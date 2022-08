Häiriköinti alkoi ruskolaisessa ruokakaupassa korona-aikana. Kauppias haluaa painottaa, että suurin osa lapsista käyttäytyy kaupassa hyvin.

K-Market Rusko on kohdannut viime aikoina ikävän ilmiön. Kaupasta löytyy jatkuvasti luvatta syötyjen karkkien käärepapereita.

Kauppias Marianne Mertsola sanoo, että ongelmat alkoivat korona-aikana. Hän sanoo, että kun koulut menivät kiinni ja harrastukset loppuivat, se näkyi ”selvänä piikkinä”. Lapset tulivat kaupalle viettämään aikaa.

Mertsola sanoo, että aluksi kiusanteko oli pientä. Esimerkiksi virvoitusjuomien monipakkauksia rikottiin, jolloin pakkauksessa olleet tölkit piti laittaa irtomyyntiin.

Viime talvena alkoi karkkien ja jäätelöiden luvaton napostelu sisällä kaupassa, kun kauppaan tuli suuret joulukarkkimassat.

”Ne blokkasivat näkyvyyttä. Silloin jotkut keksivät tämän, että he voivat alkaa syödä karkkia. He eivät ikään kuin varasta niitä, kun he ei vie niitä kassojen läpi, vaan he syövät ne jo kaupassa”, Mertsola kertoo.

Karkkipaperit on aina laitettu jemmaan esimerkiksi hyllyn alle.

”Kun koulut alkoivat, huomasin, että nyt on taas nuoria liikenteessä.”

Henkilökunta on tullut päivittäin näyttämään kauppiaalle karkkien roskia, joita he ovat kaupasta löytäneet. Mertsola päätti lopulta tehdä aiheesta Facebook-julkaisun, johon hän liitti kuvan yhden päivän karkkipaperisaldosta.

Mertsola haluaa painottaa sitä, ettei syyttele ketään. Hän sanoo, että lähellä on useita kouluja. Vuonna 2021 kauppias halusi lähettää kaikille alueen koululaisille jätskikupongit todistusten mukana, ja silloin hän kyseli lähellä olevien koulujen rehtoreilta, kuinka paljon oppilaita on. Kuponkeja lähti yhteensä noin tuhannelle koululaiselle.

”Eli nyt puhutaan isosta massasta.”

Sen lisäksi että kaupassa syödään karkkeja ja jäätelöitä maksamatta, tavaroita laitetaan väärille paikoille.

”Esimerkiksi juomatölkki pakkaseen”, Mertsola sanoo.

Hän toteaa, että jos limutölkki räjähtää pakastealtaassa, siinä menee helposti tölkin lisäksi myös muita altaassa olevia tuotteita pilalle.

Hän arvelee, etteivät nuoret ehkä ymmärrä, että kaikki tuotteet kaupassa ovat kauppiaan niin kauan kunnes ne ohittavat kassalinjan.

Tuotteita on jätetty kaupassa väärille paikoille.

Muutamia karkkirosvoja on saatu kiinni. Nämä tapaukset ovat olleet sellaisia, että kaupassa on sujautettu reppuun tuotteita.

”Meillä on tiukka linja, että kaikki näpistykset ilmoitetaan saman tien poliisille.”

Kaupassa myös ajellaan potkulaudoilla, mikä aiheuttaa häiriötä. Lisäksi kaupan piha-alueella hengaillaan, roskataan ja kaasutellaan mopoilla.

Eräänä viikonloppuna nuorille oltiin käyty sanomassa kolmesti häiriköinnistä, mutta työntekijöitä ei toteltu.

”Minua alkoi harmittaa tosi paljon se, että henkilökuntani sanaa ei kuunnella”, Mertsola sanoo.

Mertsola ei ole vielä tarkistanut, kuinka paljon menetettyjen tuotteiden rahallinen arvo on. Hänen mukaansa suurempi kuluerä on se, että lasten ja nuorten toimintaan puuttumiseen menee viikoittain työntekijöiden aikaa.

Hän kuvailee Ruskoa pieneksi ja idylliseksi maalaiskyläksi. Somejulkaisun jälkeen Mertsola on saanut paljon viestejä ja kannustusta. Moni on luvannut puuttua huonoon käytökseen, jos todistaa sellaista.

Mertsola on ollut jo aiemmin yhteydessä alueen kouluihin ja syyskuussa kauppaan on tulossa tutustumaan yhteensä 13 kouluryhmää. Vierailulle tulee viides- ja kuudesluokkalaisia sekä yläkoululaisia.

Puoli tuntia kestävällä käynnillä on tarkoitus kiertää kaupassa. Mertsola aikoo kertoa, miksi tietyt tuotteet säilytetään tietyissä lämpötiloissa.

”Esimerkiksi miksi jätskiä ei voi jättää jauhohyllylle, jos päättää, ettei haluakaan ostaa sitä.”

Lisäksi hän haluaa muistuttaa, miten henkilökunta kohdataan.

”Haluan muistuttaa nuoria, että kaikki työntekijäni ovat jonkun lapsia, jonkun vanhempia. Ei varmaan kukaan lapsista haluaisi, että omaa äitiä kohdeltaisiin niin, että haistatellaan työpäivän aikana.”

Lisäksi Mertsola aikoo keskustella kauppiasnäkökulmasta.

”Että nämä tuotteet eivät ole minkään kasvottoman yrityksen, nämä tuotteet eivät yhtäkkisesti vaan tule tänne kaupan hyllyille. Minä maksan ne kaikki jätskit, karkit ja limutölkit, mitä täällä on.”

Hän haluaa painottaa, että on aina ollut nuorten puolella. Hänestä on kurjaa, että kun pieni porukka tekee jotain, kaikki leimataan.

”Suurin osa lapsista ja nuorista käyttäytyy kauniisti.”