Turun ydinkeskustassa kulkeva kävelykatu on ollut talvisin lämmitetty jo pitkään. Tulevana talvena aiotaan lämmittää myös toria ja sitä reunustavia kävelyväyliä. Kaupungin ja asiantuntijoiden mukaan tämä ei ole yksiselitteisesti pois sähköntuotannosta.

Turun Kauppatori aiotaan pitää tulevalla talvikaudella sulana lämmittämällä sitä kaukolämmöllä ja lämpöakulla. Kuva on vuodelta 2020.

Turussa aiotaan tänäkin talvena lämmittää ulkotiloja. Turun ydinkeskustassa kulkeva satoja metrejä pitkä kävelykatu on ollut talvisin lämmitetty jo pitkään. Tänä vuonna tiedossa ei ole poikkeusta, kertoo kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

”Talvikaudella lämmitetään myös Kauppatori ja sitä reunustavat jalankulkuosuudet, kunhan ne valmistuvat”, Suonpää sanoo.

Kansalaisia on viime aikoina kannustettu energiansäästötalkoisiin kokonaiskulutuksen pienentämiseksi. Esiin on nostettu lämmitys ja lämpimän veden käyttö. Huolena on muun muassa se, kuinka korkealle sähkön hinta nousee talvella.

Lue lisää: Valtio vetoaa nyt isänmaallisuuteen ja pyytää säästämään sähköä – ”Luetaan kotona vaikka kirjaa fikkarin valossa”

Lue lisää: Suomalaisten edulliset määräaikaiset sähkösopimukset voivat jopa raueta energiayhtiöiden ongelmien takia

Suonpään mukaan Aurakadulta lähes Humalistonkadulle ulottuva osa Yliopistonkatua, eli kävelykatu, lämpiää kaukolämmöllä. Kauppatori sekä sitä reunustavat katuosuudet puolestaan pidetään sulina kaukolämmöllä ja lämpöakulla.

”Tätä tänne tulevaa kaukolämpöä tuotetaan pääosin biopolttoaineen avulla vastapainelaitoksessa. Tapa, jolla tänne [torin ja katujen] järjestelmään sitä lämpöä tuotetaan, ei ole pois sähköntuotannosta.”

Kauppatori ja sitä reunustavat jalankulkuosuudet Aurakadusta, Eerikinkadusta, Kauppiaskadusta ja Yliopistonkadusta lämpiävät uudella järjestelmällä, joka asennetaan paikoilleen parhaillaan käynnissä olevan Kauppatorin remontin yhteydessä.

”Toriparkin alle on tullut uuden lämmitysjärjestelmän myötä systeemi, joka kerää kesän aikana lämmitysputkistolla energiaa torin alla olevien energiapaalujen kautta Toriparkin alla olevaan savipatjaan. Savipatjaan sitoutunutta energiaa käytetään talvella hyväksi torialueen sulanapidossa”, Suonpää sanoo.

Hän kertoo, että päätös talvikaudella lämmittämisestä on tehty, kun Toriparkista ja Kauppatorin remontista päätettiin vuosia sitten.

”Silloin ei ollut tällaista tilannetta energia-asioiden kanssa”, Suonpää sanoo.

Hän arvelee, ettei päästöjen ja kustannusten kannalta olisi suurtakaan eroa, jos toria ja kävelyväyliä hoidettaisiin talvella lämmittämisen sijaan muilla tavoilla.

”Siitä syntyisi päästöjä ja kustannuksia, jos näitä alueita hoidetaan auroilla, kuorma-autoilla, hiekoittimilla, harjakoneilla ja muilla työkoneilla. Joutuisimme käyttämään hiekoitussepeliä liukkaudentorjunnassa, poistamaan lumet ja kuljettamaan ne lumenkaatopaikoille”, Suonpää sanoo.

Kaukolämpöä tuotetaan periaatteessa kahdenlaisilla laitoksilla, kertoo Energiaviraston markkinaryhmän johtaja Antti Paananen. Yksi vaihtoehto on, että lämpölaitos tuottaa pelkästään kaukolämpöä.

