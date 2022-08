Viime vuonna perustetun Saaristomeren suojeluohjelman piti vähentää mereen päätyvien ravinteiden määrää ratkaisevasti. Edes ohjelman vetäjä ei usko hankkeen onnistumiseen. Hallituksessa ohjelman valvonnasta ei ole kannettu huolta.

Itämeren suojelukomissio on nimennyt maatalouden Saaristomerelle aiheuttaman kuormituksen hot spot -listalleen. Listaus pahimmista Itämeren ongelmista koostettiin jo vuonna 1992.

Hallitus ei saavuta tavoitettaan Saaristomeren tilan parantamisessa, arvioivat hankkeen parissa työskentelevät virkamiehet. Vuosi sitten aloitetun Saaristomeri-ohjelman toimet eivät ole riittäviä eivätkä riittävän tehokkaita.

Hallitus julkisti viime vuoden keväällä puoliväliriihensä yhteydessä Saaristomeri-ohjelman. Sen avulla halutaan vähentää merkittävästi Saaristomereen kohdistuvaa ravinnekuormaa. Ohjelman tavoitteeksi hallitus ilmoitti, että Saaristomeri saadaan pois Itämeren suojelukomission (Helcom) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027. Saaristomeri on Suomen viimeinen kohde listalla.

Ohjelmaa koordinoi Varsinais-Suomen ely-keskus. Projektipäällikkö Elina Laurila sanoo suoraan, että ohjelmalle asetetut tavoitteet ovat liian kunnianhimoisia.

”Totuus taitaa olla, että siihen ei päästä siinä ajassa mikä on tavoitteena.”

Hänen mukaansa toimenpiteet ovat oikeita, mutta ne eivät vaikuta riittävän tehokkaasti ja nopeasti.

”Vaikka tavoitteet ovat [liian] kunnianhimoisia, niin toisaalta meidän on oltavakin kunnianhimoisia”, hän korostaa.

Ely-keskus sai tänä kesänä valmiiksi tiekartan, jossa määriteltiin ravinnekuorman vähentämiseksi tehtäviä toimia ja niiden kustannuksia. Kustannusarvio oli noin 18 mijoonaa euroa vuodessa. Osalle hankkeista on jo olemassa rahoitusta.

Kymmenen kohdan toimenpidelistalla on muun muassa tiedonkeruun tehostamista, mutta myös konkreettisia toimia, kuten kipsikäsittelyn lisäämistä ja järviruo’on niittoa.

”Tässä on se huono puoli, että ravinteet hautautuvat maaperään ja vapautuvat sieltä hitaasti”, Laurila sanoo.

Hänen mukaansa eri keinojen oikeassa kohdentamisessa on vielä haasteita. Laurilan kollega ely-keskuksessa, ylitarkastaja Pekka Paavilainen arvioi suoremmin, että Saaristomeri-ohjelman konstit eivät riitä.

Ongelmana on, että meillä ei ole riittävän tehokkaita työkaluja kaikkien puutteiden korjaamiseen”, hän arvioi.

Paavilainen on toiminut Pro Saaristomeri -hankkeen koordinaattorina.

Saaristomeren suurin ongelma on ravinteiden aiheuttama rehevöityminen.

Saaristomeri voi huonosti, koska Lounais-Suomen alueelta valuu mereen runsaasti etenkin maataloudessa syntyviä ja käytettäviä ravinteita.

Saaristomereen kertyy vuodessa noin 563 tonnia fosforia ja yli 7 200 tonnia typpeä. Saaristomeri-ohjelman tiekartassa ei ole laskettu vaikutusarvioita suurimmalle osalle toimista. Niistä, joiden vaikutuksista on arvio, kertyisi vuodessa yhteensä noin 120 tonnin vähennys fosforikuormassa.

Merkittävin yksittäinen toimenpide on maanparannusaineiden käytön laajentaminen. Se tarkoittaa tällä hetkellä pääasiassa peltojen kipsikäsittelyä. Tätä on tehty Varsinais-Suomessa jo ennen Saaristomeri-ohjelmaa. Siinäkin on ongelmia.

”Kipsikäsittelyyn ei ole saatu mukaan niin paljon viljelijöitä kuin olisi haluttu”, Paavilainen pahoittelee.

”Vaikka sillä ei olisi kustannusvaikutuksia viljelijälle lainkaan. Tämä kertoo vastahakoisuudesta muuttaa omaa toimintaansa. Ja kaikki toimenpiteet ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia.”

Perustaessaan Saaristomeren suojeluohjelman viime keväänä hallitus ilmoitti myös ”ministeritason” seurantaryhmän perustamisesta. Sen tehtäväksi määriteltiin ohjelman edistymisen tarkkailu ja tukeminen.

HS selvitti seurantaryhmän toimintaa. Se on toistaiseksi kokoontunut vain kerran, viime keväänä. Ympäristöministeriöstä saadun tiedon mukaan ministereistä ensimmäisen kokoukseen osallistui vain silloinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk). Hän erosi ministerin tehtävästä huhtikuun lopussa.

Nykyisen ministeri Antti Kurvisen (kesk) esikunnassa oli vielä viime viikolla epätietoisuutta siitä, kuuluuko ministeri seurantaryhmään ensinkään. Lopulta selvisi, että tehtävä on siirretty Lepältä Kurviselle. Seurantaryhmän on tarkoitus kokoontua joskus ensi syksynä.

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Itämeri-asioita käsitellään useissa paneelikeskusteluissa Eurooppa-foorumissa, joka alkaa Turussa keskiviikkona.