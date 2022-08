Tehyn ja Superin mahdollinen lakko sulkisi Tyksin aikuisten teho-osaston vajaan kahden viikon kuluttua neljän vuorokauden ajaksi. Jos teho-osasto sulkeutuu, ihmisiä voi kuolla, sanoo vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö.

HOITAJALAKKO uhkaa sulkea Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) aikuisten teho-osaston vajaan kahden viikon päästä tiistaina 6. syyskuuta.

Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö sanoo, että mahdolliseen nelipäiväiseen lakkoon on nyt alettu varautua sairaalassa niin hyvin kuin se vain on etukäteen mahdollista.

Teho-osastohoitoa vaativasta kolmesta potilasryhmästä vain yksi on sellainen, johon etukäteissuunnittelulla voi vaikuttaa. Tähän ryhmään kuuluvat isojen leikkausten jälkeistä tehohoitoa tarvitsevat potilaat.

”Tällaisia isoja riskileikkauksia, kuten aivokasvainleikkauksia, pitää alkaa suunnitellusti perua jo edeltävällä viikolla, jotta potilas ei jäisi leikkauksen jälkeen jumittamaan teho-osastolle. Meillä on vähintään toistakymmentä isoa leikkausta, joiden kohtaloa nyt pohdimme.”

Tehohoitoa tarvitsevat myös akuuteista sairauksista, kuten aivoverenvuodoista, vakavista infektioista tai vaikeista epileptisistä kouristuksista, kärsivät potilaat. Samoin teholle tullaan erilaisten onnettomuuksien ja myrkytysten vuoksi. Näiden kahden potilasryhmän määriin ei voida sairaalassa kuitenkaan etukäteen vaikuttaa.

VOISIKO potilaita siirtää tehohoitoon toisiin sairaaloihin, jos Tyksin teho-osasto sulkeutuu lakon myötä?

Jyrkkiö sanoo, että pitkän tehohoitojakson vaativia potilaita voidaan tietyin ehdoin siirtää Tyksistä esimerkiksi Tampereelle ja Helsinkiin.

”Se ei käy kuitenkaan ihan helposti, sillä sitten taas heidän potilasmääränsä kasvavat ja hekin joutuvat perumaan leikkauksia. Tekee niin tai näin, niin kerrannaisvaikutukset ovat isoja.”

Jyrkkiö muistuttaa, että tehohoitopotilaan siirto on kaikkea muuta kuin riskitön.

”Kriittisessä tilassa olevien potilaiden siirtoon liittyy kuoleman riski. Jos me esimerkiksi moottoripyöräonnettomuuden sattuessa alkaisimme nostella käsiä ja ihmetellä, mistä saisimme ambulanssin viemään loukkaantuneen nuoren miehen Helsinkiin hoitoon, niin kyllä siinä voivat äiti ja isä olla aika lailla kyynelissä. Sitä paitsi ambulanssiinkin tarvitaan mukaan tehohoitaja.”

SIRKKU Jyrkkiö sanoo, että tähän asti lakkoilussa on ollut eettinen periaate, että kriittisesti sairaat potilaat hoidetaan.

Nyt tätä periaatetta kyseenalaistetaan vakavasti.

”Tilanne on poikkeuksellinen ja huolestuttava. Jos suojelutyötäkään ei saa, niin se todella tarkoittaa, että teholla ei tehdä töitä ollenkaan. On ilmiselvää, että ihmisiä voi jopa kuolla.”

Tyksin teho-osastolla on enimmillään käytössä 24 teho-osastopaikkaa. Keskimäärin hoidossa on samanaikaisesti noin 18 potilasta.

”Pystymme takaamaan potilasturvallisuuden viidellätoista paikalla. Mutta lakon alkaessa teholla olisi nolla paikkaa, sen järjestäminen turvallisesti on täysin mahdotonta.”

YLI puolet Tyksin teho-osaston potilaista on hengityskonehoidossa, eikä valmiutta hengityskonehoitoon ole millään muulla sairaalan osastolla, ei edes valvontapaikoilla.

”Ei meillä ole osaavaa henkilökuntaa eikä laitteistoa muualla. Emme voi repiä mistään ketään, joka pystyisi äkisti hoitamaan näitä töitä. Mitään varajärjestelmää meillä ei ole.”

Neljän vuorokauden lakko toisikin eteen tilanteen, jossa Jyrkkiön laskujen mukaan vähintään 20–25 potilaan tehohoito tulee järjestää toisin.

