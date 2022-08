Vain harva Varsinais-Suomen kunta on nostanut Saaristomeren suojelun keskeiseksi strategiseksi tavoitteekseen. Meren suojelutoimia leimaa pirstaleisuus.

Turun yliopistossa tehty selvitys osoittaa, että Itämeren ja vesiensuojelu on huomioitu Varsinais-Suomen kunnissa hyvin vaihtelevasti. Erityisesti Saaristomeren tilan parantaminen on riippuvaista lounaisen Suomen kuntien toimista, sillä koko Varsinais-Suomi on Saaristomeren valuma-aluetta. Saaristomeri on Suomen viimeinen kipupiste Itämeren suojelukomissio Helcomin pahimpien ongelma-alueiden Hot Spot -listalla.

Valtiotieteiden opiskelijoiden tekemän selvityksen mukaan vain viisi kuntaa mainitsee Saaristomeren kuntastrategiassaan. Varsinais-Suomen kuntia on kaikkiaan 27.

”Selkein jakolinja näkyi siinä, että suuret kaupungit, kuten Turku ja Naantali, ovat huomioineet Saaristomeren voimakkaimmin. Yleisesti ottaen pienet ja sisämaan kunnat eivät niinkään”, kuvaa selvitystä tekemässä ollut valtiotieteen kandidaatti Elisa Färm.

Hänen mukaansa edes kaikki merenrantakunnat eivät kuitenkaan ole nimenneet Saaristomeren tilan parantamista kunnalliseksi painopistealueeksi. Esimerkiksi Salossa tai saaristokunta-statuksen omaavalla Kemiönsaarella ei ole selvityksen mukaan Saaristomeren suojelusta pidetty meteliä. Selvityksessä jopa kerrotaan, ettei esimerkiksi Salon kaupungilla ole mitään hankkeita, jotka liittyisivät Saaristomereen.

”Valuma-alueiden vuoksi Saaristomeren suojelu koskee kaikkia Varsinais-Suomen kuntia, ei ainoastaan meren välittömässä läheisyydessä olevia.”

”Herää kysymys, että eikö sitä koeta tärkeäksi”, Färm pohtii.

Suomi perusti viime vuonna erillisen Saaristomeri-ohjelman. Tavoitteena on saada Saaristomeri pois Helcomin listalta vuoteen 2027 mennessä.

Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen mukaan sisämaassa olisi outoa nostaa Saaristomeren tila painopisteeksi. Hän vakuuttaa, että kunnassa tehdään kuitenkin töitä lähivesien suojelemiseksi.

Opiskelijat pyysivät selvitykseen kunnista tietoa ympäristön- ja vesiensuojelun hankkeista. Färmin mukaan kunnissa kyllä painotettiin ympäristöasioiden merkitystä. Monessa kunnassa on viime vuosina panostettu etenkin ilmastotavoitteisiin.

Selvityksessä nousi esiin erilaisten suojelutoimien pirstaleisuus. Kunnat tukevat esimerkiksi paikallisia vesiensuojeluyhdistyksiä tai -projekteja. Moni sisämaan kunta kuuluu Paimionjoki-yhdistykseen, vaikka vesiasiat eivät nouse politiikan linjapapereissa esiin. Somerolta alkava Paimionjoki on virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan suurin Saaristomereen laskeva joki.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala korostaa, että Saaristomeren suojelussa olisi varaa ymmärtää paremmin syy-seuraus-suhteita. Hän korostaa valuma-aluelähtöisyyttä.

”Totta kai ihmisiä enemmän motivoi se, että tuloksia näkee omassa lähiympäristössään.”

Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus (kok) muistuttaa, että Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet maakuntaliiton strategiatyöhön. Siinä Saaristomeri on keskiössä.

Maatalousvaltainen Laitila sijaitsee kokonaan sisämaassa.

”Olisi vähän hassua, jos kovin voimakkaasti painottaisimme Saaristomerta. Minusta jokainen toimii omalla toimintakentällään.”

”Päinvastoin, se supistaisi ympäristövastuutamme huomattavasti”.

Kattelus huomauttaa, että suuri osa Laitilasta on pohjavesialuetta, mikä määrittää kunnan vesiensuojelun painopistettä merkittävästi.

Sekä Kattelus että Kulmala kokevat, ettei rannikon ja sisämaan kuntien välillä ole mielipide-eroja Saaristomeren suojelun tarpeellisuudesta.

Färmin mukaan opiskelijoiden selvitys kuitenkin osoittaa, että kuntien sitoutumisen perusteella Saaristomeren suojelutavoitteen toteutumista ei voi pitää uskottavana.

Varsinais-Suomen kuntien saaristotoimia käsittelevän raportin tulokset esitellään laajemmin keskiviikkona Turun Eurooppa-Foorumissa.

