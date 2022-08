Vielä ei ole tietoa, järjestetäänkö Murrolle lukiolla mitalikahvit. Opettaja muistelee, että Murron tavoitteet olivat kovat jo nuorena.

Seiväshyppääjä Wilma Murron, 24, tuore EM-kulta on otettu riemulla vastaan Kerttulin lukiossa Turussa. Murto on Kerttulin urheilulukion kasvatteja.

Murto teki Saksan Münchenissä järjestetyissä EM-kilpailuissa keskiviikkoiltana kolme Suomen ennätystä ja voitti lopulta Euroopan mestaruuden tuloksella 485 senttiä.

”Katsoin kisan, ja kyllä siinä itku pääsi. Oli tosi hienoa, että Wilma onnistui”, sanoo 19-vuotias Emma Rovasalo.

Hänen lajinsa on niin ikään seiväshyppy. Murron onnistuminen motivoi.

”Minulla on tänään kisa, niin siihen lähtee nyt ihan eri tavalla”, Rovasalo sanoo.

Emma Rovasalo kertoo omien tavoitteidensa olevan nyt ensin nuorten arvokisoissa. ”Katsotaan sitten, miten siellä pärjätään, ja miten aikuisissa pärjätään tai pääseekö sinne”, Rovasalo sanoo.

Myös Kaisla Hemmi, 15, katsoi Murron kisasuoritusta keskiviikkoiltana.

”Itsellenikin tuli adrenaliinia vereen, kun näin, että hän onnistui. Tuli hyvä fiilis, että hän onnistui noinkin kovassa paikassa”, Hemmi sanoo.

Mitään kansanjuhlaa koulun käytävillä ei ole ollut. 16-vuotias Daniel Saine kertoo kuulleensa jonkinlaista supinaa, kun kyseessä on kuitenkin EM-voitto.

”Itse olen myös kilpaurheilija, niin olen onnellinen hänen puolestaan”, sanoo salibandya pelaava Saine.

Lukion yleispuolella opiskelevasta Mea Bangista, 15, on hienoa, että Murto toi kultaa Suomeen.

”Se ei ollut mitenkään tavallinen juttu, mutta en ole hirvesti kuullut, että siitä olisi [käytävillä] suuresti puhuttu”, Bang sanoo.

Lukion henkilökunta on innoissaan Murron EM-kullasta.

”Henkilökunnan Whats app -ryhmään tuli yön aikana huomattava määrä onnitteluja. Kyllä henkilöstö on televisiota illalla katsellut ja opiskelijat myös”, sanoo apulaisrehtori Juho Airola.

Kerttulin lukion apulaisrehtori Juho Airola pitää Wilma Murron EM-saavutusta kovana suorituksena.

Vielä ei ole tietoa, järjestetäänkö Murrolle lukiolla mitalikahvit.

”Wilmalla oli ainakin yhdet kahvit olympialaisten jälkeen. Samaten silloin, kun hän hyppäsi juniori-ikäisenä maailmanennätyksen. Voisi sanoa, että ei kahta ilman kolmatta. Täytyy katsoa”, Airola sanoo.

Hän kertoo laittaneensa torstaiaamun ensimmäisellä oppitunnilla Murron hypyn pyörimään, kun piti tietotekniikan tuntia ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoille.

”Osa tiesi ja katsoi ihan mielenkiinnolla. Wilma käy meillä vuosittain kääntymässä, kun hän asuu lähistöllä ja muutenkin olemme koulussa pitäneet yhteyksiä yllä”, Airola sanoo.

Hän kertoo, että Murron mitali ei tullut hänelle itselleen yllätyksenä. Tiedossa oli, että urheilija on mitalivauhdissa.

”Mutta se, että tekee kolme Suomen ennätystä samoissa kisoissa, se on käsittämätön suoritus. Tulos on kova niin saavutuksena kuin senttimetreissä”, Airola kehuu.

Myös Kerttulin lukion rehtori Tapio Laine pitää Wilma Murron suoritusta mahtavana juttuna. ” Kun on luja usko ja tekee töitä, niin palkinto tulee aikanaan”, Laine sanoo.

Terveystiedon ja psykologian opettaja Tiina Saarinen muistaa Murron tämän lukioajoilta. Hän toimi jonkin aikaa myös Murron ryhmänohjaajana.

”Eilen tuntui, että varmaan kaikki itkivät ja tuli tippa silmään”, Saarinen sanoo.

Murto on jäänyt hänelle mieleen. Saarinen muistaa tilanteen, jossa kyseli Murron lajia ja tiedusteli, mikä tämän tavoite on myöhemmin.

”Silloin Wilma sanoi, että viisi metriä. Eilen vähän odotin, että vielä 485 sentistä olisi nostettu. Silloin jo 15–16-vuotiaana tavoitteet olivat kovat."

Opettaja Tiina Saarinen (keskellä) kertoo Wilma Murron olevan välitön ja iloinen ihminen, jolla menestys ei ole noussut hattuun. Kuvassa Saarisen ympärillä opiskelijat Kaisla Hemmi, Daniel Saine, Mea Bang ja Emma Rovasalo.

Apulaisrehtori Airolan mukaan koulussa iloitaan ja ollaan ylpeitä entisten opiskelijoiden suorituksista, mutta varsinaista hurmosta ei yleensä ole havaittavissa. Hyvät tulokset ovat hänen mukaansa nuorille esimerkkejä siitä, että urheilu-uralla voi päästä pitkälle.

”Kun hyviä tuloksia tulee, niitä pyritään nostamaan esille. Täytyy kuitenkin muistaa, että meidän suurin opiskelijamäärämme on yleislukion puolella. Meillä on myös ICT-lukio, jonka puolella saavutukset taas ovat erilaisia. Menestystä nostetaan esille, mutta emme lähde yltiöpäiseen hehkutukseen”, Airola sanoo.

Kerttulin lukio on yleislukio, ICT-lukio ja urheilulukio. Opiskelijoita on yhteensä reilut 600. Urheilulukiossa on edustettuna yli 30 urheilulajia. Urheilulukiossa opiskelevan on mahdollista urheilu-uran edetessä päästä Turun Seudun Urheiluakatemian tarjoamaan tehostettuun valmennukseen.

Airolan käsityksen mukaan Murto on edelleen akatemian valmennuksessa.

”Kyllä hän korkea-asteen opiskelijoiden treeniryhmässä pyörii hallilla päivittäisharjoituksissa”, Airola sanoo.

Murto aloitti viime syksynä opinnot Turun ammattikorkeakoulussa.

