Naantalilaisen yläkoulun sisätiloissa on ollut helteiden aikaan kuuma työskennellä. Nyt Suopellon kouluun on saatu tuulettimia.

”Nyt meni opelta hermo.”

Näillä sanoilla alkoi Sari Anttilan Facebook-julkaisu.

Hän on naantalilaisen Suopellon koulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori. Hän on myös Turun perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja.

Anttila kertoi viimeviikkoisessa julkaisussaan, että Suopellon koulussa on työskennelty kuumissa olosuhteissa jo kahden viikon ajan. Julkaisuun oli liitetty kuva luokan lämpömittarista, joka näytti miltei 30 asteen lukemia.

Opettaja Sari Anttila liitti somejulkaisuunsa kuvan, jossa hän on hikisenä koulun tilojen kuumuuden vuoksi.

Hän sanoo, että tiloja on käyty ”katsomassa ja ihmettelemässä” monta kertaa vuosien aikana, mutta mitään konkreettisia muutoksia ei ole tehty.

”Tuuletin luvattiin aika tarkkaan viitisen vuotta sitten”, Anttila toteaa.

Hän ei ole puhunut asiasta julkisuudessa ennen tätä.

”Tämä oli vihonviimeinen konsti”, Anttila sanoo.

Sen lisäksi että tiloissa on kuuma, Anttilan mukaan ilmanlaatu on huono. Hänen mukaansa kyseessä on vuosia jatkunut ongelma: Anttila sanoo, että koulussa on käyty mittaamassa hiilidioksidiarvoja kymmenisen vuoden ajan.

”Esimerkiksi viime tammikuussa saatiin hirveän korkeat hiilidioksidiarvot.”

Kuumuus on ongelma sekä loppukeväästä että alkusyksystä.

Anttila arvelee, että ilmastointia ei pidetä päällä öisin ja viikonloppuisin säästösyistä, mikä voi olla osasyy ongelmaan.

Anttila sanoo käyneensä asian takia monta kertaa työterveydessä. Kuumuus ja huono ilma ovat aiheuttaneet Anttilalle hänen mukaansa esimerkiksi päänsärkyä.

Hän sanoo, ettei opettaja voi vain istua kököttää paikallaan, vaan kyllä töissä ”koko ajan juostaan ja mennään”. Opetustilanteessa hän kiertää jatkuvasti ympäri luokkaa.

Kyseinen koulu on yläkoulu. Kuumuuden vuoksi luokassa on Anttilan mukaan paljon levottomampaa kuin normaalisti. Oppilaat ovat sanoneet, että heidän on vaikea keskittyä, kun on niin kuuma.

”Oppilaat ovat ihan naamat punaisina. Minun pääni on sen näköinen, että olisin tullut suihkusta.”

Anttila sanoo, että koulu on tullut vastaan asiassa sillä tavalla, että hän sai vaihtaa luokkatilaansa varjon puolelle. Sielläkin on tosin kuuma. Hän sanoo, että myös koulun käytävät ovat ”järkyttävän kuumia”, samoin ruokala.

Perjantaina Anttila vei oppilaat jäätelölle. Hän kustansi 32 euroa maksaneet jäätelöt itse.

”En voi tehdä sitä joka luokan kanssa, säälitti ne kaikki muut kuusi ryhmää, jotka eivät saaneet jäätelöä. Kaikkea tässä yritetään. Olen koittanut mennä auditorioon välillä, se on varjoisampi ja isompi tila. Mutta kyllä oppilaat sanovat, että siellä on yhtä kuuma.”

Opettajat ja oppilaat palasivat kouluun pari viikkoa sitten, ja kuumuus on ollut kuulemma päivittäistä.

Suopellon koulu on valmistunut vuonna 1997.

”Tällä koululla toivoisi olevan vielä elinkaarta. Että tänne pistettäisiin ilmalämpöpumppuja tai että saisi edes ottaa tuulettimen luokkaan.”

Anttila alkoi jo selvittää, voisiko tuoda luokkatilaan oman tuulettimen. Kävi kuitenkin ilmi, ettei henkilökunta saa tehdä niin.

Tekninen johtaja Reima Ojala Naantalin kaupungilta vahvistaa, että omia sähkölaitteita ei ole suositeltavaa tuoda opetustiloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Hän sanoo tämän johtuvan siitä, ettei voida olla varmoja, missä kunnossa henkilökunnan omat laitteet ovat. Rikkinäinen sähkölaite voisi hänen mukaansa aiheuttaa pahojakin vahinkoja.

Ojala sanoo, ettei kyseessä ole pelkästään Naantalin ongelma, vaan lämmin elokuu on aiheuttanut sisätilojen lämpenemistä ”varmaan ympäri koko Suomen”.

”Tällainen elokuun helle, joka nostaa sisälämpötiloja, on uusi ja varmaan yleistymässä oleva asia, jos tämä ilmastonmuutos näin etenee. Vanhoissa rakennuksissa ei ole osattu ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa ylilämmön estämistä.”

”Kun sisälämpötilat nousevat liian suuriksi, tiloissa täytyy tehdä työnteon kannalta hyviä ratkaisuja eli pitää taukoja, juoda tarpeeksi ja tuulettaa rakennusta yöaikaan, jos on viileämpää.”

Hän sanoo, että Naantalissa on käynnissä palveluverkkouudistus, jossa rakennetaan uusia ja luovutaan vanhemmista päiväkoti- ja koulutiloista.

”Uusien suunnittelussa pystytään ottamaan huomioon näitä lämpötila-asioita.”

Ojala sanoo, että Naantalissa on tiloja, joissa automatiikka sammuttaa ilmastoinnin yöajaksi.

”Mutta totta kai ne tällaisilla hellejaksoilla saadaan päälle ja pidetään päällä.”

Hän ei osaa sanoa, onko Suopellon koulussa ilmastointi päällä öisin.

”Olemme siirtymässä siihen, että ilmastoinnit toimivat vuorokauden ympäri. Tällaiset ilmastoinnit toimivat sillä tavalla, että ne putoavat pienille nopeuksille yön aikana ja aamulla ilmastoinnit käynnistyvät normaalitasolle ennen kuin tilojen käyttö alkaa.”

Anttilan somepäivityksen jälkeen tilanteeseen on saatu pieni helpotus. Anttila lähetti haastattelun jälkeen kuvan tuulettimesta, joka nököttää hänen työpöydällään. Kouluun tuotiin yhteensä kahdeksan tuuletinta ja niitä yritetään kuulemma hankkia vielä lisää.

Luokkaan saatiin tuuletin.

Anttila haluaa kiittää ihmisiä, jotka ovat kannustaneet häntä julkaisun tekemisen jälkeen. Hän toteaa, ettei ongelma koske vain Naantalia – esimerkiksi hänen turkulaiset kollegansa ovat valittaneet samasta asiasta. Myös Anttilan Facebook-julkaisun alla olevassa kommenttikentässä mainitaan muitakin kouluja.

”Tähän ei vain panosteta. Vähän tuntuu, ettei koululla ole väliä. Ajatellaan, että kyllä nuoret jaksaa. Haluaisin jatkaa eläkeikään saakka tätä hommaa, mutta nyt on sellainen olo, että ei välttämättä pysty.”