Nuorten väkivalta on kasvanut ”räjähdysmäisesti”, sanoo Lounais-Suomen poliisi

Nuorten tekemien väkivaltarikosten määrä on kasvanut poliisin mukaan räjähdysmäisesti Lounais-Suomessa.

Poliisi on huolissaan nuorten väkivaltaisuuden kasvusta Lounais-Suomessa.

Alle 15-vuotiaiden tekemät epäillyt pahoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella, tiedottaa poliisi.

Ylikomisario Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan yksiköstä kommentoi tiedotteessa, että rikosluvuissa näkyvät sosiaalisen median erilaiset trendit ja haasteet, kuten tappelujen ja nöyryytyksien kuvaaminen ja videoiden jakaminen. Hänen mukaansa ilmiö ei kuitenkaan selitä kasvua kokonaan.

Vuonna 2021 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kirjattiin yhteensä 319 alle 15-vuotiaan tekemäksi epäiltyä pahoinpitelyrikosta. Tänä vuonna vastaavia rikoksia on ollut jo tammi-heinäkuun välisenä aikana 241 kappaletta.

Tiedotteen mukaan määrä kasvaa yli viiteensataan tämän vuoden loppuun mennessä, jos kehitys jatkuu samanlaisen. Poliisi kertoo tarkastelleensa rikosmääriä 18 vuoden ajalta, eikä muina vuosina ole nähty vastaavaa.

Pahoinpitelyt ovat poliisin mukaan lisääntyneet muissakin ikäryhmissä, mutta kasvu on ollut maltillisempaa.

Nuorten väkivaltaisuus on lisääntynyt poliisin mukaan etenkin Varsinais-Suomessa, sillä viimeisten kahdeksan vuoden aikana alle 15-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyjen määrä on yli nelinkertaistunut. Satakunnassa määrä on kaksinkertaistunut.

Tiedotteen mukaan Lounais-Suomen alueella pahin tilanne on Turussa ja Porissa.

Tänä vuonna Turussa oli kirjattu 75 alle 15-vuotiaan tekemää pahoinpitelyrikosepäilyä heinäkuun loppuun mennessä. Viime vuoteen verrattuna on tapahtunut 88 prosentin kasvu.

– Näin voimakas nousutrendi on todella hälyttävä. Nuorten kynnys käyttää väkivaltaa konfliktitilanteissa on selvästi madaltunut, Sjöblom sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan useat nuorten väkivaltaisuuksista tapahtuvat kouluympäristössä. Joissain tapauksissa on kyse kaupankäyntitilanteista, esimerkiksi vaate-, tavara-, nuuska-, sähkötupakka- tai huumekaupoista.