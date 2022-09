Epäillyt rautakautiset löydökset uhkaavat kiistellyn K-Supermarketin rakentamista.

Naantaliin kaavaillun uuden K-Supermarket Ukko-Pekan rakennustöiden aloitus on viivästynyt alueelta löytyneiden muinaisjäännösten takia.

Tontilla tehtiin asemakaavamääräyksen mukainen arkeologinen koetutkimus.

”Ja kuinka ollakaan sieltä löytyi muinaisjäännös”, Naantalin kaupungin tekninen johtaja Reima Ojala kertoo.

Tontti on vuokrattu Keskolle ja Kesko on rakennuspaikan haltijana tehnyt muinaisjäännöksen kajoamislupahakemuksen, jonka valmistelu on käynnissä museovirastolla.

”Ennalta odottamaton viive tähän prosessiin”, Keskon aluejohtaja Lauri Inna sanoo.

Tutkimusalueelta havaittiin yksi todennäköinen esihistoriallinen muinaisjäännös ja yksi 1800- ja 1900-luvuille ajoittuva asuinpaikka, jota voinee pitää muuna kulttuuriperintökohteena.

Muinaisjäännös on ihmisen tekemä ja ajoittunee rautakaudelle.

”Museoviraston päätöksen jälkeen päätetään, miten hanketta viedään eteenpäin”, Reima Ojala kertoo.

Mikäli kajoamislupa on myönteinen, alueella tehtäneen myös arkeologisia kaivauksia.

”Sekin mahdollisuus on olemassa, että löytö on niin merkittävä, ettei siihen saa kajota. Silloin tutkitaan, voiko rakennuksen toteuttaa tontin muille osille.”

Joidenkin kuukausien viivästys K-Supermarketin rakennustöiden käynnistämiseen on vähintään odotettavissa.

”Kauppa on hyvin pitkälle suunniteltu ja arkkitehdin työ on tehty”, Lauri Inna kertoo.

”Tarkassa yhteistyössä museoviranomaisten ja Naantalin kaupungin kanssa varmistetaan että rakentaminen käynnistetään, kun riittävä määrä selvityksiä on tehty.”

Uutta ruokakauppaa on sommiteltu tontille pitkään ja kaavaprosessi lähti virallisesti liikkeelle vuonna 2017. Monet kuntalaiset vastustivat kaavaa, ja kaavamuutos poiki kaksi kuntalaisaloitetta.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan huhtikuussa 2020, mutta se ei saanut heti päätöksen jälkeen lainvoimaa, sillä siitä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kesäkuussa 2021, eikä siitä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Röykkiöpaikalla oli tehty arkeologisia koetutkimuksia. Muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty.

Jos arkeologiset kaivaukset alkavat, niin alue rajataan, mutta toistaiseksi kulkemista alueella ei ole rajoitettu. Kaikenlainen muinaisjäännöksiin kajoaminen on kuitenkin muinaismuistolain nojalla kiellettyä.

”Naantalista ei paljoa tunneta rautakautisia röykkiöitä ja historiallisestakaan ajasta ei ole vanhoja kylätontteja paljon tutkittu, joten niistä saadaan aina uutta tietoa”, tutkija Piritta Häkälä Varsinais-Suomen alueellisesta vastuumuseosta kertoo.

”Siinä mielessä löydöt ovat aina merkittäviä.”

Löydös on Häkälän mukaan tyypillinen suomalainen muinaisjäännöslöydös siinä mielessä, että suurin osa löydöksistä on kasvillisuuden ja maan alla.

Löytyneeseen muinaisjäännökseen kuluu maansekainen röykkiö, tummaa maata ja kiveystä sisältävä osa sekä matala maan- ja kivensekainen kumpare. Kaivetuista koekuopista löytyi muun muassa saviastian pala, joka vaikuttaa rautakautiselta käyttökeramiikalta.

Tutkimusalueelta löytyi myös historiallisen ajan asuinpaikka, jonka kivirakenteita on näkyvissä. Koekuopista paikalta löytyi tiilenkappaleita, piiposliinia ja messinkinen kilikello. Asuinpaikka ajoittuu aikaisintaan 1800-luvun jälkipuolelle, ja viimeinen rakennus paikalta on purettu vuosien 1968 ja 1981 välillä. Tämä kohde olisi statukseltaan muu kulttuuriperintökohde.

Lisäksi tutkimusalueelta löytyi viisi muuta kivirakennetta, jotka eivät vaikuta muinaisjäännöksiltä. Kaksi näistä on todennäköisesti peltoröykkiöitä, kaksi historiallisen ajan kivilatomuksia ja yksi ajoittamaton kivilatomus.