”Heitä hoidetaan miten pystytään. Jos lakkotilanteeseen ajaudutaan, niin sitten improvisoidaan. Emme me lyö hanskoja tiskiin vaan yritämme parhaamme mukaan auttaa jokaista potilasta.”

KESKIVIIKKONA Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lähetti kuntatyönantajalle anomuksen lakon siirrosta. Tarkoituksena on saada siirrettyä lakkoa kahdella viikolla, jotta sairaala saisi enemmän aikaa järjestellä asioita.

”Samalla toivomme myös neuvottelijoille lisäaikaa. Ensisijainen toiveemme on, että saamme työrauhan ja sopimukset voimaan ja samalla sellaisen ratkaisun, johon osapuolet voivat olla tyytyväisiä.”

Kuntatyönantajilta lakon siirtoanomus lähtee edelleen työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn.

TEHYN toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi ei kerro, miksi teho-osastojen lakkouhka koskee tässä vaiheessa nimenomaan Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirejä.

”Valikointiperusteita ei julkisteta. Emme avaa lainkaan sitä, millä perustein juuri nämä kohteet ovat valikoituneet. Emme kuitenkaan arvo työtaistelukohteita, kyllä ne on Tehyn ja Superin päättävissä elimissä huolella harkittu ja päätetty.”

TYKSIN teho-osaston lakko kestäisi alkaessaan neljä vuorokautta. Vaarantuuko potilasturvallisuus näin pitkässä ja kriittiseen toimintaan keskittyvässä lakossa?

”Tämä kysymys on osoitettava työnantajalle, sillä työnantaja on aina vastuussa potilasturvallisuudesta. Missään nimessä nämä meidän ilmoittamamme kolme laillista lakkoa eivät uhkaa suomalaisten henkeä ja terveyttä.”

Kirvesniemi painottaa, että lakot ovat hyvin suppeita.

”Esimerkiksi Tyksissä lakkovaroitus koskee noin paria sataa henkilöä, Kanta-Hämeessä taas joitain kymmeniä. On aika absurdia väittää, että suomalainen sairaanhoito kaatuisi näin vähäisen hoitajamäärän lailliseen lakkoon. Jos näin tapahtuu, niin resurssit ovat kyllä todella vinossa.”

SYYSKUUSSA mahdollisesti alkava uusi lakko eroaa kevään lakosta siinä, että nyt Tehy ja Super eivät anna suojelutyöhön yhtään hoitajaa toisin kuin keväällä.

”Meidän keskuslakkotoimikuntamme on tehnyt päätöksen, että suojelutyötä ei anneta. Se on myös laillinen päätös aivan kuin tämä lakkokin on laillinen.”

Jyrkempi suhtautuminen liittyy voimakkaampaan viestiin, jonka liitot nyt haluavat antaa.

”Työtaistelussa lähdetään aina liikkeelle lievemmistä keinoista, kuten mekin lähdimme maaliskuussa työvuoronvaihtokiellosta. Sitä seurasi ensimmäinen lakko, ja nyt on mahdollisesti tämä toinen lakko tulossa. Katsotaan, syntyykö sopimus näillä eväillä vai tarvitaanko vielä järeämpiä toimia.”

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super linjasivat toukokuussa, että hoitajien joukko­irtisanoutuminen toteutetaan viimeistään tammikuun alussa, jos sovintoa työnantajapuolen kanssa ei synny ennen tätä.

KIRVESNIEMI sanoo, että keväällä alkaneet työtaistelutoimet ovat jatkuneet hämmästyttävän pitkään ottaen huomioon, että Suomessa on valtava hoitajapula.

”Jos on kesällä seurannut mediasta otsikoita, niin ei ole voinut olla huomaamatta, että potilasturvallisuus vaarantuu jatkuvasti. Otsikoissa on joka viikko ollut joku kohde, olipa se sitten ongelmia päivystyksessä tai vanhuspalveluissa. Näille asioille ei ole tehty mitään. Jos nämä hyvin suppeat lakot vaarantavat työnantajapuolen mielestä potilasturvallisuuden, niin mitä tapahtuu sitten, jos joudutaan vielä vakavimpiin työtaistelutoimiin”, hän kysyy.

Tehyn ja Superin työriidan sovittelu jatkuu torstaina iltapäivällä.

