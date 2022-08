Miltä tuntuu aloittaa koulunkäynti silloin, kun ei osaa sanaakaan paikallista opetuskieltä? Ranskasta Suomeen muuttanut ja pienessä saaristokoulussa koulutaipaleensa aloittanut 10-vuotias Tim kertoo, että hyvältä: ”Täällä olen hyvä juuri tällaisena kuin olen.”

Ranskasta Suomeen muuttanut 10-vuotias Tim sanoo tuntevansa saaristossa vapautta, jollaista on halunnut aina tuntea. Opettajalla ja koulukavereilla on ollut asiassa suuri rooli.

Koulupihalla kasvavan saaristomännyn käkkäräisessä oksistossa kiipeilee lapsi, joka hymyilee.

10-vuotias sveitsiläinen Tim on muuttanut kolme viikkoa sitten äitinsä kanssa Ranskasta Turun saaristoon ja aloittanut koulunkäynnin pienessä, ruotsinkielisessä saaristokoulussa Hiittisten ja Rosalan saarilla Kemiönsaaressa.

Ensimmäiset koulupäivät ovat tuoneet kymmenvuotiaan lapsen arkeen monia hänen iloiseksi kokemiaan yllätyksiä, kuten nyt puussa kiipeilyn.

”Ranskassa en olisi koskaan saanut kiivetä puuhun. Opettaja oltaisiin irtisanottu työstään, jos olisin pudonnut ja loukannut itseni”, Tim toteaa sujuvalla englannin kielellä.

Timin sukunimeä ei kerrota tässä jutussa hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.

10-vuotias Tim kuvailee itseään hieman ujoksi, mutta juttelee silti rohkeasti ja syvällisesti hänen kanssaan keskustelevien ihmisten kanssa.

Piskuisessa Hitis-Rosalan koulussa on yhteensä vain kahdeksan oppilasta alakoulun eri luokka-asteilla.

Pieni oppilasmäärä on saaristokouluissa yleensä vakio. Väestöpohja ei riitä enempään oppilasmäärään ja matkat mantereen isoihin kouluihin ovat helposti pitkiä, aikaa vieviä ja muutenkin hankalia.

Hitis-Rosalan koulun rehtori Sanna Järf sanoo, että on täysin sattumaa ja uutta se, että saarikouluun tulee lapsia, jotka eivät osaa lainkaan koulussa käytettävää opetuskieltä. Timin lisäksi pikkukoulussa aloitti juuri lukuvuotensa toinenkin lapsi, joka ei osaa ruotsia tai suomea.

8-vuotias Czarina Zammit muutti Maltalta saaristoon vasta viime viikonloppuna. Suomalaiseen kouluun hän oli valmistautunut muun muassa opettelemalla laskemaan nollasta kymmeneen. Seuraavaksi hän opettelee saman ruotsiksi.

Ensimmäisen koulupäivänsä puolivälissä Czarina totesi, että uudessa koulussa on kivaa.

”Maltalla koulussa oli liikaa ihmisiä. Siellä lisäksi jotkut koulukaverini kiusasivat minua, koska minulla oli eri väriset hiukset kuin heillä.”

Czarina Zammit (vas.) muutti Suomeen ja Hiittisten saaristoon Maltalta vasta viime viikonloppuna, pari vuotta vanhempi Tim Ranskasta kolmisen viikkoa sitten. Tässä tehdään ykkösluokan matematiikan tehtäviä.

Niin Czarina kuin Tim vakuuttavat, että heillä on ensisijaisena tavoitteena oppia puhumaan nopeasti ruotsia, jotta koulunkäynti alkaa sujua.

Rehtori Sanna Järf sanoo, että se on myös koulun ykköstavoite. Ruotsin kielen oppiminen on avain kaikkeen muuhun opiskeluun, sillä saarikoulun opetuskieli on ruotsi, samoin kaikki oppimateriaali on ruotsiksi.

”Tänään pidin näille kahdelle oppilaalle yhteisen ympäristöopin tunnin. Kirjoitimme viikkosuunnitelman ja opettelimme, mitä ovat svenska, matematik, måndag, tisdag ja muut vastaavat.”

Hitis-Rosalan koulun rehtori ja opettaja Sanna Järf haluaa luoda pikkukouluun rauhallista ilmapiiriä. Sellaisessa myös oppiminen sujuu paremmin, oli kyse sitten oppiaineista tai uudesta kielitaidosta.

Järfin mukaan uuden kielen opiskelu sujuu helpoimmin arkisten käytännön juttujen avulla. Sitä kautta oppii uusia sanoja yksi kerrallaan.

”Ja kun osaa vähän sanoja, sitten vain puhutaan.”

Ruotsin kielen opettaminen muun opetustyön ohessa vaatii Järfin mukaan paljon suunnittelua.

