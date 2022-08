Raskaus­ajan vakava pahoin­vointi voi viedä naiselta elämän­halun, mutta silti sen syitä tunnetaan huonosti – Miina Nurmi tutki vaivaa, joka on sivuutettu vuosi­kymmeniä

Miina Nurmen väitöstutkimuksesta kävi ilmi, että hedelmöityshoidot, monisikiöraskaus ja tyttösikiö olivat yhteydessä korkeampaan hyperemeesiriskiin.

Vakavan raskauspahoinvoinnin eli hyperemeesin kokeneilla naisilla on ollut enemmän raskaudenkeskeytyksiä ja sterilisaatioita kuin verrokkihenkilöillä.

Tämä selviää filosofian maisteri Miina Nurmen väitöstutkimuksesta, joka tarkastetaan Turun yliopistossa syyskuun alussa.

Hyperemeesi tarkoittaa vakavaa raskauspahoinvointia, joka usein vaatii sairaalahoitoa. Hyperemeesiä on tutkittu Suomessa edellisen kerran suomalaisen potilasaineiston pohjalta 1970-luvun lopulla.

Turun yliopistossa väitöskirjansa tehnyt Nurmi selvitti hyperemeesin ilmaantuvuutta, hoidon tarvetta, toistumista seuraavissa raskauksissa, vaikutusta perhesuunnitteluun sekä erilaisten taustatekijöiden ja hyperemeesin välisiä yhteyksiä suomalaisilla odottajilla.

Nurmella on oma veikkauksensa siitä, miksei hyperemeesiä tutkittu Suomessa vuosikymmeniin.

”Hyperemeesi ei ole henkeä uhkaava sairaus, kuten esimerkiksi syöpä. Se on ehkä tämän takia jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi usein sanotaan, että pahoinvointi kuuluu raskauteen ja on normaalia, että synnyttäminen sattuu. Viime aikoina on kuitenkin alettu kiinnittää enemmän huomiota naisten terveysasioihin ja elämänlaatuun”, Nurmi kertoo.

Kimmokkeen tutkimukselle hän sai ensimmäisestä raskaudestaan.

Miina Nurmi

”Jälkikäteen katsottuna minulla oli normaalia raskauspahoinvointia, mutta se oli sen verran ärsyttävää ja uteliaisuutta herättävää, että tein pahoinvoinnin hellitettyä siitä pienen tutkimuksen. Kun tuli mahdollisuus aloittaa väitöstutkimus, niin tartuin siihen.”

Nurmi käytti tutkimuksessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiä terveydenhuollon rekisteriaineistoja, kuten syntyneiden lasten rekisteriä, raskaudenkeskeytysrekisteriä ja steriloimisrekisteriä.

Tutkimukseen valittiin naiset, joilla oli vuosina 2004–2017 vähintään yksi synnytys. Mukana oli 9 315 naista, jotka olivat saaneet hyperemeesidiagnoosin vähintään yhden raskauden kohdalla. Verrokkeina oli 428 150 naista, joilla ei ollut diagnosoitu hyperemeesiä yhdessäkään raskaudessa.

Nurmen tutkimuksessa selvisi, että hyperemeesin ilmaantuvuus Suomessa on 1,3 prosenttia, ja hyperemeesiraskauksista 60 prosenttia vaati useamman kuin yhden poliklinikkakäynnin tai sairaalahoitojakson.

Hyperemeesi voi alkaa jo raskausviikoilla 5–6 tai aiemmin.

”Hyperemeesin loppumisaikaa ei pystytä ennustamaan, vaikka tilastollisesti oireet näyttävät helpottavan useimmilla odottajilla ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Joillakin oireet kuitenkin jatkuvat synnytykseen asti ja loppuvat nopeasti, kun lapsi ja istukka ovat syntyneet”, Nurmi kertoo.

Hyperemeesin oireet ovat rankkoja.

”Olennaisin oire on kyvyttömyys syödä tai juoda – ylipäätänsä niellä. Oksentelu on myös tyypillinen oire. Monet hyperemeesiodottajat ovat ovat kuvanneet, että heillä on hirveä jano, mutta kaikki yököttää. Nieleminen tuntuu niin pahalta, että yökkäysrefleksi tulee heti. Olo voi olla nälkiintynyt, ja odottaja voi kärsiä nopeasti nestehukasta”, Nurmi kertoo.

Kaikille toimivaa yhtä hoitokeinoa ei ole, vaan hyperemeesin hoito on oireidenmukaista, kuten sairaalassa annettavaa nesteytystä ja lepoa.

