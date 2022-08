Talousvaikeuksissa rämpivä tamperelaispanimo siirsi kaiken tuotantonsa Viroon alkuvuonna. Sen seurauksena kaupoista löytyy nyt tuplaetiketillä varustettuja oluita.

Pyynikin Irish Duck -olut on kääritty vihreään etikettiin.

Lomalta palaaja toi työpaikalle ystävällisenä eleenä tuliaisina valikoiman erikoisoluita.

Hilpeys vaihtui hämmennykseen, kun auringonsäteet sattuivat osuvasti erään oluttölkin kylkeen. Tarraetiketin alta pilkotti toinen etiketti, jossa olikin ihan eri juoman tiedot.

Päällimmäisen, tarraetiketin mukaan tölkissä piti olla 4,5-prosenttista Pyynikin käsityöläispanimon Irish Duck -erikoisolutta. Alkuperäisen, painetun etikettitekstin perusteella tölkki kuitenkin sisältäisi saman firman 4,2-prosenttista Premium IPAa. Epätietoisuutta oli omiaan lisäämään se, että yrityksen kotisivujen mukaan Irish Duck -oluen pitäisi olla 5,5-prosenttista.

Päällimmäisen etiketin alta kuoriutuu esiin tyystin toinen olut.

Yhteydenotto tamperelaispanimoon paljastaa, että tuplaetiketit ovat hämmentäneet myös muita kuluttajia. Yrityksen asiakaspalveluun on tullut jonkin verran kyselyjä asiasta. Myyntipäällikkö Mikko Tammisto vakuuttaa, että tölkissä todella on Irish Duckia. Se on vain pakattu ylijäämätölkkeihin.

”Tölkkien saatavuudessa on ollut suuria vaikeuksia. Pystyimme hyödyntämään näitä vanhoja tölkkejä, koska ne ovat vihreitä ja myös Irish Duckin etiketti on vihreä”, Tammisto selittää ja kertoo, että kyse on niin sanotuista Suomi-tölkeistä.

Tammisto viittaa siihen, että tällä hetkellä kaikki panimon oluet valmistetaan Virossa. Talousvaikeuksista kärsinyt ja jopa konkurssikypsäksi epäilty yritys lopetti oluenvalmistuksen Tampereella tämän vuoden alussa ja siirsi kaiken tuotannon Suomenlahden eteläpuolelle. Varastoihin jäi Premium IPA -tölkkejä, joissa oluen valmistusmaaksi oli merkitty Suomi.

Poikkeavat tiedot kotisivuilla Tammisto kuittaa sillä, että yritys ei ole ehtinyt päivittää tietoja nettiin. Nykyisin myytävä Irish Duck on aiempaa miedompaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt pelkoa alumiinin saatavuudesta ja tölkkien kallistumisesta. Tosin koronaan liittyvien tuotantorajoitusten aiheuttamasta alumiinipulasta uutisoitiin jo viime syksynä.

Raaka-ainealumiinin hinta kävi kevään aikana ennätyskorkealla, mutta on sittemmin palannut vuodentakaiselle tasolleen.

Pyynikin käsityöläispanimon toimitusjohtaja Kari Luttinen kertoo, että tilanteen normalisoituminen näkyy tölkkikaupassa viiveellä.

”Ei se heti näy. Tölkkejä kuitenkin valmistetaan kerralla sellainen 150 000–200 000 kappaletta. Meillä on itse asiassa parin viikon päästä tapaaminen tölkkituottajamme kanssa ja silloin keskustelemme jatkosta.”

Premium IPAn ylijäämätölkkejä ei ole toistaiseksi käytetty muiden kuin Irish Duckin pakkauksina. Luttinen ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että niille vielä keksittäisiin käyttöä. Koska tarra ei peitä koko tölkkiä, etikettien värien on osuttava kohdilleen. Eikä se ole useinkaan todennäköistä.

”Meillä saattaa olla jopa 15–20 erilaista tölkkiä varastossa. On printtitölkkituotteita ja tarraetikettituotteita. Ja kaikilla eri värimaailmat. Siinä on aikamoinen paletti.”

Hän ei osaa sanoa, paljonko väärillä tiedoilla varustettuja tölkkejä on yhä varaston nurkissa.

”Tämä on yksi asia, johon meidän on tarkoitus keskittyä jatkossa. Tavoitteena on vähentää erilaisia värivaihtoehtoja.”

Toimitusjohtaja vielä vinkkaa, että kuluttajan on Irish Duckin kohdalla helppo tarkistaa, että tölkistä löytyy oikeaa tavaraa. Se on nimittäin värjätty vihertäväksi pyhän Patrickin kunniaksi. Premium IPA on oluen väristä.

”Sen eron kyllä huomaa. Että ei ole ketään yritetty fuulata”, Luttinen nauraa.

