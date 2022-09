Turkulainen isännöitsijä hämmästelee, miksi kukaan ei varoittanut ennalta, että taloyhtiöiden ovet avaava reittiavain on saattanut päätyä rikollisten haltuun. Turku Energian mukaan nyt on käynnissä kilpajuoksu rosvoja vastaan.

Turkulaisen Suikkilan Lämmön toimitusjohtaja Heikki Heikkilä sai lukea tiistaina Turun Sanomien sivuilta, että lähes kaikkien, ainakin vanhempien Turun kerrostalojen ovet avaava avain on todennäköisesti päätynyt rikollisten haltuun.

Ja kuten arvata saattaa, isännöitsijän puhelin on käynyt sen jälkeen kuumana. Heikkilän mukaan asukkaita luonnollisesti huolettaa, onko rikollisilla nyt pääsy myös heidän asuntoihinsa. Näin ei ole, mutta joissain taloissa esimerkiksi pyörävarastoon saattaa päästä.

Suikkilan Lämpö vastaa kymmenien turkulaisten taloyhtiöiden isännöinnistä. Heikkilä ihmettelee, miksi kukaan ei varoittanut heitä etukäteen.

”Se minua kyllä nyppii aika rankasti”, hän sanoo.

Turun Sanomat kertoi tiistaina, että poliisi tutkii tapausta, jossa turkulaisten taloyhtiöiden putkilukon avaimen epäillään päätyneen vääriin käsiin. Putkilukko on tyypillisesti kerrostalon ulkoseinässä oleva sylinteri, jossa säilytetään usein talon reittiavainta. Se ei ole yleisavain, joten sillä ei pääse yksittäisiin asuntoihin. Reittiavain avaa kuitenkin ulko-oven ja pääsyn talon yleisiin ja huoltotiloihin.

TS uutisoi, että varmistamattomien tietojen mukaan avain on peräisin Turku Energialta. Sähköyhtiö asensi putkilukkoja turkulaisiin kerrostaloihin 2000-luvun vaihteessa yhdessä silloisen Turun Puhelimen kanssa. Avaimia teetettiin 330, joista noin puolet on Turku Energian hallussa.

Kadonneeksi tai kopioiduksi epäilty avain saattaa olla alun perin peräisin Turku Energialta. Tomi Toivosen mukaan kyse on vanhasta järjestelmästä, jota ollaan parhaillaan uusimassa.

Turku Energia Sähköverkot oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen kertoo, että ei ole kuitenkaan mitään varmuutta siitä, että rikolliset olisivat saaneet nimenomaan Turku Energian avaimen. Hän ei tiedä, missä Turun Puhelimelle kuuluneet avaimet nykyään ovat. Turun puhelinyhtiö on 2000-luvun aikana vaihtanut omistajaa useamman kerran ja on nykyään osa Teliaa.

” Lukkoyhtiö otti yhteyttä ja kertoi epäilyttävistä murroista kerrostalojen verkkokellareihin.

Toivosen mukaan pari viikkoa sitten turkulainen lukkoyhtiö otti yhteyttä ja kertoi epäilyttävistä murroista kerrostalojen verkkokellareihin. Varkaat olivat päässeet kellaritiloihin sisälle, mutta murtojälkiä löytyi vasta häkkivarastoista. Lisäksi taloista oli löytynyt muiden yhtiöiden putkilukkojen osia. Se antoi viitteen, että murroissa on käytetty hyväksi putkilukkojen avaimia ja sitä kautta löydettyjä reittiavaimia.

”Teimme rikosilmoituksen, koska emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että joku meidän avaimistamme on esimerkiksi kopioitu. Mutta olen aika varma, että jos tekijä nyt saataisiin kiinni, hänellä ei ole meidän avaintamme.”

Toivosen mukaan Turku Energian avaimet on numeroitu. Niistä pari on varastettu vuosia sitten, mutta muut ovat tallella.

”Pitäisin aika outona, että nämä varastetut avaimet olisi nyt otettu käyttöön, kun ne ovat ensin maanneet kylminä viisi tai kuusi vuotta.”

Lyhyen soittokierroksen perusteella turkulaisissa isännöintitoimistoissa jaetaan Suikkilan lämmön Heikkilän ihmetys. Yhtiöissä on ryhdytty uutisen jälkeen selvittämään koskeeko murtoriski omia taloja. Samalla moni ihmettelee miksei asiasta ole informoitu.

”Me olemme sitä mieltä, että heidän [Turku Energian] pitäisi tyhjentää putkilukot ja sarjoittaa ne uudelleen. Niin me tekisimme. Ja kyllä kaupungissa lukkofirmoja on, vaikka päivystysajalla saatavissa”, Heikki Heikkilä moittii.

Turku Energian Toivosen mukaan työ on käynnissä. Hän kertoo, että putkilukkojen uudistaminen on käynnistetty jo viime syksynä. Nyt käynnissä on tavallaan kilpajuoksu varkaita vastaan: ehtivätkö vorot hyödyntää avaimia ennen kuin ne on saatu uusittua.

Toivonen ei arvioi, koska urakka on valmis.

Tiedottamisen suhteen Toivonen sanoo olleensa puun ja kuoren välissä.

”Tämä on juuri se ongelma, mitä olemme punninneet. Että laitetaanko ilmoitus lehteen vai mitä pitäisi tehdä.”

Toivosen mukaan Turku Energialla ei ole koottua tietoa esimerkiksi siitä, kuka mitäkin taloyhtiötä isännöi. Toisaalta yrityksessä pelättiin, että liian laajalla jakelulla tiedot tavoittaisivat varmasti myös rikolliset piirit.

”Halusimme tiedottaa vain sen mikä on järkevää.”