"Vastapainelaitokset puolestaan tuottavat samanaikaisesti kaukolämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen kattilasta tuleva höyry pyörittää sähköä tuottavia turbiineja ja lämmittää kaukolämpövettä.”

Paanasen mukaan vastapainelaitosten tekniikka voi olla sellaista, että niissä ei pystytä tuottamaan pelkkää sähköä.

Kaukolämpö lämmittää rakennuksia, jotka ovat liittyneet kaukolämpöverkkoon. Usein kyse on kerrostaloista tiheään asutulla alueella. Kaukolämpö lämmittää niin rakennukset kuin niiden käyttöveden.

Paanasen mukaan kaukolämmön käyttö ei vaikuta sähkön saatavuuteen.

”Jos ollaan aivan tarkkoja, kaukolämmön liikkuminen putkistossa kyllä vaatii sähköllä toimivia pumppuja, mutta se on pieni nyanssi tässä asiassa.”

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan asiantuntija Teemu Kettunen toteaa, että katujen ja muiden ulkoalueiden talviaikainen sulanapito lämmittämällä kuluttaa energiaa, mutta lieventävä asianhaara on, että siihen käytetään tyypillisesti kaukolämmön paluuvettä.

”Lisäksi täytyy verrata, kuinka paljon energiaa kuluisi hiekoitukseen ja kaluston liikkumiseen. Jos työkoneet aiheuttavat esimerkiksi autoliikenteen hidastumista, niin laskelma on jo monimutkainen”, Kettunen kertoo.

Hän ei osaa sanoa, onko ulkoalueiden sulanapito lämmittämällä suoraan hyvä vai huono asia.

”Asiaan vaikuttaa esimerkiksi se, lämmitetäänkö kovalla pakkasella vai pelkästään liukkaalla kelillä, kun lämpötilat ovat lähellä nollaa.”

Sähköä ja kaukolämpöä voidaan tuottaa polttamalla samoja polttoaineita. Nämä voivat olla esimerkiksi biopolttoaineita, yhdyskuntajätettä tai kivihiiltä. Kettusen mukaan sähkön tuottaminen polttamalla olisi aina ihanteellista yhdistää lämmöntuotantoon, jotta polttoaineesta saadaan irti parhain hyötysuhde.

”Hyötysuhde on paljon huonompi, jos polttamalla tuotetaan pelkkää sähköä. En näe, että kaukolämpöön käytettävää polttoainetta kannattaisi siirtää pelkkään sähkön tuotantoon. Suomessa ei kovin paljon nytkään tuoteta polttamalla pelkästään sähköä.”

Kun puhutaan pelkän sähkön tuotannosta, esiin nousevat yleensä ydin- ja tuulivoima.

Kettusen mukaan voidaan sanoa, että kaukolämmön säästämisellä ei ole vaikutuksia sähkön hintaan. Sen sijaan sillä on vaikutuksia kaukolämmön hintaan ja kaukolämmön tuotantoon käytettäviin raaka-aineisiin.

”Itse katsoisin tätä asiaa laajempana kokonaisuutena. Kaikki kaukolämmön säästäminen on kotiinpäin. Kaikissa energiajakeissa, esimerkiksi metsähakkeessa, tuntuu olevan niukkuutta, ja niukkojen resurssien säästäminen on hyvä asia.”

Pakkasjaksojen aikana suurissa kaukolämpöverkoissa voivat käynnistyä huippulämpökeskukset.

”Ne voivat käydä öljyllä, eikä öljyn kulutusta voi kovin hyvänä asiana pitää”, Kettunen sanoo.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Lue lisää: VR:n junat syövät sähköä 20 000 sähkö­­lämmitteisen omakoti­talon verran – Yhtiö kamppailee nyt kasvavan sähkö­laskun kanssa

Lue lisää: Elina Rouhiainen hämmästyi naapurin posti­­luukusta tulevaa sähkö­johtoa – Talo­yhtiön sähkön varastamisesta on jaettu jopa sakko­tuomio

Lue lisää: ”Meillä on jättiläismäinen ongelma” – Energia-ala vaatii pikatoimia energia­yhtiöiden paisuvien vakuus­vaatimusten vuoksi