoa ruvetaan etsimään. Lieneekö kyseessä lapsellinen mielenkiinto ruumiinonteloita kohtaan?”

Herjasta voi Mähkän mielestä olla Turulle enemmän hyötyä kuin haittaa. Ihmiset saattavat intoutua vierailemaan ja selvittämään, kuinka kamala paikka kaupunki onkaan.

”Tässä on nostettava esille Turun markkinointi ja Kiss my Turku -mainos. Luulen, että siinä on otettu haltuun ja käännetty ympäri peräaukkoajatus, ja ihan onnistuneesti. Muistan, että se aikoinaan närkästytti ihmisiä Turussa ja muualla”, Mähkä sanoo.

Kiss my Turku on Turun kaupungin matkailutoimisto Visit Turun mainosiskulause. Se on ollut käytössä jo 11 vuotta.

Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja kiistää, että Kiss my Turku -slogan viittaisi englanninkieliseen kiss my ass eli suomeksi pussaa persettäni -lausahdukseen ja Turku on Suomen persreikä -herjaan.

”Ei missään tapauksessa. Emme halua, että sellaista edes ajatellaan”, Hirvenoja sanoo.

Turun kaupungin matkailutoimiston käyttämä mainosiskulause Kiss My Turku on ollut käytössä yli kymmenen vuotta.

Mihin Kiss my Turku sitten viittaa?

”Eivät ne sloganit viittaa aina mihinkään, vaan niiden on tarkoitus jäädä mieleen. Meillä slogan viittaa paikkaan, eli Turkuun”, Hirvenoja sanoo.

Hänen mukaansa Visit Turussa ei pelätty, että Kiss my Turusta tulee mielleyhtymiä Suomen peräaukko -herjoihin.

Sloganin käyttöoikeuksista on kuitenkin oltu tarkkoina.

”Muutama alushousuvalmistaja on pyytänyt oikeutta käyttää slogania miesten boksereissa, mutta lupaa ei ole annettu”, Hirvenoja kertoo.

Kiss my Turku -mainoslauseen takana on mainostoimisto Drama Queen Communications. Luova johtaja ja sloganin tekemiseen osallistunut Liina Komi ei halua antaa sloganille lukuohjetta.

Häneltä ei siis irtoa vastausta kysymykseen, viittaako slogan kiss my ass -lauseeseen tai Turku on Suomen peräaukko -irvailuun.

Komin mukaan on sitä hauskempaa, mitä moninaisemmin mainoslausetta tulkitaan.

”Tämä on rakkauden välittämiseen tehty konsepti, mutta osa näkee siinä pienen piikin Turun dissaajille.”

Hän nostaa esille myös opiskelijoiden Kiss my Turku -haalarimerkit.

”Siitä näkee, millaisia tulkintoja ihmiset tekevät. Se merkki ei vahingossa eksy rintaan, vaan on usein takataskun paikkeilla. Jos sanoisimme, että eipä tullut tämä tulkinta mieleenkään, se olisi aika hassua. Silti minulta ei tipu lukuohjetta”, Komi sanoo.

