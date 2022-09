”Onko tämä joku pihakatu?” – Turun ydinkeskustassa on paikka, jossa vain harva noudattaa liikennesääntöjä

Turun Kauppiaskatu muutettiin osittain pihakaduksi. Pysäköinninvalvonnasta ihmetellään, miksi autoilijat eivät osaa liikennesääntöjä kadunpätkällä.

Turun Kauppiaskadusta loihdittiin keväällä pihakatu Eerikinkadun ja Linnankadun väliselle osuudelle. Entisen vilkkaan ajoväylän piti muuttua rauhalliseksi kävelijöiden paratiisiksi, mutta turkulaiset ovat päivitelleet pihakadun kaaosta pitkin kesää sosiaalisessa mediassa.

Erityisesti närää aiheuttavat autoilijat, jotka pysäköivät kadulle minne sattuu. Tieliikennelain mukaan pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Näitä paikkoja Kauppiaskadulla on muutamia, lähinnä huolto- tai kuormauskäyttöön sekä lyhytaikaisia paikkoja Börsin hotellin asiakkaille. Kadulla on myös pari invapaikkaa.

HS Turku kävi seuraamassa Kauppiaskadun vilskettä kahtena eri päivänä. Molemmilla kerroilla pysäköinnissä näytti olevan ongelmia. Lisäksi jalankulkijat eivät kävelleet tien keskellä, vaan entiseen tapaan kadun reunoilla. Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla pihakadulla ajettaessa on jalankulkijoille annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 kilometriä tunnissa.

Pihakadulla saa pysäköidä vain merkityille paikoille.

Kaupungin pysäköinninvalvonnan valvontakoordinaattori Andreas Nikitin kertoo, että kadun valitettava tilanne on kaupungin tiedossa.

”Lähtökohtaisesti kun tehdään pihakatu, oletus ei ole se, että se on jatkuva läpikulkukatu. Nyt siinä ajetaan kuin kaksikaistaisella ajoradalla ja pysäköidään kadun varrelle kuin missä tahansa muualla.”

Nikitin arvelee, että turkulaiset autoilijat käyttäytyvät kadulla entiseen tapaan uusista merkeistä välittämättä.

”Siinä mennään penkin ja ratin väliin. Onko pihakatu autoilijoille vieras käsite? Tuntuu, että tilanne ei ole muuttunut kesän aikana mihinkään.”

Kadunpätkää valvotaan päivittäin ja kaupunki pyrkii tehostamaan valvontaa entisestään. Pysäköintivirhemaksujakin on jaeltu, Nikitin kertoo.

Lilja Mäntylän mielestä Kauppiaskatu ei toimi pihakatuna. Hän yllättyy tiedosta, että myös keskellä katua on sallittua kävellä. ”Mieluummin kävelen autojen takia täällä reunalla.”

Alisa Jaakkola ei ole havainnut ongelmia Kauppiaskadulla. ”Olen tykännyt tästä.” Jaakkolakaan ei tiennyt, että kyseessä on pihakatu.

”Onko tämä joku pihakatu? Nöyränä jalankulkijana kuljen sivussa”, Virpi Huhtala ihmettelee muiden tapaan. Väärin pysäköidyt autot eivät ole haitanneet häntä.

HS Turun vieraillessa kohukadulla yksi tavarantoimittaja ajoi autonsa suoraan liikkeen eteen välittämättä pihakadun liikennesäännöistä. Vapaa kuormauspaikka olisi löytynyt noin kymmenen metrin päästä. Nikitin kertoo, että myös tavarantoimittajille on annettu pysäköintivirhemaksuja.

”Mutta on myös tapauksia, että henkilöautot käyttävät kuormauspaikkoja väärin, jolloin tavarantoimittajat joutuvat purkamaan keskellä pihakatua.”

Molemmilla vierailukerroilla henkilöautot olivat pysäköineet liikennesääntöjen vastaisesti ikään kuin kadun varteen.

Jalankulkija voi ohittaa liikennevalot kiertämällä tolpan toiselta puolelta.

Uudella pihakadulla hämmentää myös Linnankadun päästä löytyvät jalankulkijoiden liikennevalot, jotka näyttävät ylittävän pihakadun – siis kadun, jossa jalankulku on sallittu kaikkialla.

Turun liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen huomauttaa, että pihakatu alkaa vasta suojatien jälkeen. Itse asiassa pihakadun alkamisesta kertova kyltti roikkuu samasta tolpasta kuin jalankulkijoiden liikennevalot.

Salonen vahvistaa, että punaisen valon voi kiertää kävelemällä suojatien vierestä pihakatua pitkin.

Salosen mukaan jokirannasta Kauppiaskatua pitkin kulkevalle autoilijalle ajaminen muuttuisi hankalaksi, jos tämän pitäisi heti risteyksen jälkeen väistää jalankulkijoita.

”Siinä on kyse turvallisuudesta”, Salonen perustelee.

”Näin se on suunniteltu. Olisi voitu toisinkin suunnitella”, hän toteaa.