”Tosin suunnittelua on paljon jo entuudestaankin, kun kahdeksan oppilaan koulussa oppilaat ovat eri luokka-asteilla ja pitää miettiä kaikille tekemistä. Mutta olen oppinut hyväksymään sen, että pystyn siihen, mihin pystyn. Enempää ei voi antaa.”

Kymmenvuotiaalle Timille saaristo näyttäytyy nyt maailman kauneimpana ja ihanimpana paikkana. Hänen äitinsä löysi Hiittisten saaren matkailureissuillaan ja toi poikansa tutustumaan paikkaan ensi kerran vuonna 2018.

”Olin tuolloin kuusivuotias ja rakastuin tähän paikkaan, sillä täällä ihmiset ovat ystävällisiä ja aitoja. Täällä myös arvostetaan luontoa. Ranskassa kaadetaan puita tuosta vain ja välillä ihan kokonaisia metsiäkin.”

Ranskasta Suomeen muuttanut sveitsiläinen Tim rakastaa luontoa. Siinä yksi syy, miksi hän nauttii uudesta elämästään saaristossa.

Viime talvena Timin äiti kuuli, että saaren asukkaat toivoivat saavansa pikkukouluun lisää oppilaita. Muuttopäätös syntyi nopeasti ja maaliskuussa äiti ja poika kävivät tutustumassa kouluun muutaman päivän ajan. Tim oli jo tuolloin tulevasta koulustaan vaikuttunut.

” ”Minulle selvisi heti, että täällä koulu oli parempi kuin Ranskassa”

”Minulle selvisi heti, että täällä koulu oli parempi kuin Ranskassa. Opettaja-Sanna selittää asiat paremmin, hän ihan oikeasti opettaa. Hän tuntuu aidosti haluavan, että me lapset opimme ja ymmärrämme asioita ja maailmaa.”

Ranskassa Timillä oli kertomansa mukaan usein tunne, että opettajat tekevät työtään vain rahan takia eivätkä oikeasti nauti siitä.

”Ei ole järkeä tehdä sellaista työtä, josta ei pidä. Se johtaa siihen, että et ole motivoitunut työhösi ja pian alat kokea monenlaisia vaikeuksia ilmaista itseäsi.”

Kymmenvuotiaan Timin mielestä opiskelu on mukavaa ja antoisaa. Hän sanoo tuntevansa itsensä nyt uudessa koulussa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Parin koulupäivän kokemuksella Tim sanoo, että on kokenut olonsa uudessa koulussa tervetulleeksi. Kaikki lapset ovat mukavia ja ottavat mukaan juttuihinsa.

”Kukaan ei ole täällä kysynyt minulta, missä asioissa olen hyvä. Ei kysytty, osaanko hyvin matematiikkaa tai jotain muuta taitoa. Täällä minulle on vain hymyilty ja toivotettu tervetulleeksi. Kaikki ovat olleet iloisia siitä, että kouluun tulee uusia oppilaita ja se on tuntunut hyvältä.Täällä olen hyvä juuri tällaisena kuin olen.”

Rehtori Järf vahvistaa asian. Hänen mukaansa pienen koulun vahvuus on siinä vilpittömyydessä, jolla uudet tulijat otetaan vastaan.

Avosylin.

”Minun ei täällä ole tarvinnut valmistella muita oppilaita mitenkään erityisesti siihen, että nyt kouluun tulee sellaisia oppilaita, jotka eivät osaa puhua ruotsia. Tämä on pieni saariyhteisö, jossa on aina jouduttu kaikenlaisiin tilanteisiin. Nämä lapset ovat niin tottuneita ja joustavia ja ottavat iloisesti kaikki uudet oppilaat leikkiin mukaan.”

Timin ja Czarinan ensimmäinen kouluvuosi on vasta aluillaan ja se on Järfin mukaan vuoden verran perusopetukseen valmistavaa opetusta.

”Nyt yritämme opetella suomalaista koulujärjestelmää ja -kulttuuria, se on kuitenkin erilainen kuin monissa muissa maissa”, Järf sanoo.

Erilaisesta toimintakulttuurista eri maiden koulujen välillä on jo ehtinyt kertyä kokemuksiakin. Tim kertoo, miten oli mennyt ensimmäisen koulupäivän päätteeksi viime viikolla mereen sukeltelemaan ja saanut korvansa kipeäksi. Hänet ja äitinsä yllätti se, että korvatulehduksen kanssa ei tarvinnut mennä kouluun vaan sai levätä kivun kotona pois.

Entisessä koulussa jo ensimmäinen poissaolopäivä olisi vaatinut lääkärintodistuksen.

Sanna Järf sanoo, että toimintakulttuuri pienessä koulussa on ennen kaikkea rauhallinen. Ylimääräistä häslinkiä ei ole, joten myös oppimisen ilmapiiri pysyy rauhallisena.

Tim muistuttaa, että hän on jo tehnyt päätöksensä.

”Aiomme asua täällä monta vuotta. Minulle tämä on paratiisi! Jos saan päättää, niin haluan asua täällä koko loppuikäni.”

