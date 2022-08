Ainakin Turussa, Helsingissä ja Tampereella valtaosa apteekeista on myynyt ei-oota.

Lasten nestemäinen tulehduskipulääke Burana on loppu monista Suomen apteekeista.

Esimerkiksi Turussa oli tiistaina päivällä enää yksi ainoa apteekki Koivulan kaupunginosassa, josta vielä sai reseptivapaasti myytävää, nestemäistä Buranan 20 mg/ml oraalisuspensiota.

Myös Helsingissä lääkettä sai vain Merihaan sivuapteekista. Tampereella tuote oli päässyt loppumaan kaikista apteekeista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilla saatavuushäiriön ilmoitetaan koskevan sekä 100 että 200 millin pakkauskokoja. Saatavuushäiriön on ilmoitettu päättyvän joulukuun lopussa 2022.

Lääkeyhtiö Orionilta kerrotaan, että itsehoitolääkkeenä myytävä Buranan oraalisuspensio (20 mg/ml) on ollut jo jonkin aikaa loppu.

”Se johtuu siitä, että kipu- ja flunssalääkkeiden kysynnän kasvu on ollut niin nopeaa. Viime vuosina on ollut koronarajoituksia, nyt yhteiskunta on elänyt vapaammin ja erilaisia pöpöjä on ollut liikkeellä. Nämä lääkkeet ovat loppuneet kesken”, sanoo Tuukka Hirvonen Orionin viestinnästä.

Lääkkeiden tuotantosyklit ovat sen verran pitkät, että yllättävää puutetilannetta ei ole pystytty nopeasti korjaamaan.

Tilanne on helpottamassa lähipäivinä, sillä Orion on Hirvosen mukaan saamassa jälleen toimitukseen ilman reseptiä ostettavaa Burana 40 mg/ml oraaliliuosta itsehoitolääkettä. Sitä on ollut koko kesän ja syksyn ajan saatavissa lääkärin määräämänä reseptilääkkeenä.

”Ihan joka paikassa sitä ei vielä ole, mutta päivän parin sisällä sitä pitäisi löytyä niistä apteekeista, joihin sitä on tilattu.”

Hirvosen mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin Burana 20 mg/ml oraalisuspensiota saadaan toimitettua apteekkeihin.

”Arvio on, että vuoden loppuun mennessä. Nyt tärkeintä on, että meillä on 40 mg/ml lääkettä saatavilla. On tärkeää lukea lääkepakkauksessa olevat annosteluohjeet huolella ja keskustella apteekin farmaseuttisen henkilökunnan kanssa lääkkeen oikeasta käytöstä.”

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Lasten ja nuorten päivystyksen osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari sanoo, että nestemäinen Burana on tällä hetkellä ainoa Suomen markkinoilla oleva nestemäinen ibuprofeenivalmiste.

Sitä ei ole viime aikoina saanut käsikauppavalmisteena, josta Kujari sanoo keskustelleensa myös potilaidensa kanssa.

”Jos lapsella on korkea kuume, parasetamoli yksinään ei aina riitä sen laskemiseen. Silloin parasetamolin rinnalla voi käyttää ibuprofeenia tai naprokseenia. Jälkimmäistä myydään reseptilääkkeenä Pronaxen-tuotenimellä ja se on pitkävaikutteisempi kuin Burana.”

Naprokseeni ei vaikuta aivan yhtä nopeasti kuin ibuprofeeni. Kujari sanoo, että ennen nestemäisen Buranan markkinoille tuloa se oli kuitenkin pitkään vakiotuote lapsiperheiden lääkekaapissa.

Tiistaina Turussa oli enää yksi apteekki, josta sai ostettua Buranan 20 mg/ml nestemäistä kipulääkettä.

Pienillä lapsilla on erityisen tärkeää, ettei valmistajan määrittämiä lääkkeiden annosrajoja ylitetä. Siksi esimerkiksi tablettimuodossa olevaa ibuprofeenilääkettä ei saa murentaa ja alkaa itse liuottaa nesteeseen lapselle sopivaksi.

”Lapsen sairastuessa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Päivystysaikana soitetaan Tyksin lasten ja nuorten päivystykseen. Jos puhelinneuvonnasta ei heti vastata, kannattaa jättää soittopyyntö ja odottaa takaisinsoittoa. Mikäli lapsi on selvästi huonokuntoinen, esimerkiksi hänen hengityksensä on selvästi vaikeutunutta tai tajunnantaso on alentunut, pitää soittaa hätänumeroon 112.”

Kujari myös rauhoittaa vanhempia tilanteessa, jossa kaapissa ei olekaan tuttua lääkettä.

”On hyvä muistaa, että lapselle ei ole vaarallista, jos hän ei saa ihan heti tuttua kipulääkettä. Myös parasetamoli on hyvä kipulääke, kyllä sekin kuumetta laskee. Se ei ole mikään hätänumeroon 112 soittamisen paikka.”

Suomen apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen sanoo, että paras tapa selvittää, mistä apteekista Buranan oraalisuspensiota tai jotain muuta lääkettä löytyy, on tarkistaa tilanne Apteekki.fi-sivuston Lääkehaku-palvelusta.

”Lääkehaku näyttää reaaliaikaisen tilanteen. Se päivittää apteekkien varastotiedot 15 minuutin välein.”

Kostiainen sanoo, että Lääkehaku-palvelu on kehitetty juuri lääkkeiden saatavuushäiriöiden vuoksi.

”Valtakunnallinen saatavuushäiriö ei tarkoita välittömästi sitä, että lääkettä ei löytyisi apteekkien varastoista. Palvelusta voikin helposti katsoa, mistä tuotetta vielä löytyy.”