”Pahoinvointilääkkeitä voidaan myös kokeilla, mutta ne eivät auta kaikkia. Joskus lääkkeistä on luovuttava sivuoireiden takia”, Nurmi kertoo.

Hyperemeesiä mahdollisesti selittäviä tekijöitä löytyi tutkimuksessa vähän. Hedelmöityshoidot, monisikiöraskaus ja tyttösikiö olivat yhteydessä korkeampaan hyperemeesiriskiin, raskaudenaikainen tupakointi puolestaan matalampaan.

”Nämä riskiä lisäävät tekijät ovat sellaisia, joihin raskaana oleva ei juurikaan pysty vaikuttamaan”, Nurmi sanoo.

Tutkimuksessa havaittiin, että hyperemeesi toistui 24 prosentissa hyperemeesiraskautta seuranneista raskauksista. Toistumista ei kuitenkaan voitu ennustaa taustatekijöiden perusteella.

Tutkimuksen perusteella hyperemeesin kokeneilla naisilla oli enemmän raskaudenkeskeytyksiä ja sterilisaatioita kuin verrokkihenkilöillä.

”Tämä oli pysäyttävä tieto. Aiempien tutkimusten perusteella toki tiedettiin, että hyperemeesin kokeneet odottajat ovat harkinneet raskaudenkeskeytystä ja jopa päätyneet keskeytykseen, koska pahoinvointi voi yksinkertaisesti olla niin sietämätöntä”, Nurmi kertoo.

Jos toimivaa hoitoa ei löydy, odottajan olo voi Nurmen mukaan olla sellainen, että tämä toivoo kuolemaa, ja silloin raskaudenkeskeytys on yksi vaihtoehto.

”Tällaisista tapauksista on kuitenkin puhuttu enemmän yksittäisinä poikkeuksina, emmekä odottaneet tämän näkyvän näin selvästi väestötasolla”, Nurmi kertoo.

Hyperemeesi ei Nurmen mukaan kuitenkaan näyttänyt vähentävän synnytysten määriä.

”Tutkimuksen aikajänne, 13 vuotta, oli lyhyt verrattuna naisten koko hedelmälliseen ikään. Hyperemeesin vaikutuksesta lopulliseen lapsilukuun tarvitaan pidemmän aikavälin tutkimuksia.”

Normaaliin raskauspahoinvointiin verrattuna hyperemeesi on melko harvinainen ja huonosti tunnettu tila.

Nurmen mukaan potilaat ovat kuvanneet, miten turhauttavaa ja masentavaa on, jos hyperemeesiä luullaan tavalliseksi pahoinvoinniksi.

”Kun hyperemeesiodottaja ottaa ensimmäistä kertaa yhteyttä terveydenhuoltoon pahoinvoinnin takia, hänellä ei välttämättä ole vielä edes neuvolan asiakkuutta. Puhelimen toisessa päässä voi olla ihminen, joka ei tunne hyperemeesiä. Tämän takia hyperemeesiodottajille usein sanotaan, että pahoinvointi kuuluu raskauteen.”

Myös jo raskaina olleiden ystävien, sukulaisten ja tuntemattomien kommentit voivat turhauttaa.

”Raskauspahoinvoinnista kärsii noin 80–90 prosenttia odottajista. Kaikki synnyttäneet naiset uskovat tietävänsä siitä jotain. On inhimillistä peilata muiden kokemuksia omiinsa”, Niemi sanoo ja jatkaa:

”Kun hyperemeesiodottaja kertoo, että olo on kauhea, keskustelukumppanin vastaus voi olla, että ’niin minullakin oli’. Nämä kaksi kauheutta voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia. Hyperemeesiodottaja ei välttämättä pysty edes kääntämään kylkeä ilman, että yökkäysrefleksi alkaa.”

Hyperemeesin tunnistaminen on Nurmen mukaan tärkeää sekä oikean diagnoosin että hoitoon pääsyn ja hoidon onnistumisen varmistamiseksi.

”Olisi hienoa voida ennakoida, kuka sairastuu hyperemeesiin ja kuka ei, tai kenelle se tulee uudestaan seuraavassa raskaudessa ja kenelle ei. Mutta koska se ei ole osoittautunut mahdolliseksi, nopean hoitoon pääsyn ja hyvän hoidon merkitys korostuu entisestään.”

FM Miina Nurmi esittää väitöskirjansa ”Hyperemesis gravidarum. Incidence, recurrence, hospitalizations, outpatient care and effect on family planning” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2. syyskuuta 2022.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Lue lisää: Moni kärsii raskauspahoinvoinnista, vaikka hoitoa olisi saatavilla – Asiantuntija kertoo, mikä kuvottavaan oloon auttaa