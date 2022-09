Venäläisten autonrenkaiden tuonnin piti loppua viime huhtikuussa. Tosiasiassa se kiihtyi. Rengasliikkeiden mukaan vain harvinaisista talvirenkaista voi tulla pulaa ensi talvena.

Suomalaiset rengasliikkeet varautuivat Venäjä-pakotteisiin lähtemällä kaupoille aikaisin viime keväänä. Ensi talvena renkaista ei pitäisi tulla pulaa. Toinen kysymys on, kuinka paljon Suomeen sopivia talvirenkaita on saatavilla jatkossa. Eemeli Hautala sovitti rengasta vanteelle turkulaisessa Rengas Turun liikkeessä maanantaina.

”Tässä vaiheessa ei ole mitään hätää”, vakuuttaa turkulaisen Rengas Turku -ketjun toimitusjohtaja Marko Rantanen.

Moni autoilija on syksyn tullen herännyt pohtimaan, mikä on talvirenkaiden saatavuus ensi talvena. EU kielsi autonrenkaiden tuonnin Venäjältä viime keväänä. Merkittävä osa Suomeen tuoduista uusista renkaista on perinteisesti tullut juuri Venäjältä.

Rengasmyyjien mukaan suurta aihetta huoleen ei kuitenkaan ole. Rantanen arvioi, että korkeintaan harvinaisista renkaista, kuten kaikkien suurimmista tai malliltaan poikkeavista rengassarjoista saattaa tulla pula.

Samaa mieltä on Autonrengasliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, jyväskyläläisen Rengasnuoran toimitusjohtaja Jarmo Nuora.

”Tavaraa on. Maailmasta eivät talvirenkaat lopu. Mutta kuluttajien vaihtoehdot eivät ole niin laajat kuin aikaisemmin.”

Rengaskauppiaat aloittivat varautumisen ensi talven sesonkiin jo varhain viime keväänä.

”Teimme tilaukset heti kun sota syttyi”, Rantanen sanoo.

Rantanen paljastaa, että turkulaisliikkeen varastot ovat nyt poikkeuksellisesti ääriään myöten täynnä tulevan kauden rengasmalleja. Normaalioloissa yritys olisi täydentänyt varastojaan pitkin talvea.

Rengas Turun toimitusjohtaja Marko Rantasen mukaan talvirenkaita on ostettu jo kesällä, kun ihmiset ovat pelänneet hintojen nousua ja valikoiman supistumista. Rantasen mukaan kauppa on vilkastunut jopa viidenneksellä.

Varautuminen näkyy myös Tullin tilastoissa. Vaikka EU:n rengastuonnin kieltävä viides pakotepaketti astui voimaan huhtikuun 9. päivänä, renkaiden tuonti Venäjältä ei pysähtynyt.

Kävi päinvastoin.

Touko-heinäkuussa Venäjän-tuonti suorastaan räjähti. Esimerkiksi kesäkuussa Suomeen tuotiin venäläisiä henkilöautonrenkaita yhteensä 16,9 miljoonalla eurolla. Vuotta aikaisemmin tuonnin arvo oli ollut alle viisi miljoonaa euroa.

Heinäkuussakin tuonti ylsi yli 12 miljoonan euron, vaikka pakotteet astuivat voimaan jo alkukuussa. Luvut käyvät ilmi Tullin tuoreista ennakkotilastoista.

Esimerkiksi vuosi sitten kesäkuussa venäläisten renkaiden osuus kaikesta renkaiden tuonnista oli noin kolmasosa. Tänä vuonna se oli lähes puolet.

Koko viime vuonna Venäjältä tuotiin henkilöautojen renkaita vajaalla 70 miljoonalla eurolla. Kaikki maat yhteen laskien tuonnin arvo ylitti 200 miljoonaa euroa.

Vaikuttaa siltä, että maahantuojat kiirehtivät täyttämään talvivarastojaan venäläisillä renkailla heti kun tieto pakotteista julkaistiin. Tämän mahdollisti pakotepykäliin jätetty porsaanreikä, selittää Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä.

”Niin sanotuilla vanhoilla sopimuksilla renkaita sai tuoda heinäkuun 10. päivään saakka. Eli he, joilla oli ennestään tuontia Venäjältä, saivat jatkaa sitä.”

Tilastojen perusteella mahdollisuus käytettiin täysimääräisesti hyväksi. Havainnon vahvistaa myös Autonrengasliiton Nuora. Hän arvioi, että nyt varastoissa olevista talvirenkaista ”suuri osa” on venäläisiä. Suomessa ajetaan siis venäläisillä renkailla ainakin vielä ensi talvi.

Nuoran mukaan pakotteet aiheuttavat Pohjoismaissa aivan erityisen ongelman, joka todennäköisesti realisoituu lähivuosina.

Venäjällä toimi ennen sotaa ainakin viisi rengastehdasta, hän laskee. Nokian Renkaiden ohella tuotantoa oli useilla muilla suurilla valmistajilla. Ja Nuoran mukaan näissä tehtaissa valmistettiin nimenomaan Pohjoismaissa ja Venäjällä käytettäviä talvirenkaita.

Pohjoiset pakkastalvet nimittäin vaativat omanlaisensa kumiseoksen.

”Suomessa on totuttu siihen, että rengas toimii myös 25 asteen pakkasessa. Jos otat keskieurooppalaisen kitkarenkaan, se on niissä lukemissa kova kuin kivi”, Nuora sanoo.

Nyt eurooppalaiset rengasvalmistajat ovat tilanteessa, jossa niiden on mietittävä miten Venäjällä alas ajettua tuotantoa kannattaa korvata ja kuinka paljon kutistuvalle markkinasegmentille kannattaa panostaa.

”Pitää muistaa, että Venäjällä oli 70–80 prosenttia näiden renkaiden kysynnästä”, huomauttaa Rengas Turun Rantanen.

Hänen mukaansa Euroopassa pohjoismaisia talvirenkaita, olivat ne sitten nasta- tai kitkarenkaita, ei juuri käytetä Suomen, Ruotsin ja Norjan ulkopuolella.

Nuora uskoo, että ainakin nastarenkaiden tuotekehitys hidastuu joksikin aikaa.

”Valmistajat miettivät ensin, että missä niitä pystytään ylipäänsä valmistamaan. Pohjoisten olosuhteiden kumiseos on niin vaativaa, että renkaiden tekijöitä pitää ensin kouluttaa. Niitä ei noin vain voi alkaa tuottaa missä tahansa tehtaassa.”

