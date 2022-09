Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen kertoo, että Varsinais-Suomessa jätettiin maanantaina iltapäivällä turvaamistoimihakemus Helsingin käräjäoikeuteen. Tarkoituksena on turvata potilaiden henki ja estää ensi viikon tiistaina mahdollisesti alkava teho-osastolakko.

Sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen kertoi Helsingin Sanomille, että muita vaihtoehtoja ei ollut.

”Päätös on hirveän hankala ja ikävä, mutta olemme pakotettuja tähän. Meidän tehtävämme on vastata potilasturvallisuudesta ja potilaiden hengestä, tämä on yksi keino koittaa selvitä tästä tehtävästä. Meillä ei ole muita vaihtoehtoja.”

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päätöksestä kertoi ensimmäisenä MTV.

Turvaamistoimia määräämällä käräjäoikeus voi esimerkiksi estää laittoman lakon etukäteisesti.

Myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on päättänyt yrittää estää sitä perjantaina uhkaavan teho-osaston lakon alkamisen oikeusteitse. Asiasta kertoi HS:lle maanantaina sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Petri Virolainen sanoo, että Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat olleet tietoisia toistensa päätöksistä jättää turvaamistoimihakemus.

”Olemme tietoisia, että tällaista on harkittu ja toki olemme laajemmalla porukalla pohtineet vaihtoehtoja. Se on normaalia, kun on tällainen kriisi tulossa.”

Virolaisen mukaan Tyksissä ei voida luottaa siihen, että hallituksen valmistelema potilasturvallisuuslaki, joka voisi velvoittaa hoitajia töihin lakon aikana potilaskuolemien välttämiseksi, ehtisi ajoissa.

”Toivomme, että ratkaisu tähän kiistaan tulisi muuta kautta. Hallitukseltakin on tulossa esitys tähän asiaan liittyen, mutta on iso riski, että se ei ole ajoissa käytettävissä meitä varten. Siksi olemme pakotettuja tekemään oman ratkaisun.”

Nelipäiväisen lakon Tyksin teho-osastolla on määrä alkaa ensi viikon tiistaina 20. syyskuuta.

Tyksissä on alettu jo varautua mahdolliseen lakkoon muun muassa perumalla isoja toimenpiteitä, kuten syöpäleikkauksia, joiden jälkeen teho-osastohoidon tarve on suuri.

”On erittäin todennäköistä, että neljän päivän aikana joku varsinaissuomalainen sairastuu niin, että tarvitsee välitöntä teho-osastohoitoa mutta on sellaisessa kunnossa, että ei kestäisi siirtoa muualle”, Virolainen sanoo.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kertoi Helsingin Sanomille, että vastaavanlaista oikeudenkäymiskaaren mahdollistamaa turvaamistoimea ei ole käytetty aiemmin hoitoalan työtaisteluissa. Hän pitää sitä hyvänä ratkaisuna tällaisessa tilanteessa.

Koskisen mukaan käräjäoikeus voi nopeallakin aikataululla antaa väliaikaisen päätöksen, joka kieltäisi lakon aloittamisen uhkasakon voimalla.

Hän uskoo, että käräjäoikeus ehtii tarvittaessa antaa ennen perjantaita väliaikaisen päätöksen, joka kieltäisi lakon aloittamisen uhkasakon voimalla.

Sen jälkeen käräjäoikeus voisi käsitellä yksityiskohtaisesti sitä, voiko lakon järjestää vai aiheuttaisiko se sellaista terveysvaaraa, että se voidaan kieltää.

