Turun rautatietyömaalta löytyi äärimmäisen harvinaisen erakkokuoriaisen pesäpuu. Kyseisiä kuoriaisia asuu Suomessa vain Turussa.

Poikkeuksellisen harvinainen kuoriainen pakottaa Väyläviraston muuttamaan Turun ratapihan remontin suunnitelmia. Kupittaa-Turku-ratahankkeen luontokartoituksessa on löytynyt uhanalaisen erakkokuoriaisen pesäpuu.

Löydön myötä Iso-Heikkilän ja Muhkurin alueelle suunniteltuja raiteita pitää siirtää. Projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta kertoo, että uudet raiteet ja niiden huoltotie pitää siirtää hieman sivuun. Tämä vaikuttaa tuleviin ratalinjauksiin muutaman sadan metrin matkalta.

Alkuperäinen linjaus olisi kulkenut liian läheltä lahoa tammea, jossa erakkokuoriaisia pesii. Väylävirasto ei saanut ely-keskukselta lupaa siirtää kuoriaisia muualle.

”Joudumme tekemään pientä viilausta, mutta joka tapauksessa puhutaan joistain metreistä. Missään nimessä tämä ei ole mikään kustannuskysymys”, Mäkelä arvioi.

Väylävirasto rakentaa lisää raiteita Uudenkaupungin radan viereen.

Väylävirasto aikoo rakentaa Iso-Heikkilään ratapiha-alueen, jonne jatkossa sijoitetaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettäviä vaunuja, eli VAK-vaunuja. Tähän saakka VAK-vaunuja on säilytetty Turun ratapihan alueella. Se on ajoittain herättänyt Turussa huolta mahdollisesta onnettomuusriskistä keskusta-alueella.

”Iso-Heikkilän ja Muhkurin alue on vähän parempi sijoituspaikka kuin nykyinen. Mutta pidemmällä aikajänteellä niille pyritään löytämään joku toinen paikka”, Mäkelä pohtii.

Iso-Heikkilän ja Muhkurin alueella radan läheisyydessä on myös asutusta.

Erakkokuoriainen on jopa neljä senttiä pitkäksi kasvava tumma kovakuoriainen, jota esiintyy Suomessa ainoastaan Turussa. Lajia on tavattu lähinnä Ruissalon saarella, mutta muutamia hajanaisia havaintoja on tehty Turussa myös mantereen puolella. Suomen populaatio elää eristyksissä kaikista eurooppalaisista lajitovereistaan.

Erakkokuoriaiset asuvat vanhojen lehtipuiden onkaloissa. Kuoriaisen toukat mönkivät onkaloiden pohjalla ja syövät sinne kertyvää humusta.

Aikuisena erakkokuoriaiset eivät enää syö mitään vaan keskittyvät ainoastaan lisääntymiseen. Aikuinen kuoriainen elääkin vain muutamia viikkoja. Toukkavaihe sen sijaan kestää jopa neljä vuotta.

Mäkelä kertoo, että rataremontin suunnittelussa on pyritty huomioimaan luontoarvoja mahdollisuuksien mukaan. Vaalittavia kasvi- ja eläinlöytöjä on tehty muullakin. Esimerkiksi purettava Aurajoen ratasilta sijaitsee lepakoiden ruokailualueella. Mäkelän mukaan tämä otetaan huomioon siten, että jokivarresta pyritään säilyttämään niin paljon puita kuin mahdollista.

”Oikeastaan tämä on ihan normaalia kaupunkirakentamista. Ei siellä ihan mielin määrin voi temmeltää.”

